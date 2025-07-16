https://sarabic.ae/20250716/الصحة-السورية-العثور-على-عشرات-الجثث-بمستشفى-السويداء-الوطني-بعد-انسحاب-مجموعات-مسلحة-منه-1102743332.html

الصحة السورية: العثور على عشرات الجثث بمستشفى السويداء الوطني بعد انسحاب مجموعات مسلحة منه

الصحة السورية: العثور على عشرات الجثث بمستشفى السويداء الوطني بعد انسحاب مجموعات مسلحة منه

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة السورية، العثور على عشرات الجثث، بعضها لعناصر في قوات الأمن السورية، في مستشفى السويداء الوطني بمدينة السويداء جنوبي البلاد، بعد انسحاب... 16.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-16T21:42+0000

2025-07-16T21:42+0000

2025-07-17T04:28+0000

أخبار سوريا اليوم

السويداء

محافظة السويداء

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وجاء في بيان للوزارة: "العثور على عشرات الجثث في مستشفى السويداء الوطني، بعد انسحاب المجموعات الخارجة عن القانون منه. بعد الكشف على الجثث، تبيّن أنها تعود لعناصر من قوات الأمن ومدنيين داخل مستشفى السويداء".وشنّ الطيران الإسرائيلي، أمس الأربعاء، غارات عنيفة على مواقع عدة في سوريا، أبرزها مقر وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، حيث برّرت إسرائيل هذا التصعيد أنه "لحماية الطائفة الدرزية" في سوريا، على حد قولها.وتشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا، منذ صباح الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية، التي تعرضت للهجوم وفضّ الاشتباكات المسلحة في المحافظة.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أمس الأربعاء، ببدء انسحاب قوات الجيش السوري من مدينة السويداء، جنوبي البلاد، تطبيقًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع مشايخ العقل في المدينة، الذي تم التوصّل إليه في وقت سابق من يوم أمس.وقبل ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السورية، التوصّل إلى اتفاق مع وجهاء محافظة السويداء، على وقف جميع العمليات العسكرية في المحافظة ووقف الهجمات ضد قوات الأمن، بالإضافة إلى ترتيبات لإنهاء مظاهر السلاح الثقيل ودمج المحافظة ضمن إطار الدولة السورية.وجاء في بيان الوزارة: "في إطار السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء... تم الاتفاق على البنود التالية: الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها... تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة السورية والمشايخ الكرام للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به".في المقابل، نفت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا، التوصّل إلى أي اتفاق أو تفاوض لوقف إطلاق النار في السويداء، مؤكدة استمرار القتال حتى "تحرير كامل تراب المحافظة".وتسلّط هذه المواجهات المسلحة جنوبي سوريا، الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

https://sarabic.ae/20250716/بدء-انسحاب-الجيش-السوري-من-السويداء-تنفيذا-لاتفاق-وقف-النار---عاجل-1102740215.html

https://sarabic.ae/20250716/سوريا-الرئاسة-الروحية-للموحدين-الدروز-تنفي-التوصل-لاتفاق-وقف-إطلاق-نار-في-السويداء-1102735274.html

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أخبار سوريا اليوم, السويداء, محافظة السويداء