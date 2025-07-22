https://sarabic.ae/20250722/تصويت-برأيك-ما-هو-الهدف-الحقيقي-لتركيا-من-تحذيرها-بالتدخل-المباشر-في-سوريا؟-1102911292.html
تصويت... برأيك ما هو الهدف الحقيقي لتركيا من تحذيرها بالتدخل المباشر في سوريا؟
تصويت... برأيك ما هو الهدف الحقيقي لتركيا من تحذيرها بالتدخل المباشر في سوريا؟
سبوتنيك عربي
حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، من محاولات تقسيم سوريا وزعزعة استقرارها عبر العنف، مشيرا إلى أن أنقرة ستعتبر ذلك تهديدا لأمنها القومي... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T13:11+0000
2025-07-22T13:11+0000
2025-07-22T13:11+0000
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وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السلفادورية، ألكساندرا هيل تينوكو، في أنقرة، إن "أي تحرك لتقسيم سوريا وزعزعة استقرارها عبر العنف سنعتبره تهديدا مباشرا لأمننا القومي وسنتدخل مباشرة".وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يوم الخميس الماضي، بأن "إسرائيل تسعى إلى تفكيك سوريا، ولا تكف عن الأساليب في زرع النزاعات والصراعات".برأيك ما هو الهدف الحقيقي لتركيا من تحذيرها بالتدخل المباشر في سوريا؟تصويت.. برأيك هل يتغير واقع سوريا بعد تصريحات باراك بضرورة "محاسبة" الحكومة السورية بسبب السويداء؟تصويت... برأيك هل تغدو أحداث السويداء "منعطفا فارقا" في مستقبل سوريا السياسي؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, опросы
تصويت... برأيك ما هو الهدف الحقيقي لتركيا من تحذيرها بالتدخل المباشر في سوريا؟
حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، من محاولات تقسيم سوريا وزعزعة استقرارها عبر العنف، مشيرا إلى أن أنقرة ستعتبر ذلك تهديدا لأمنها القومي وستتدخل مباشرة.
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السلفادورية، ألكساندرا هيل تينوكو، في أنقرة، إن "أي تحرك لتقسيم سوريا وزعزعة استقرارها عبر العنف سنعتبره تهديدا مباشرا لأمننا القومي وسنتدخل مباشرة".
وأضاف فيدان أن أنقرة تسعى إلى "منع تقسيم سوريا إلى 4 أجزاء".
وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يوم الخميس الماضي، بأن "إسرائيل تسعى إلى تفكيك سوريا
، ولا تكف عن الأساليب في زرع النزاعات والصراعات".
برأيك ما هو الهدف الحقيقي لتركيا من تحذيرها بالتدخل المباشر في سوريا؟