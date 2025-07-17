https://sarabic.ae/20250717/ولي-العهد-السعودي-يرحب-بإجراءات-الرئيس-السوري-للحفاظ-على-وحدة-سوريا-1102768625.html
ولي العهد السعودي يرحب بإجراءات الرئيس السوري للحفاظ على وحدة سوريا
ولي العهد السعودي يرحب بإجراءات الرئيس السوري للحفاظ على وحدة سوريا
سبوتنيك عربي
رحب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، بالإجراءات التي أعلن عنها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لاحتواء الأحداث الأخيرة،... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T14:43+0000
2025-07-17T14:43+0000
2025-07-17T14:43+0000
السعودية
أخبار سوريا اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
أحمد الشرع
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097408423_0:377:2971:2048_1920x0_80_0_0_d20badd8ceb93758aafdec462436d9c9.jpg
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ابن سلمان من الشرع.وأشاد ولي العهد السعودي خلال الاتصال، بـ"جهود القيادة السورية في الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتعزيز التكاتف الوطني بين مختلف مكونات الشعب السوري، ورفض كل محاولات الفتنة وزعزعة الاستقرار"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إدانة المملكة للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية ورفضها أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات الحالية، وضمان احترام سيادتها واستقلال قرارها.من جهته، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في اتصاله بولي العهد السعودي، عن شكره للمملكة العربية السعودية على مواقفها الداعمة لسوريا، مثمنا جهود الأمير محمد بن سلمان في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.وشنت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.واعتبرت الحكومة السورية أن الغارات تمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ودعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.وكانت اشتباكات قد اندلعت في السويداء في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت عدة أيام، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250717/أردوغان-يؤكد-للشرع-الهجمات-الإسرائيلية-على-سوريا-غير-مقبولة-1102768021.html
https://sarabic.ae/20250717/الشرع-إسرائيل-تسعى-لتحويل-سوريا-إلى-ساحة-فوضى-وتفكيك-وحدة-الشعب-السوري-1102744283.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097408423_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_839120f294fe88fba1a423df8b0c9ed7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار سوريا اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أحمد الشرع, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار سوريا اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أحمد الشرع, العالم العربي, أخبار العالم الآن
ولي العهد السعودي يرحب بإجراءات الرئيس السوري للحفاظ على وحدة سوريا
رحب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، بالإجراءات التي أعلن عنها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لاحتواء الأحداث الأخيرة، مؤكدا ثقته في قدرة الحكومة السورية على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ابن سلمان من الشرع.
وأشاد ولي العهد السعودي خلال الاتصال، بـ"جهود القيادة السورية في الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتعزيز التكاتف الوطني بين مختلف مكونات الشعب السوري، ورفض كل محاولات الفتنة وزعزعة الاستقرار"، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
كما شدد على أهمية مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التقدم بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، مجددا موقف المملكة الثابت في دعم سوريا ورفض كل ما يهدد سلمها الأهلي والاجتماعي.
وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إدانة المملكة للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية ورفضها أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات الحالية، وضمان احترام سيادتها واستقلال قرارها.
من جهته، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في اتصاله بولي العهد السعودي، عن شكره للمملكة العربية السعودية على مواقفها الداعمة لسوريا، مثمنا جهود الأمير محمد بن سلمان في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
وشنت إسرائيل
سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.
واعتبرت الحكومة السورية أن الغارات تمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ودعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.
وكانت اشتباكات قد اندلعت في السويداء في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت عدة أيام، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.