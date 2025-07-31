https://sarabic.ae/20250731/الخارجية-الروسية-الاتصالات-مستمرة-مع-دمشق-بشأن-القواعد-الروسية-في-سوريا-1103210030.html
موسكو: القواعد الروسية في سوريا لا تزال عامل استقرار في المنطقة وقد تلعب دورا إنسانيا
موسكو: القواعد الروسية في سوريا لا تزال عامل استقرار في المنطقة وقد تلعب دورا إنسانيا
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، أن الاتصالات بين موسكو ودمشق بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا تزال مستمرة، لافتا إلى أن... 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T04:21+0000
2025-07-31T04:21+0000
2025-07-31T04:27+0000
روسيا
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وقال فيرشينين في تصريح صحفي: "بالطبع هناك اتصالات حول القواعد الروسية في سوريا، وهي موجهة، من بين أمور أخرى، لضمان سلامة مواطنينا".وأضاف أن القواعد الروسية في سوريا كانت ولا تزال عاملاً من عوامل الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أنها يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز فعالية المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان.وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستستضيف في 31 يوليو/تموز الجاري مفاوضات بين وزيري خارجية روسيا وسوريا، سيرغي لافروف وأسعد الشيباني.
https://sarabic.ae/20250425/باحث-في-الشأن-السياسي-الوجود-الروسي-في-قواعد-جديدة-سيعود-بالمنفعة-على-سوريا-1099894868.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم
موسكو: القواعد الروسية في سوريا لا تزال عامل استقرار في المنطقة وقد تلعب دورا إنسانيا
04:21 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 04:27 GMT 31.07.2025)
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، أن الاتصالات بين موسكو ودمشق بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا تزال مستمرة، لافتا إلى أن القواعد الروسية عامل استقرار في المنطقة وقد تلعب دورا إنسانيا في سوريا.
وقال فيرشينين في تصريح صحفي: "بالطبع هناك اتصالات حول القواعد الروسية في سوريا، وهي موجهة، من بين أمور أخرى، لضمان سلامة مواطنينا".
وأضاف أن القواعد الروسية
في سوريا كانت ولا تزال عاملاً من عوامل الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أنها يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز فعالية المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان.
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستستضيف في 31 يوليو/تموز الجاري مفاوضات بين وزيري خارجية روسيا وسوريا، سيرغي لافروف وأسعد الشيباني.