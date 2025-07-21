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https://sarabic.ae/20250721/تصويت-برأيك-هل-يتغير-واقع-سوريا-بعد-تصريحات-باراك-بضرورة-محاسبة-الحكومة-السورية-بسبب-السويداء؟--1102867845.html
تصويت.. برأيك هل يتغير واقع سوريا بعد تصريحات باراك بضرورة "محاسبة" الحكومة السورية بسبب السويداء؟
تصويت.. برأيك هل يتغير واقع سوريا بعد تصريحات باراك بضرورة "محاسبة" الحكومة السورية بسبب السويداء؟
سبوتنيك عربي
أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفاعل مع التطورات في محافظة السويداء السورية "بقدر لا... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T11:32+0000
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ونقلت وسائل إعلام عن باراك قوله خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت: "طريقة تعامل الولايات المتحدة مع التطورات الأخيرة في سوريا جاءت بـ"قلق لا يصدق، وألم، وتعاطف، ومساعدات، إلى جانب" إدراك بأهمية شمول الأقليات في الكيانات الحكومية الناشئة"، مشددا على ضرورة وجود "تواصل فعال وتنسيق مع الجيران، خاصة مع إسرائيل".وأضاف: "ما حدث في سوريا كان فظيعا ولا يمكن تصوره، لكن الأمل أن يؤدي ذلك إلى تسريع توحيد هذه القضايا".وتأتي تصريحات باراك، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة السويداء هدوءا حذرا عقب أسبوع دام، شهد اشتباكات عنيفة راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.برأيك... هل يتغير واقع سوريا بعد تصريحات باراك بضرورة "محاسبة" الحكومة السورية بسبب أحداث السويداء؟تصويت... برأيك هل يمكن للجان تحقيق مكلفة من حكومة دمشق تحديد مرتكبي الانتهاكات في الساحل والسويداء؟تصويت... برأيك هل تغدو أحداث السويداء "منعطفا فارقا" في مستقبل سوريا السياسي؟
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تصويت.. برأيك هل يتغير واقع سوريا بعد تصريحات باراك بضرورة "محاسبة" الحكومة السورية بسبب السويداء؟

11:32 GMT 21.07.2025 (تم التحديث: 11:41 GMT 21.07.2025)
© AP Photo / Hussein Mallaساحة الأمويين بدمشق، سوريا
ساحة الأمويين بدمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2025
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أكد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفاعل مع التطورات في محافظة السويداء السورية "بقدر لا يصدق من القلق والألم والتعاطف والمساعدة"، مبينا أنه "يجب محاسبة الحكومة السورية".
ونقلت وسائل إعلام عن باراك قوله خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت: "طريقة تعامل الولايات المتحدة مع التطورات الأخيرة في سوريا جاءت بـ"قلق لا يصدق، وألم، وتعاطف، ومساعدات، إلى جانب" إدراك بأهمية شمول الأقليات في الكيانات الحكومية الناشئة"، مشددا على ضرورة وجود "تواصل فعال وتنسيق مع الجيران، خاصة مع إسرائيل".
وأضاف: "ما حدث في سوريا كان فظيعا ولا يمكن تصوره، لكن الأمل أن يؤدي ذلك إلى تسريع توحيد هذه القضايا".
وتابع باراك: "هناك حكومة سورية قائمة يجب أن تحاسب، لكنها في الوقت نفسه يجب أن تمنح مسؤولياتها لتؤدي دورها، خاصة في ظل ضعف التواصل بين المكونات المختلفة داخل البلاد".
وتأتي تصريحات باراك، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة السويداء هدوءا حذرا عقب أسبوع دام، شهد اشتباكات عنيفة راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى.
برأيك... هل يتغير واقع سوريا بعد تصريحات باراك بضرورة "محاسبة" الحكومة السورية بسبب أحداث السويداء؟
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