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ولي العهد السعودي يرحب بإجراءات الرئيس السوري للحفاظ على وحدة سوريا
ولي العهد السعودي يرحب بإجراءات الرئيس السوري للحفاظ على وحدة سوريا
سبوتنيك عربي
رحب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، بالإجراءات التي أعلن عنها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لاحتواء الأحداث الأخيرة،... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T14:43+0000
2025-07-17T14:43+0000
السعودية
أخبار سوريا اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
أحمد الشرع
العالم العربي
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ابن سلمان من الشرع.وأشاد ولي العهد السعودي خلال الاتصال، بـ"جهود القيادة السورية في الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتعزيز التكاتف الوطني بين مختلف مكونات الشعب السوري، ورفض كل محاولات الفتنة وزعزعة الاستقرار"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إدانة المملكة للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية ورفضها أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات الحالية، وضمان احترام سيادتها واستقلال قرارها.من جهته، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في اتصاله بولي العهد السعودي، عن شكره للمملكة العربية السعودية على مواقفها الداعمة لسوريا، مثمنا جهود الأمير محمد بن سلمان في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.وشنت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.واعتبرت الحكومة السورية أن الغارات تمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ودعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.وكانت اشتباكات قد اندلعت في السويداء في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت عدة أيام، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250717/أردوغان-يؤكد-للشرع-الهجمات-الإسرائيلية-على-سوريا-غير-مقبولة-1102768021.html
https://sarabic.ae/20250717/الشرع-إسرائيل-تسعى-لتحويل-سوريا-إلى-ساحة-فوضى-وتفكيك-وحدة-الشعب-السوري-1102744283.html
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السعودية, أخبار سوريا اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أحمد الشرع, العالم العربي, أخبار العالم الآن
السعودية, أخبار سوريا اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان, أحمد الشرع, العالم العربي, أخبار العالم الآن

ولي العهد السعودي يرحب بإجراءات الرئيس السوري للحفاظ على وحدة سوريا

14:43 GMT 17.07.2025
© AP Photoولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© AP Photo
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رحب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، بالإجراءات التي أعلن عنها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، لاحتواء الأحداث الأخيرة، مؤكدا ثقته في قدرة الحكومة السورية على تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ابن سلمان من الشرع.
وأشاد ولي العهد السعودي خلال الاتصال، بـ"جهود القيادة السورية في الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وتعزيز التكاتف الوطني بين مختلف مكونات الشعب السوري، ورفض كل محاولات الفتنة وزعزعة الاستقرار"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
كما شدد على أهمية مواصلة الإصلاحات ودفع عجلة التقدم بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، مجددا موقف المملكة الثابت في دعم سوريا ورفض كل ما يهدد سلمها الأهلي والاجتماعي.
وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إدانة المملكة للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية ورفضها أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة.
أردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
أردوغان يؤكد للشرع: الهجمات الإسرائيلية على سوريا "غير مقبولة"
14:19 GMT
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة السورية في مواجهة التحديات الحالية، وضمان احترام سيادتها واستقلال قرارها.
من جهته، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في اتصاله بولي العهد السعودي، عن شكره للمملكة العربية السعودية على مواقفها الداعمة لسوريا، مثمنا جهود الأمير محمد بن سلمان في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.
وشنت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
الشرع: إسرائيل تسعى إلى تفكيك سوريا ولا تكف عن الأساليب في زرع النزاعات والصراعات
01:25 GMT
واعتبرت الحكومة السورية أن الغارات تمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ودعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.
وكانت اشتباكات قد اندلعت في السويداء في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت عدة أيام، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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