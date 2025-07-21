https://sarabic.ae/20250721/الأول-من-نوعه-في-السويداء-إجلاء-300-شخص-من-البدو-إلى-درعا-1102871570.html

الأول من نوعه في السويداء... إجلاء 300 شخص من البدو إلى درعا

الأول من نوعه في السويداء... إجلاء 300 شخص من البدو إلى درعا

سبوتنيك عربي

أجلت فصائل السويداء المحلية، اليوم الاثنين، نحو 300 شخص كانوا محتجزين أغلبيتهم من عشائر البدو، وذلك بواسطة حافلات إلى بلدة بصر الحرير شرقي درعا جنوبي سوريا. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T12:19+0000

2025-07-21T12:19+0000

2025-07-21T12:19+0000

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وجرت عملية الإجلاء وسط انتشار ميداني واسع لقوى الأمن الداخلي، التي تولّت تأمين المنطقة وحماية المدنيين خلال تنفيذ العملية.وكان مسؤول العلاقات في وزارة الإعلام السورية، علي الرفاعي، أوضح أن الحافلات دخلت إلى السويداء، لإجلاء 1500 من أبناء العشائر، وذلك بعد أن توصلت الحكومة السورية إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن عائلات العشائر المحتجزة في المحافظة خلال الساعات المقبلة.وفي سياق متصل، صرح مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك ، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفاعل مع التطورات في محافظة السويداء السورية "بقدر لا يصدق من القلق والألم والتعاطف والمساعدة"، مبينا أنه "يجب محاسبة الحكومة السورية" بحسب وسائل اعلام عربية.ونقلت وسائل إعلام عن باراك قوله خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت: "طريقة تعامل الولايات المتحدة مع التطورات الأخيرة في سوريا جاءت بـ"قلق لا يصدق، وألم، وتعاطف، ومساعدات، إلى جانب "إدراك بأهمية شمول الأقليات في الكيانات الحكومية الناشئة."، مشددا على ضرورة وجود "تواصل فعال وتنسيق مع الجيران، خاصة مع إسرائيل"وكان أعلن، توم باراك، أمس الأحد، أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ بين الأطراف المتحاربة في السويداء، مشيراً إلى أن الخطوة التالية ستكون تبادل الأسرى بين الطرفين، وأن الترتيبات اللوجستية لذلك يجري تنفيذها.وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.

https://sarabic.ae/20250721/باراك-يجب-محاسبة-الحكومة-السورية-بشأن-أحداث-السويداء-1102866714.html

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أخبار سوريا اليوم, السويداء, الولايات المتحدة الأمريكية, الحكومة السورية, العالم العربي