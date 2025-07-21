https://sarabic.ae/20250721/المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا-التدخل-الإسرائيلي-في-سوريا-جاء-في-وقت-سيئ-للغاية-1102879049.html

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: التدخل الإسرائيلي في سوريا جاء في وقت سيئ للغاية

المبعوث الأمريكي إلى سوريا: التدخل الإسرائيلي في سوريا جاء في وقت سيئ للغاية

سبوتنيك عربي

انتقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، اليوم الاثنين، "التدخل الإسرائيلي الأخير في سوريا"، واصفا إياه بأنه "جاء في وقت سيئ للغاية". 21.07.2025, سبوتنيك عربي

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وفي مقابلة صحفية، أكد باراك دعم واشنطن الكامل للحكومة السورية الجديدة، مشددا على أنه "لا توجد خطة بديلة سوى التعاون مع السلطات الحالية لتوحيد البلاد".وأوضح أن "التدخل الإسرائيلي في سوريا عقّد الجهود الرامية إلى استقرار المنطقة"، نافيا طلب إسرائيل من الولايات المتحدة المشاركة في الضربات على سوريا. وأكد أن "وقف إطلاق النار المعلن، السبت الماضي، بين سوريا وإسرائيل اتفاق بشأن السويداء فقط"، مشيرا إلى أن إسرائيل تفضل سوريا مجزأة على أن تكون دولة مركزية قوية.وأضاف أن "جميع الأقليات في سوريا ذكية بما يكفي للرغبة في الاتحاد بنظام مركزي"، متابعا: "لا أعتقد أن العنف بالسويداء سيعرقل محادثات دمشق وقوات سوريا الديمقراطية".وكان أعلن توم باراك، أمس الأحد، أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين الأطراف المتحاربة في السويداء، مشيراً إلى أن الخطوة التالية ستكون تبادل الأسرى بين الطرفين، وأن الترتيبات اللوجستية لذلك يجري تنفيذها.وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

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