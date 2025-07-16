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https://sarabic.ae/20250716/الصحة-السورية-العثور-على-عشرات-الجثث-بمستشفى-السويداء-الوطني-بعد-انسحاب-مجموعات-مسلحة-منه-1102743332.html
الصحة السورية: العثور على عشرات الجثث بمستشفى السويداء الوطني بعد انسحاب مجموعات مسلحة منه
الصحة السورية: العثور على عشرات الجثث بمستشفى السويداء الوطني بعد انسحاب مجموعات مسلحة منه
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة السورية، العثور على عشرات الجثث، بعضها لعناصر في قوات الأمن السورية، في مستشفى السويداء الوطني بمدينة السويداء جنوبي البلاد، بعد انسحاب... 16.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-16T21:42+0000
2025-07-17T04:28+0000
أخبار سوريا اليوم
السويداء
محافظة السويداء
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وجاء في بيان للوزارة: "العثور على عشرات الجثث في مستشفى السويداء الوطني، بعد انسحاب المجموعات الخارجة عن القانون منه. بعد الكشف على الجثث، تبيّن أنها تعود لعناصر من قوات الأمن ومدنيين داخل مستشفى السويداء".وشنّ الطيران الإسرائيلي، أمس الأربعاء، غارات عنيفة على مواقع عدة في سوريا، أبرزها مقر وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، حيث برّرت إسرائيل هذا التصعيد أنه "لحماية الطائفة الدرزية" في سوريا، على حد قولها.وتشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا، منذ صباح الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية، التي تعرضت للهجوم وفضّ الاشتباكات المسلحة في المحافظة.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أمس الأربعاء، ببدء انسحاب قوات الجيش السوري من مدينة السويداء، جنوبي البلاد، تطبيقًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع مشايخ العقل في المدينة، الذي تم التوصّل إليه في وقت سابق من يوم أمس.وقبل ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السورية، التوصّل إلى اتفاق مع وجهاء محافظة السويداء، على وقف جميع العمليات العسكرية في المحافظة ووقف الهجمات ضد قوات الأمن، بالإضافة إلى ترتيبات لإنهاء مظاهر السلاح الثقيل ودمج المحافظة ضمن إطار الدولة السورية.وجاء في بيان الوزارة: "في إطار السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء... تم الاتفاق على البنود التالية: الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها... تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة السورية والمشايخ الكرام للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به".في المقابل، نفت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا، التوصّل إلى أي اتفاق أو تفاوض لوقف إطلاق النار في السويداء، مؤكدة استمرار القتال حتى "تحرير كامل تراب المحافظة".وتسلّط هذه المواجهات المسلحة جنوبي سوريا، الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
https://sarabic.ae/20250716/بدء-انسحاب-الجيش-السوري-من-السويداء-تنفيذا-لاتفاق-وقف-النار---عاجل-1102740215.html
https://sarabic.ae/20250716/سوريا-الرئاسة-الروحية-للموحدين-الدروز-تنفي-التوصل-لاتفاق-وقف-إطلاق-نار-في-السويداء-1102735274.html
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أخبار سوريا اليوم, السويداء, محافظة السويداء
أخبار سوريا اليوم, السويداء, محافظة السويداء

الصحة السورية: العثور على عشرات الجثث بمستشفى السويداء الوطني بعد انسحاب مجموعات مسلحة منه

21:42 GMT 16.07.2025 (تم التحديث: 04:28 GMT 17.07.2025)
© Photo / Social mediaالسويداء
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
© Photo / Social media
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أعلنت وزارة الصحة السورية، العثور على عشرات الجثث، بعضها لعناصر في قوات الأمن السورية، في مستشفى السويداء الوطني بمدينة السويداء جنوبي البلاد، بعد انسحاب مجموعات مسلحة منه.
وجاء في بيان للوزارة: "العثور على عشرات الجثث في مستشفى السويداء الوطني، بعد انسحاب المجموعات الخارجة عن القانون منه. بعد الكشف على الجثث، تبيّن أنها تعود لعناصر من قوات الأمن ومدنيين داخل مستشفى السويداء".
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
بدء انسحاب الجيش السوري من السويداء تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار.. صور وفيديو
أمس, 19:51 GMT
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السورية، في وقت سابق، "ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على العاصمة دمشق إلى 3 شهداء و34 إصابة".
وشنّ الطيران الإسرائيلي، أمس الأربعاء، غارات عنيفة على مواقع عدة في سوريا، أبرزها مقر وزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق، حيث برّرت إسرائيل هذا التصعيد أنه "لحماية الطائفة الدرزية" في سوريا، على حد قولها.
وتشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا، منذ صباح الأحد الماضي، اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية، التي تعرضت للهجوم وفضّ الاشتباكات المسلحة في المحافظة.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، فيما تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، "بمنع أي أذى يلحق بالدروز في سوريا، انطلاقًا من التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل".
وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أمس الأربعاء، ببدء انسحاب قوات الجيش السوري من مدينة السويداء، جنوبي البلاد، تطبيقًا لاتفاق وقف إطلاق النار مع مشايخ العقل في المدينة، الذي تم التوصّل إليه في وقت سابق من يوم أمس.
وقبل ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السورية، التوصّل إلى اتفاق مع وجهاء محافظة السويداء، على وقف جميع العمليات العسكرية في المحافظة ووقف الهجمات ضد قوات الأمن، بالإضافة إلى ترتيبات لإنهاء مظاهر السلاح الثقيل ودمج المحافظة ضمن إطار الدولة السورية.
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
سوريا.. الرئاسة الروحية للموحدين الدروز تنفي التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في السويداء
أمس, 16:24 GMT
وجاء في بيان الوزارة: "في إطار السعي لاستعادة الأمن والاستقرار في محافظة السويداء... تم الاتفاق على البنود التالية: الوقف الفوري والشامل لجميع العمليات العسكرية، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها... تشكيل لجنة مراقبة مشتركة تضم ممثلين عن الدولة السورية والمشايخ الكرام للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به".
وأضافت أيضًا أن من بين بنود الاتفاق "التوافق على تنظيم آلية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة، وذلك بالتنسيق مع الوجهاء والقيادات المحلية والدينية، مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والتاريخية لمحافظة السويداء... تحقيق الاندماج الكامل لمحافظة السويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة على جميع أراضي المحافظة، بما يشمل استعادة كافة مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض".
في المقابل، نفت الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز في سوريا، التوصّل إلى أي اتفاق أو تفاوض لوقف إطلاق النار في السويداء، مؤكدة استمرار القتال حتى "تحرير كامل تراب المحافظة".
وتسلّط هذه المواجهات المسلحة جنوبي سوريا، الضوء على التحديات الأمنية التي تواجهها الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
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