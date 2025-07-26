https://sarabic.ae/20250726/تركيا-تحذر-من-تحركات-شمال-وشرق-وغرب-وجنوب-سوريا-1103053844.html

تركيا تحذر من "تحركات" شمالي وشرقي وغربي وجنوبي سوريا

تركيا تحذر من "تحركات" شمالي وشرقي وغربي وجنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى أن بلاده رصدت تحركات شمالي وجنوبي وشرقي وغربي سوريا بعد الصراع الذي جرى بين البدو والدروز في محافظة السويداء جنوبي... 26.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-26T11:17+0000

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وقال فيدان في لقاء تلفزيوني، أمس الجمعة، إن تركيا حذرت من خطر تقسيم سوريا بعد رصدهم لاستغلال مجموعات لما جرى في السويداء.ولفت إلى أن الهدف الأساسي لتركيا، هو ضمان السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مشيرا إلى أنّ سوريا تشهد انطلاق عملية بدعم من تركيا ودول المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحسب موقع "سكاي نيوز".وأضاف: "عندما لم تخرج الصورة كما يتوقعون بفضل المفاوضات الدبلوماسية التي أجريناها، وأيضا الجهود التي بذلها المجتمع الدولي، لجأ هؤلاء إلى اتباع سيناريو مختلف تمامًا"، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها مثل هذا الهدف.وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن عقد اجتماع بين وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في باريس، برعاية أمريكية حول ملفات أمنية حساسة تتعلق بجنوب سوريا، في محاولة لاحتواء التوترات الأخيرة، خاصة بعد التصعيد في محافظة السويداء.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

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