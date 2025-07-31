https://sarabic.ae/20250731/الخارجية-الروسية-الاتصالات-مستمرة-مع-دمشق-بشأن-القواعد-الروسية-في-سوريا-1103210030.html

موسكو: القواعد الروسية في سوريا لا تزال عامل استقرار في المنطقة وقد تلعب دورا إنسانيا

موسكو: القواعد الروسية في سوريا لا تزال عامل استقرار في المنطقة وقد تلعب دورا إنسانيا

سبوتنيك عربي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، أن الاتصالات بين موسكو ودمشق بشأن القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا تزال مستمرة، لافتا إلى أن... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T04:21+0000

2025-07-31T04:21+0000

2025-07-31T04:27+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg

وقال فيرشينين في تصريح صحفي: "بالطبع هناك اتصالات حول القواعد الروسية في سوريا، وهي موجهة، من بين أمور أخرى، لضمان سلامة مواطنينا".وأضاف أن القواعد الروسية في سوريا كانت ولا تزال عاملاً من عوامل الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أنها يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز فعالية المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان.وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستستضيف في 31 يوليو/تموز الجاري مفاوضات بين وزيري خارجية روسيا وسوريا، سيرغي لافروف وأسعد الشيباني.

https://sarabic.ae/20250425/باحث-في-الشأن-السياسي-الوجود-الروسي-في-قواعد-جديدة-سيعود-بالمنفعة-على-سوريا-1099894868.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم