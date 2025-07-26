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تركيا تحذر من "تحركات" شمالي وشرقي وغربي وجنوبي سوريا
تركيا تحذر من "تحركات" شمالي وشرقي وغربي وجنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى أن بلاده رصدت تحركات شمالي وجنوبي وشرقي وغربي سوريا بعد الصراع الذي جرى بين البدو والدروز في محافظة السويداء جنوبي... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T11:17+0000
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وقال فيدان في لقاء تلفزيوني، أمس الجمعة، إن تركيا حذرت من خطر تقسيم سوريا بعد رصدهم لاستغلال مجموعات لما جرى في السويداء.ولفت إلى أن الهدف الأساسي لتركيا، هو ضمان السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مشيرا إلى أنّ سوريا تشهد انطلاق عملية بدعم من تركيا ودول المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحسب موقع "سكاي نيوز".وأضاف: "عندما لم تخرج الصورة كما يتوقعون بفضل المفاوضات الدبلوماسية التي أجريناها، وأيضا الجهود التي بذلها المجتمع الدولي، لجأ هؤلاء إلى اتباع سيناريو مختلف تمامًا"، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها مثل هذا الهدف.وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن عقد اجتماع بين وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في باريس، برعاية أمريكية حول ملفات أمنية حساسة تتعلق بجنوب سوريا، في محاولة لاحتواء التوترات الأخيرة، خاصة بعد التصعيد في محافظة السويداء.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250724/السعودية-تعلن-عن-استثمارات-ضخمة-في-سوريا-1102981879.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

تركيا تحذر من "تحركات" شمالي وشرقي وغربي وجنوبي سوريا

11:17 GMT 26.07.2025 (تم التحديث: 11:19 GMT 26.07.2025)
© Sputnikوزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتركي هاكان فيدان قبيل المحادثات الثلاثية الأمريكية التركية الأوكرانية على هامش المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول
وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتركي هاكان فيدان قبيل المحادثات الثلاثية الأمريكية التركية الأوكرانية على هامش المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
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أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى أن بلاده رصدت تحركات شمالي وجنوبي وشرقي وغربي سوريا بعد الصراع الذي جرى بين البدو والدروز في محافظة السويداء جنوبي البلاد.
وقال فيدان في لقاء تلفزيوني، أمس الجمعة، إن تركيا حذرت من خطر تقسيم سوريا بعد رصدهم لاستغلال مجموعات لما جرى في السويداء.
وتابع الوزير: "كتركيا، توجب علينا إطلاق تحذير وقمنا بذلك، لأننا نريد وحدة سوريا وسلامتها"، مؤكدا على أهمية سوريا بالنسبة للأمن القومي التركي، مشددا على أهمية الوحدة والنظام والسلام في الدول المجاورة لتركيا.
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ولفت إلى أن الهدف الأساسي لتركيا، هو ضمان السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، مشيرا إلى أنّ سوريا تشهد انطلاق عملية بدعم من تركيا ودول المنطقة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحسب موقع "سكاي نيوز".
وأكد فيدان: "كنا نرى دائمًا أن هناك جهات يمكن أن تستفيد من تقسيم سوريا، ومن عدم استقرارها، ومن عدم تعافيها، وأنهم يرغبون في أن تظل سوريا تتخبط في حفرة اليأس والإحباط والسلبية".
وأضاف: "عندما لم تخرج الصورة كما يتوقعون بفضل المفاوضات الدبلوماسية التي أجريناها، وأيضا الجهود التي بذلها المجتمع الدولي، لجأ هؤلاء إلى اتباع سيناريو مختلف تمامًا"، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها مثل هذا الهدف.

ونوه فيدان، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح أنه ليس لديه رأي إيجابي للغاية بشأن استقرار سوريا.

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وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن عقد اجتماع بين وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، في باريس، برعاية أمريكية حول ملفات أمنية حساسة تتعلق بجنوب سوريا، في محاولة لاحتواء التوترات الأخيرة، خاصة بعد التصعيد في محافظة السويداء.

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.

وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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