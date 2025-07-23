https://sarabic.ae/20250723/إسرائيل-لن-نقبل-بأن-يكون-هناك-أي-تهديد-على-حدودنا-في-غزة-أو-سوريا-أو-لبنان-1102932414.html

إسرائيل: لن نقبل بأن يكون هناك أي تهديد على حدودنا في غزة أو سوريا أو لبنان

إسرائيل: لن نقبل بأن يكون هناك أي تهديد على حدودنا في غزة أو سوريا أو لبنان

سبوتنيك عربي

اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إيران بمحاولة خلق دائرة نار حول إسرائيل من خلال "وكلائها". 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T09:30+0000

2025-07-23T09:30+0000

2025-07-23T09:30+0000

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وقال ساعر، في تصريحات له، إن "إسرائيل لن تقبل بأن يكون هناك أي تهديد على حدودها في غزة أو سوريا أو لبنان"، معتبرا إيران تهديدا للأمن الإقليمي والدولي.وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي، أن "تل أبيب ألحقت ضررا كبيرا بالبرنامج النووي الإيراني"، مشددا على ضرورة ألا يسمح لإيران بمواصلة العمل على تحقيق طموحها النووي.يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتؤكد دائمًا أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.كما شنّت الولايات المتحدة هجومًا على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر.

https://sarabic.ae/20250723/مسؤولون-إيرانيون-الحرائق-الغامضة-في-إيران-تخريبية-ولا-نستبعد-دورا-إسرائيليا-1102925981.html

https://sarabic.ae/20250721/البرلمان-الإيراني-العراق-يتابع-دوليا-اختراق-إسرائيل-لأجوائه-لاستهداف-إيران-1102889876.html

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