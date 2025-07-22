الأردن يكشف عن دوره في احتواء الأزمة بالسويداء

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ع الموجة مع ايلي
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25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:03 GMT
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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12:51 GMT
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16:31 GMT
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بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
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العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
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29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
18:30 GMT
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183 د
عرب بوينت بودكاست
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17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
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ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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من الملعب
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صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
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الأردن يكشف عن دوره في احتواء الأزمة بالسويداء
الأردن يكشف عن دوره في احتواء الأزمة بالسويداء
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، أن الأردن لعب دورا كبيرا في احتواء الأزمة التي شهدتها محافظة السويداء السورية خلال الأيام الماضية، مشيرًا... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T18:09+0000
2025-07-22T18:09+0000
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وقال حسان في كلمة خلال جلسة لمجلس الوزراء الأردني: "الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين في تحقيق أهدافهم بكل وسائلنا الدبلوماسية، ويساعدهم في كل النواحي الأخرى سواء في الدفاع المدني أو الخبرات الفنية أو المساعدات الإنسانية أو بالتعاون في مجال الإدارة وغيرها".وأضاف: "قمنا بدور أساسي في سوريا خلال الأيام الماضية، وهدفنا أن تنهض سوريا وتكون قوية ومستقرة ومزدهرة وموحَدة، وأن تحافظ على سيادة أراضيها".وأكد أن مستقبل الأردن ومستقبل الجوار العربي واحد، مشيرًا إلى أن التداعيات الإقليمية "ليست سهلة فهناك تحولات جذرية حولنا واضحة للجميع".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.إعلام: إسرائيل تسعى لإشعال حرب أهلية في سوريا لطرد تركيا منها"يتصرف كمجنون وكطفل"...ترامب غاضب من نتنياهو بسبب سوريا
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي

الأردن يكشف عن دوره في احتواء الأزمة بالسويداء

18:09 GMT 22.07.2025
© Sputnik . HASSAN NABILمشاهد توثق الاشتباكات داخل مدينة السويداء
مشاهد توثق الاشتباكات داخل مدينة السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، أن الأردن لعب دورا كبيرا في احتواء الأزمة التي شهدتها محافظة السويداء السورية خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الأمور على الحدود تتجه نحو الاستقرار.
وقال حسان في كلمة خلال جلسة لمجلس الوزراء الأردني: "الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين في تحقيق أهدافهم بكل وسائلنا الدبلوماسية، ويساعدهم في كل النواحي الأخرى سواء في الدفاع المدني أو الخبرات الفنية أو المساعدات الإنسانية أو بالتعاون في مجال الإدارة وغيرها".

وتابع: "العلاقة مع الحكومة السورية ممتازة، وهناك تواصل وتعاون في جميع القطاعات والمجالات، وبدأنا مشاورات في غاية الإيجابية، وهناك تفاؤل كبير في المستقبل".

قوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
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13:11 GMT
وأضاف: "قمنا بدور أساسي في سوريا خلال الأيام الماضية، وهدفنا أن تنهض سوريا وتكون قوية ومستقرة ومزدهرة وموحَدة، وأن تحافظ على سيادة أراضيها".

وتابع: "قمنا بدور أساسي في سوريا خلال الأيام الماضية، وكان لنا دور دبلوماسي كبير في احتواء الأزمة، وإن شاء الله تستقر الأمور ونمضي قدما".

وأكد أن مستقبل الأردن ومستقبل الجوار العربي واحد، مشيرًا إلى أن التداعيات الإقليمية "ليست سهلة فهناك تحولات جذرية حولنا واضحة للجميع".
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أمس, 16:59 GMT
وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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