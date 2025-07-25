https://sarabic.ae/20250725/شهادات-حية-تروي-لـسبوتنيك-تفاصيل-مجازر-مدينة-السويداء-1102985250.html

شهادات حية تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل "مجازر" مدينة السويداء

شهادات حية تروي لـ"سبوتنيك" تفاصيل "مجازر" مدينة السويداء

سبوتنيك عربي

بعد أيام على اندلاع الأحداث الدامية في محافظة السويداء جنوبي سوريا، حصلت وكالة "سبوتنيك" على شهادات حية من بعض أهالي المحافظة، تروي مشاهد موجعة عن انتهاكات... 25.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-25T10:00+0000

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إحدى السيدات اللواتي رفضن مغادرة منازلهن في مدينة السويداء، تروي في تسجيل صوتي خاص لـ"سبوتنيك": "بقيت في منزلي خلال الساعات الأولى لدخول القوات التابعة للحكومة الانتقالية، بمؤازرة مسلحين من بعض العشائر، حيث شاهدت عمليات إعدام ميدانية بحق عدد من المدنيين، بينهم أطفال"، وتضيف: "تم إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، كما تم إحراق عدد من المنازل".من جهته، قال رجل من أهالي السويداء، إنه "حاول الاطمئنان على أحد أصدقائه عبر الاتصال بهاتفه المحمول، لكنه تفاجأ بأن القاتل هو من أجاب، وأخبره بأنه قتل صديقه، مهددا إياه بأنه سيكون التالي، مع توجيه إساءات دينية وطائفية وتهديدات بالقتل".في المقابل، صرحت طبيبة في مستشفى السويداء الوطني لـ"سبوتنيك" بأن "المستشفى تعرض لقصف بالقذائف المدفعية والصاروخية، ما أدى إلى خروج عدة أقسام عن الخدمة خلال الساعات الأولى من دخول القوات الحكومية إلى المدينة".وأوضحت أن "الأطباء كانوا يعملون في القسم الرئيسي للمستشفى لتقديم الإسعافات الأولية، لكن القصف أدى إلى وفاة جميع المرضى الموجودين في قسمي الإسعاف والطوارئ".كما بينت أن "مسلحين من العشائر، برفقة عناصر من القوات الحكومية، نفذوا عمليات إعدام ميدانية داخل المستشفى، حيث أطلقوا النار على مصابين كانوا قد نُقلوا لتلقي العلاج، وذلك أمام أعين الكادر الطبي". وأوضحت أن "بعض الأطفال الذين تم إسعافهم سيعانون من إصابات دائمة مدى الحياة، نتيجة خطورة إصابتهم، إضافة إلى فقدانهم لذويهم".وبخصوص الوضع الإنساني داخل المستشفى، أكدت الطبيبة أن "هناك مئات الجثث المتفسخة في ساحة المستشفى، ما ينذر بانتشار الأوبئة، خصوصا في ظل انقطاع التيار الكهربائي والمياه، وفقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية"، واصفة المشهد بأنه "كارثة إنسانية كبيرة".وأضافت: "المنازل في القرى الآمنة – التي لم تدخلها القوات الحكومية ومسلحو العشائر – أصبحت تأوي خمس عائلات في المنزل الواحد، في حين أن هناك عائلات كاملة تم إبادتها ولم يبق منها أحد، ناهيك عن عدد المفقودين الذي تجاوز 300 شخص، بينهم نحو 80 سيدة لم يُعرف مصيرهن حتى اللحظة".وأكد جميع الشهود الذين رووا ما حصل ويحصل في السويداء، أن "عمليات القتل الميداني كانت تستهدف النخب في السويداء، من أطباء ومحامين ومهندسين وإعلاميين وغيرهم، حيث تمت تصفيتهم بدم بارد بعد ضربهم وإذلالهم وتوجيه الإهانات لهم وسرقتهم"، مشددين على أن "المحافظة تعيش كارثة إنسانية حقيقية، في ظل انقطاع الكهرباء والمياه، والنقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية وحليب الأطفال، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي".وكان الهلال الأحمر السوري، أدخل الأربعاء الماضي، قافلة مساعدات إنسانية تضم 66 طنا من الطحين، و4 آلاف سلة غذائية، إضافة إلى 10 آلاف عبوة مياه وصهاريج من الوقود، إلى محافظة السويداء جنوبي سوريا، عبر "معبر بصرى الشام" الإنساني شرقي درعا.وأحصى "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، عداد القتلى، إذ قُتل 427 مقاتلا و298 مدنيا من الدروز، وفي المقابل، قُتل 354 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام السوريين، إضافة الى 21 شخصا من أبناء العشائر.وشنت إسرائيل، الأربعاء الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".

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