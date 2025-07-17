https://sarabic.ae/20250717/ولي-العهد-السعودي-يرحب-بإجراءات-الرئيس-السوري-للحفاظ-على-وحدة-سوريا-1102768625.html

ولي العهد السعودي يرحب بإجراءات الرئيس السوري للحفاظ على وحدة سوريا

ولي العهد السعودي يرحب بإجراءات الرئيس السوري للحفاظ على وحدة سوريا

سبوتنيك عربي

رحب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، بالإجراءات التي أعلن عنها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لاحتواء الأحداث الأخيرة،... 17.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-17T14:43+0000

2025-07-17T14:43+0000

2025-07-17T14:43+0000

السعودية

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ابن سلمان من الشرع.وأشاد ولي العهد السعودي خلال الاتصال، بـ"جهود القيادة السورية في الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتعزيز التكاتف الوطني بين مختلف مكونات الشعب السوري، ورفض كل محاولات الفتنة وزعزعة الاستقرار"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إدانة المملكة للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية ورفضها أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات الحالية، وضمان احترام سيادتها واستقلال قرارها.من جهته، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في اتصاله بولي العهد السعودي، عن شكره للمملكة العربية السعودية على مواقفها الداعمة لسوريا، مثمنا جهود الأمير محمد بن سلمان في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.وشنت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.واعتبرت الحكومة السورية أن الغارات تمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ودعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.وكانت اشتباكات قد اندلعت في السويداء في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت عدة أيام، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

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https://sarabic.ae/20250717/الشرع-إسرائيل-تسعى-لتحويل-سوريا-إلى-ساحة-فوضى-وتفكيك-وحدة-الشعب-السوري-1102744283.html

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