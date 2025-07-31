https://sarabic.ae/20250731/سموتريتش-يدعو-لإقامة-ممر-إنساني-لإدخال-الغذاء-والدواء-للدروز-في-السويداء-جنوبي-سوريا-1103218448.html

سموتريتش يدعو لإقامة "ممر إنساني" لإدخال الغذاء والدواء للدروز في السويداء جنوبي سوريا

سموتريتش يدعو لإقامة "ممر إنساني" لإدخال الغذاء والدواء للدروز في السويداء جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لإقامة ما سماه "ممرا إنسانيا" لإدخال الغذاء والدواء للدروز في السويداء جنوبي سوريا. 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T08:28+0000

2025-07-31T08:28+0000

2025-07-31T08:28+0000

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وقال سموتريتش، عبر حسابه على منصة "إكس": "قمت الآن رفقة رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، بزيارة غرفة العمليات التي أقامتها الطائفة في جولس شمالي إسرائيل، للتواصل مع إخوانهم الدروز في السويداء، ومتابعة وضعهم".ووصف الوزير الإسرائيلي الوضع في محافظة السويداء السورية، بـ"الصعب للغاية"، وأن "وقف إطلاق النار الحالي نوع من الهدوء المخادع لمحاصرة الدروز، وتخريب بعض قراهم في المنطقة، والتسبب في أزمة إنسانية خطيرة"، وفق تعبيره.وأضاف سموتريتش: "علينا أن نطالب ونحصل على ممر إنساني فوري يتيح إدخال مساعدات من طعام وأدوية ومعدات ضرورية للدروز المحاصرين"، داعيًا "للاستعداد عسكريا للدفاع عنهم، ولتدفيع النظام السوري ثمنًا باهظًا، وخلق ردع قوي يمنع تجدد الهجوم".وأحصى "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عداد القتلى، إذ قُتل 427 مقاتلا و298 مدنيا من الدروز، وفي المقابل، قُتل 354 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام السوريين، إضافة الى 21 شخصا من أبناء العشائر.وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت في السويداء، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة السورية الانتقالية، أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وشنت إسرائيل، الأربعاء قبل الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".

https://sarabic.ae/20250726/تركيا-تحذر-من-تحركات-شمال-وشرق-وغرب-وجنوب-سوريا-1103053844.html

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أخبار سوريا اليوم, أخبار السويداء, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم