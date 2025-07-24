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روبيو يشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار جنوبي سوريا
روبيو يشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن مباحثات أجراها الوزير ماركو روبيو مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة واشنطن، تناولت آخر تطورات في... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T05:41+0000
2025-07-24T05:41+0000
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وأفادت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن الوزيرين بحثا خلال اللقاء الأمن الإقليمي، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا والوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.وشهد اللقاء، بحسب البيان، بحث الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة والأردن وسوريا للحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا، وشددا على "ضرورة الحوار لمعالجة الأزمة الحالية في جنوب سوريا، وحماية المدنيين من جميع الأطراف".وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" حول اللقاء: "التقيت بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لمناقشة وقف إطلاق النار في سوريا".من جانبه، صرح الصفدي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، إنه أجرى مع روبيو "مناقشة مستفيضة حول تعزيز شراكتنا التاريخية وجهودنا الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة وإنهاء التصعيد في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في السويداء جنوب سوريا، والذي كان للولايات المتحدة دور محوري في تحقيقه".وأردف: "نُثمن دعم الولايات المتحدة للأردن، ونلتزم بالعمل معا لضمان السلام والاستقرار في منطقتنا".وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء قبل الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250704/الخارجية-السورية-وزيرا-خارجية-سوريا-والولايات-المتحدة-يبحثان-هاتفيا-قضايا-ذات-اهتمام-مشترك-1102353261.html
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أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية

روبيو يشدد على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار جنوبي سوريا

05:41 GMT 24.07.2025
© Photo / mid.ruوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Photo / mid.ru
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن مباحثات أجراها الوزير ماركو روبيو مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في العاصمة واشنطن، تناولت آخر تطورات في المنطقة والوضع في سوريا.
وأفادت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن الوزيرين بحثا خلال اللقاء الأمن الإقليمي، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا والوضع الأمني في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية.
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وشهد اللقاء، بحسب البيان، بحث الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة والأردن وسوريا للحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا، وشددا على "ضرورة الحوار لمعالجة الأزمة الحالية في جنوب سوريا، وحماية المدنيين من جميع الأطراف".
وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" حول اللقاء: "التقيت بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، لمناقشة وقف إطلاق النار في سوريا".
وأضاف روبيو: "شكرت الأردن أيضا على قيادته في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك في الضفة الغربية وغزة".
من جانبه، صرح الصفدي، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، إنه أجرى مع روبيو "مناقشة مستفيضة حول تعزيز شراكتنا التاريخية وجهودنا الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة وإنهاء التصعيد في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في السويداء جنوب سوريا، والذي كان للولايات المتحدة دور محوري في تحقيقه".
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وأردف: "نُثمن دعم الولايات المتحدة للأردن، ونلتزم بالعمل معا لضمان السلام والاستقرار في منطقتنا".
وكانت إسرائيل، قد شنت الأربعاء قبل الماضي، غارات جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق ومواقع تابعة للقوات الحكومية جنوبي البلاد، مطالبة بانسحاب هذه القوات، ومعلنة أن العملية تهدف إلى "حماية الدروز السوريين".
وكانت اشتباكات عنيفة، قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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