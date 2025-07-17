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الخارجية الأمريكية: السلام بين سوريا وإسرائيل ضروري
الخارجية الأمريكية: السلام بين سوريا وإسرائيل ضروري
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، اليوم الخميس، أن أمريكا لم تدعم التحرك الإسرائيلي الأخير في سوريا، مشيرة إلى أن السلام بين سوريا... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T19:34+0000
2025-07-17T19:34+0000
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وقالت بروس للصحفيين: "الولايات المتحدة تندد بالعنف في سوريا وانخرطت في جهود لتهدئة التوتر"، مشيرة إلى أنه "على جميع الأطراف التراجع والانخراط في حوار هادف يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم".وأضافت: "على الحكومة السورية أن تدعو لخفض التصعيد وتعمل على تحقيق الاستقرار"، مؤكدة أن "السلام بين سوريا وإسرائيل ضروري".وشنت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، أمس الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.وكانت اشتباكات قد اندلعت في السويداء في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت عدة أيام، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250717/بيان-عربي-تركي-يدين-الهجمات-الإسرائيلية-على-سوريا-1102773658.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الأمريكية: السلام بين سوريا وإسرائيل ضروري

19:34 GMT 17.07.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarezوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، اليوم الخميس، أن أمريكا لم تدعم التحرك الإسرائيلي الأخير في سوريا، مشيرة إلى أن السلام بين سوريا وإسرائيل ضروري.
وقالت بروس للصحفيين: "الولايات المتحدة تندد بالعنف في سوريا وانخرطت في جهود لتهدئة التوتر"، مشيرة إلى أنه "على جميع الأطراف التراجع والانخراط في حوار هادف يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم".

وتابعت: "يجب إشراك جميع المكونات في سوريا بشكل فعال للتوجه نحو الهدوء واستمرار المناقشات حول سلامة الأراضي".

قصف إسرائيلي على مقر وزارة الدفاع السورية في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
بيان "عربي تركي" يدين الهجمات الإسرائيلية على سوريا
18:11 GMT
وأضافت: "على الحكومة السورية أن تدعو لخفض التصعيد وتعمل على تحقيق الاستقرار"، مؤكدة أن "السلام بين سوريا وإسرائيل ضروري".
وشنت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، أمس الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.

واعتبرت الحكومة السورية أن الغارات تمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ودعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.

وكانت اشتباكات قد اندلعت في السويداء في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت عدة أيام، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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