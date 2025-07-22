تصويت... برأيك ما هو الهدف الحقيقي لتركيا من تحذيرها بالتدخل المباشر في سوريا؟

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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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19 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
12:51 GMT
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بلا قيود
خبير: الاقتتال سينتقل لدمشق وعلى روسيا التدخل
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العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
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16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
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الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
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فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
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https://sarabic.ae/20250722/تصويت-برأيك-ما-هو-الهدف-الحقيقي-لتركيا-من-تحذيرها-بالتدخل-المباشر-في-سوريا؟-1102911292.html
تصويت... برأيك ما هو الهدف الحقيقي لتركيا من تحذيرها بالتدخل المباشر في سوريا؟
تصويت... برأيك ما هو الهدف الحقيقي لتركيا من تحذيرها بالتدخل المباشر في سوريا؟
سبوتنيك عربي
حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، من محاولات تقسيم سوريا وزعزعة استقرارها عبر العنف، مشيرا إلى أن أنقرة ستعتبر ذلك تهديدا لأمنها القومي... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T13:11+0000
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وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السلفادورية، ألكساندرا هيل تينوكو، في أنقرة، إن "أي تحرك لتقسيم سوريا وزعزعة استقرارها عبر العنف سنعتبره تهديدا مباشرا لأمننا القومي وسنتدخل مباشرة".وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يوم الخميس الماضي، بأن "إسرائيل تسعى إلى تفكيك سوريا، ولا تكف عن الأساليب في زرع النزاعات والصراعات".برأيك ما هو الهدف الحقيقي لتركيا من تحذيرها بالتدخل المباشر في سوريا؟تصويت.. برأيك هل يتغير واقع سوريا بعد تصريحات باراك بضرورة "محاسبة" الحكومة السورية بسبب السويداء؟تصويت... برأيك هل تغدو أحداث السويداء "منعطفا فارقا" في مستقبل سوريا السياسي؟
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تصويت... برأيك ما هو الهدف الحقيقي لتركيا من تحذيرها بالتدخل المباشر في سوريا؟

13:11 GMT 22.07.2025
© Sputnik . Hikmet Durgunقوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية
قوات الجيش التركي على الحدود السورية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© Sputnik . Hikmet Durgun
تابعنا عبر
حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، من محاولات تقسيم سوريا وزعزعة استقرارها عبر العنف، مشيرا إلى أن أنقرة ستعتبر ذلك تهديدا لأمنها القومي وستتدخل مباشرة.
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السلفادورية، ألكساندرا هيل تينوكو، في أنقرة، إن "أي تحرك لتقسيم سوريا وزعزعة استقرارها عبر العنف سنعتبره تهديدا مباشرا لأمننا القومي وسنتدخل مباشرة".

وأضاف فيدان أن أنقرة تسعى إلى "منع تقسيم سوريا إلى 4 أجزاء".

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، يوم الخميس الماضي، بأن "إسرائيل تسعى إلى تفكيك سوريا، ولا تكف عن الأساليب في زرع النزاعات والصراعات".
برأيك ما هو الهدف الحقيقي لتركيا من تحذيرها بالتدخل المباشر في سوريا؟
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