المبعوث الأمريكي إلى سوريا: التدخل الإسرائيلي في سوريا جاء في وقت سيئ للغاية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250721/المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-التدخل-الإسرائيلي-في-سوريا-جاء-في-وقت-سيئ-للغاية-1102879049.html
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: التدخل الإسرائيلي في سوريا جاء في وقت سيئ للغاية
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: التدخل الإسرائيلي في سوريا جاء في وقت سيئ للغاية
سبوتنيك عربي
انتقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، اليوم الاثنين، "التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا"، واصفا إياه بأنه "جاء في وقت سيئ للغاية". 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T14:09+0000
2025-07-21T14:09+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار السويداء
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/15/1102864284_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1437a19b3b32731f8d882de0db8ccd01.jpg
وفي مقابلة صحفية، أكد باراك دعم واشنطن الكامل للحكومة السورية الجديدة، مشددا على أنه "لا توجد خطة بديلة سوى التعاون مع السلطات الحالية لتوحيد البلاد".وأوضح أن "التدخل الإسرائيلي في سوريا عقّد الجهود الرامية إلى استقرار المنطقة"، نافيا طلب إسرائيل من الولايات المتحدة المشاركة في الضربات على سوريا. وأكد أن "وقف إطلاق النار المعلن، السبت الماضي، بين سوريا وإسرائيل اتفاق بشأن السويداء فقط"، مشيرا إلى أن إسرائيل تفضل سوريا مجزأة على أن تكون دولة مركزية قوية.وأضاف أن "جميع الأقليات في سوريا ذكية بما يكفي للرغبة في الاتحاد بنظام مركزي"، متابعا: "لا أعتقد أن العنف بالسويداء سيعرقل محادثات دمشق وقوات سوريا الديمقراطية".وكان أعلن توم باراك، أمس الأحد، أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين الأطراف المتحاربة في السويداء، مشيراً إلى أن الخطوة التالية ستكون تبادل الأسرى بين الطرفين، وأن الترتيبات اللوجستية لذلك يجري تنفيذها.وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250720/الداخلية-السورية-تعلن-الإفراج-عن-عائلات-البدو-المحتجزة-بمحافظة-السويداء-1102858069.html
https://sarabic.ae/20250721/الأول-من-نوعه-في-السويداء-إجلاء-300-شخص-من-البدو-إلى-درعا-1102871570.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السويداء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/15/1102864284_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cc5770733f83da9e1dc1db904cc9ca15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار السويداء
أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار السويداء

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: التدخل الإسرائيلي في سوريا جاء في وقت سيئ للغاية

14:09 GMT 21.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك
المبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
انتقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، اليوم الاثنين، "التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا"، واصفا إياه بأنه "جاء في وقت سيئ للغاية".
وفي مقابلة صحفية، أكد باراك دعم واشنطن الكامل للحكومة السورية الجديدة، مشددا على أنه "لا توجد خطة بديلة سوى التعاون مع السلطات الحالية لتوحيد البلاد".
وأوضح أن "التدخل الإسرائيلي في سوريا عقّد الجهود الرامية إلى استقرار المنطقة"، نافيا طلب إسرائيل من الولايات المتحدة المشاركة في الضربات على سوريا.
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
الداخلية السورية تعلن الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في محافظة السويداء
أمس, 22:39 GMT
وأكد أن "وقف إطلاق النار المعلن، السبت الماضي، بين سوريا وإسرائيل اتفاق بشأن السويداء فقط"، مشيرا إلى أن إسرائيل تفضل سوريا مجزأة على أن تكون دولة مركزية قوية.

وأشاد المبعوث الأمريكي بالحكومة السورية، مؤكدا أنها تصرفت بأفضل ما في وسعها.

وأضاف أن "جميع الأقليات في سوريا ذكية بما يكفي للرغبة في الاتحاد بنظام مركزي"، متابعا: "لا أعتقد أن العنف بالسويداء سيعرقل محادثات دمشق وقوات سوريا الديمقراطية".
وكان أعلن توم باراك، أمس الأحد، أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين الأطراف المتحاربة في السويداء، مشيراً إلى أن الخطوة التالية ستكون تبادل الأسرى بين الطرفين، وأن الترتيبات اللوجستية لذلك يجري تنفيذها.
مشاهد توثق الاشتباكات داخل مدينة السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
الأول من نوعه في السويداء... إجلاء 300 شخص من البدو إلى درعا
12:19 GMT
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала