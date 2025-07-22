https://sarabic.ae/20250722/الأردن-يكشف-عن-دوره-في-احتواء-الأزمة-بالسويداء-1102920172.html

الأردن يكشف عن دوره في احتواء الأزمة بالسويداء

الأردن يكشف عن دوره في احتواء الأزمة بالسويداء

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، اليوم الثلاثاء، أن الأردن لعب دورا كبيرا في احتواء الأزمة التي شهدتها محافظة السويداء السورية خلال الأيام الماضية، مشيرًا... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T18:09+0000

2025-07-22T18:09+0000

2025-07-22T18:09+0000

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وقال حسان في كلمة خلال جلسة لمجلس الوزراء الأردني: "الأردن يقف إلى جانب الأشقاء السوريين في تحقيق أهدافهم بكل وسائلنا الدبلوماسية، ويساعدهم في كل النواحي الأخرى سواء في الدفاع المدني أو الخبرات الفنية أو المساعدات الإنسانية أو بالتعاون في مجال الإدارة وغيرها".وأضاف: "قمنا بدور أساسي في سوريا خلال الأيام الماضية، وهدفنا أن تنهض سوريا وتكون قوية ومستقرة ومزدهرة وموحَدة، وأن تحافظ على سيادة أراضيها".وأكد أن مستقبل الأردن ومستقبل الجوار العربي واحد، مشيرًا إلى أن التداعيات الإقليمية "ليست سهلة فهناك تحولات جذرية حولنا واضحة للجميع".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.إعلام: إسرائيل تسعى لإشعال حرب أهلية في سوريا لطرد تركيا منها"يتصرف كمجنون وكطفل"...ترامب غاضب من نتنياهو بسبب سوريا

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