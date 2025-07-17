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الشرع: إسرائيل تسعى إلى تفكيك سوريا ولا تكف عن الأساليب في زرع النزاعات والصراعات
الشرع: إسرائيل تسعى إلى تفكيك سوريا ولا تكف عن الأساليب في زرع النزاعات والصراعات
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، بأن "إسرائيل تسعى إلى تفكيك سوريا، ولا تكف عن الأساليب في زرع النزاعات والصراعات". 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T01:25+0000
2025-07-17T01:25+0000
2025-07-17T04:55+0000
أحمد الشرع
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وقال الشرع، في كلمة متلفزة نقلها التلفزيون السوري الرسمي: "الكيان الإسرائيلي، الذي عوّدنا دائمًا على استهداف استقرارنا وخلق الفتن بيننا منذ إسقاط النظام البائد، يسعى الآن مجددًا إلى تحويل أرضنا الطاهرة إلى ساحة فوضى غير منتهية، يسعى من خلالها إلى تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدراتنا على المضي قدمًا في مسيرة إعادة البناء والنهوض".وأضاف الشرع أن "هذا الكيان لا يكفّ عن استخدام كلّ الأساليب في زرع النزاعات والصراعات، غافلًا عن حقيقة أن السوريين، بتاريخهم الطويل، رفضوا كلّ انفصال وتقسيم".وأدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، أمس الأربعاء، محمّلة إسرائيل مسؤولية التصعيد، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "عدوانها المتكرّر".وتشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا، منذ صباح الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية، التي تعرضت للهجوم وفضّ الاشتباكات المسلحة في المحافظة.وأكدا أن إسرائيل تعمل "على التصدّي لمحاولات النظام السوري إيذاءهم، إلى جانب حرصها على ضمان نزع السلاح في المناطق المحاذية لحدودها مع سوريا".وتسلط هذه المواجهات المسلحة في جنوب سوريا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
https://sarabic.ae/20250716/الصحة-السورية-العثور-على-عشرات-الجثث-بمستشفى-السويداء-الوطني-بعد-انسحاب-مجموعات-مسلحة-منه-1102743332.html
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أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الشرع: إسرائيل تسعى إلى تفكيك سوريا ولا تكف عن الأساليب في زرع النزاعات والصراعات
01:25 GMT 17.07.2025 (تم التحديث: 04:55 GMT 17.07.2025)
صرّح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الخميس، بأن "إسرائيل تسعى إلى تفكيك سوريا، ولا تكف عن الأساليب في زرع النزاعات والصراعات".
وقال الشرع، في كلمة متلفزة نقلها التلفزيون السوري الرسمي: "الكيان الإسرائيلي، الذي عوّدنا دائمًا على استهداف استقرارنا وخلق الفتن بيننا منذ إسقاط النظام البائد، يسعى الآن مجددًا إلى تحويل أرضنا الطاهرة إلى ساحة فوضى غير منتهية، يسعى من خلالها إلى تفكيك وحدة شعبنا وإضعاف قدراتنا على المضي قدمًا في مسيرة إعادة البناء والنهوض".
وأضاف الشرع أن "هذا الكيان لا يكفّ عن استخدام كلّ الأساليب في زرع النزاعات والصراعات، غافلًا عن حقيقة أن السوريين، بتاريخهم الطويل، رفضوا كلّ انفصال وتقسيم".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مقر قيادة الأركان السورية
و"هدفًا عسكريًا" في محيط القصر الرئاسي في دمشق، ضمن ما وصفه بـ"رد على الأعمال المرتكبة ضد المدنيين السوريين في جنوب البلاد".
وأدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، أمس الأربعاء، محمّلة إسرائيل مسؤولية التصعيد، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "عدوانها المتكرّر".
وتشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا، منذ صباح الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية، التي تعرضت للهجوم وفضّ الاشتباكات المسلحة في المحافظة.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، فيما تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، "بمنع أي أذى يلحق بالدروز في سوريا، انطلاقًا من التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل".
وأكدا أن إسرائيل تعمل "على التصدّي لمحاولات النظام السوري إيذاءهم، إلى جانب حرصها على ضمان نزع السلاح في المناطق المحاذية لحدودها مع سوريا".
وتسلط هذه المواجهات المسلحة في جنوب سوريا الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.