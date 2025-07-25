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لقاء غير مسبوق..المبعوث الأمريكي إلى سوريا: حققنا الهدف من اللقاء مع السوريين والإسرائيليين في باريس
لقاء غير مسبوق..المبعوث الأمريكي إلى سوريا: حققنا الهدف من اللقاء مع السوريين والإسرائيليين في باريس
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك، أنه التقى في العاصمة الفرنسية باريس مسؤولين سوريين وآخرين إسرائيليين "من أجل الحوار وخفض التصعيد". 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T05:51+0000
2025-07-25T05:51+0000
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ونشر برّاك تغريدة جديدة له على حسابه في "إكس"، مساء الخميس، جاء فيها: "حققنا الهدف من اللقاء مع السوريين والإسرائيليين في باريس.. السوريون والإسرائيليون أكدوا التزامهم باستمرار جهود خفض التصعيد".وعُقد في باريس، مساء أمس الخميس، اجتماع غير مسبوق بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بوساطة توم براك.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، أمس الخميس، بأن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي سيلتقي مع أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري.فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية في السياق نفسه عن مصدر مطلع - لم تذكره - أن اللقاء سيعقد بهدف محاولة التوصل إلى تفاهمات أمنية من شأنها منع تجدد الصراع على الحدود بين سوريا إسرائيل.وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250723/إسرائيل-لن-نقبل-بأن-يكون-هناك-أي-تهديد-على-حدودنا-في-غزة-أو-سوريا-أو-لبنان-1102932414.html
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إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

لقاء غير مسبوق..المبعوث الأمريكي إلى سوريا: حققنا الهدف من اللقاء مع السوريين والإسرائيليين في باريس

05:51 GMT 25.07.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالسفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك
السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أعلن المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم برّاك، أنه التقى في العاصمة الفرنسية باريس مسؤولين سوريين وآخرين إسرائيليين "من أجل الحوار وخفض التصعيد".
ونشر برّاك تغريدة جديدة له على حسابه في "إكس"، مساء الخميس، جاء فيها: "حققنا الهدف من اللقاء مع السوريين والإسرائيليين في باريس.. السوريون والإسرائيليون أكدوا التزامهم باستمرار جهود خفض التصعيد".
وعُقد في باريس، مساء أمس الخميس، اجتماع غير مسبوق بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، بوساطة توم براك.
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
إسرائيل: لن نقبل بأن يكون هناك أي تهديد على حدودنا في غزة أو سوريا أو لبنان
23 يوليو, 09:30 GMT
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، أمس الخميس، بأن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي سيلتقي مع أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري.
فيما نقلت القناة 12 الإسرائيلية في السياق نفسه عن مصدر مطلع - لم تذكره - أن اللقاء سيعقد بهدف محاولة التوصل إلى تفاهمات أمنية من شأنها منع تجدد الصراع على الحدود بين سوريا إسرائيل.
وكانت إسرائيل قد شنت، يوم الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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