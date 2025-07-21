https://sarabic.ae/20250721/خبراء-أتراك-حول-الوضع-في-سوريا-تواجه-البلاد-صعوبة-في-ضمان-وحدة-أراضيها-1102887806.html
خبراء أتراك حول الوضع في سوريا: تواجه البلاد صعوبة في ضمان وحدة أراضيها
خبراء أتراك حول الوضع في سوريا: تواجه البلاد صعوبة في ضمان وحدة أراضيها
سبوتنيك عربي
علّق خبراء أتراك على الوضع في سوريا على خلفية الضربات الإسرائيلية وجهود نزع سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا، محذرين من محاولات تقويض وحدة سوريا الإقليمية... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T16:59+0000
2025-07-21T16:59+0000
2025-07-21T16:59+0000
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وقال سنان سونغور، المحلل السياسي وخبير شؤون الشرق الأوسط لوكالة "سبوتنيك": "الوضع الحالي في سوريا يشير إلى أنه لن يكون من السهل على البلاد ضمان سلامة أراضيها وسيادتها السياسية".وتابع: "إذا تمكن الجيش السوري من ضمان سلامة أراضي هذه المنطقة، يجب على جميع الفصائل المسلحة هناك تسليم أسلحتها، وإسرائيل تسعى لتوحيد الدروز مع قوات الحماية الكردية لإنشاء ممر قرب الحدود التركية، مما يشكل تهديدا للعراق وإيران، ومن دون دعم كاف للسلطات السورية، هناك مخاطر حقيقية بتجزئة سوريا".وفي السياق ذاته، قال محمد يالتشين يلماز، المحلل السياسي في صحيفة "ستار" التركية: "هناك خطط لدمج الأكراد في النظام السياسي السوري، بما في ذلك اقتراح تعيين كردي كمساعد لرئيس سوريا، وهو أمر ضروري، ويجب تمثيل الدروز والعلويين والأكراد في دمشق. كما يتعين معالجة المشاكل البنية التحتية المتراكمة في البلاد مع مرور الوقت".وفي وقت سابق من اليوم، انتقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، "التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا"، واصفا إياه بأنه "جاء في وقت سيئ للغاية".وفي مقابلة صحفية، أكد باراك دعم واشنطن الكامل للحكومة السورية الجديدة، مشددا على أنه "لا توجد خطة بديلة سوى التعاون مع السلطات الحالية لتوحيد البلاد".رئيس الأركان الإسرائيلي عن أحداث السويداء: من لا يدافع عن نفسه في المنطقة لن ينعم بالأمن"يتصرف كمجنون وكطفل"...ترامب غاضب من نتنياهو بسبب سوريا
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
خبراء أتراك حول الوضع في سوريا: تواجه البلاد صعوبة في ضمان وحدة أراضيها
حصري
علّق خبراء أتراك على الوضع في سوريا على خلفية الضربات الإسرائيلية وجهود نزع سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا، محذرين من محاولات تقويض وحدة سوريا الإقليمية والسياسية.
وقال سنان سونغور، المحلل السياسي وخبير شؤون الشرق الأوسط لوكالة "سبوتنيك": "الوضع الحالي في سوريا يشير إلى أنه لن يكون من السهل على البلاد ضمان سلامة أراضيها وسيادتها السياسية".
وتابع: "تروج الولايات المتحدة الأمريكية لخططها التي تسند الدور الرئيسي فيها إلى إسرائيل، بينما تقيم في الوقت ذاته علاقات مع الجهات الفاعلة في المنطقة التي تخدم مصالحها. هناك محاولات لإنشاء هيكلية موحدة في سوريا، لكن في اللاذقية ظهرت أصوات معارضة لهذا التوجه، ووقعت اشتباكات".
وتابع: "إذا تمكن الجيش السوري من ضمان سلامة أراضي هذه المنطقة، يجب على جميع الفصائل المسلحة هناك تسليم أسلحتها، وإسرائيل تسعى لتوحيد الدروز مع قوات الحماية الكردية لإنشاء ممر قرب الحدود التركية، مما يشكل تهديدا للعراق وإيران، ومن دون دعم كاف للسلطات السورية، هناك مخاطر حقيقية بتجزئة سوريا".
وفي السياق ذاته، قال محمد يالتشين يلماز، المحلل السياسي في صحيفة "ستار" التركية: "هناك خطط لدمج الأكراد في النظام السياسي السوري، بما في ذلك اقتراح تعيين كردي كمساعد لرئيس سوريا، وهو أمر ضروري، ويجب تمثيل الدروز والعلويين والأكراد في دمشق. كما يتعين معالجة المشاكل البنية التحتية المتراكمة في البلاد مع مرور الوقت".
وتابع: "إسرائيل، بأساليبها العدوانية، تسعى لتوسيع حدودها وإنشاء ممر يمتد من شمال غرب العراق، وتعد وحدات حماية الشعب الكردية بمساعدتها في إقامة كيان دولة هناك. لكن هذا ليس حلاً للمشكلة. سوريا المجزأة لن تخدم أحدا، والحل الوحيد يكمن في الحفاظ على سوريا موحدة ومتماسكة. لذلك، يجب التصدي لمحاولات إسرائيل نشر هذا الاتجاه الخطر الانفصالي في المنطقة".
وفي وقت سابق من اليوم، انتقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، "التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا"، واصفا إياه بأنه "جاء في وقت سيئ للغاية".
وفي مقابلة صحفية، أكد باراك دعم واشنطن الكامل للحكومة السورية الجديدة، مشددا على أنه "لا توجد خطة بديلة سوى التعاون مع السلطات الحالية لتوحيد البلاد".