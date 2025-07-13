https://sarabic.ae/20250713/قتلى-وجرحى-باشتباكات-عنيفة-في-السويداء-وشيخ-الموحدين-الدروز-يوجه-نداء-للشرع-1102653516.html
قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة في السويداء... وشيخ الموحدين الدروز يوجه نداء للشرع
قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة في السويداء... وشيخ الموحدين الدروز يوجه نداء للشرع
سبوتنيك عربي
ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات التي تشهدها بعض مناطق محافظة السويداء السورية، إلى 6 قتلى بينهم طفل ونحو 20 مصابا، حيث ناشد شيخ عقل المسلمين الموحدين الدروز،... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T15:21+0000
2025-07-13T15:21+0000
2025-07-13T15:35+0000
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السويداء
محافظة السويداء
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واحتدم الاقتتال في المحافظة بين أبناء العشائر والمحافظة، منذ يوم أمس السبت، على خلفية سلب سيارة خضار واحتجاز سائقها أمس على طريق دمشق - السويداء، الأمر الذي أشعل شراراة الأزمة. وبدوره، قال العميد نزار الحريري معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة، إن "محافظة السويداء تشهد متابعات أمنية دقيقة في محيط حي المقوس شرقي المدينة وذلك إثر تطورات متسارعة ناجمة عن حادثة سلب وقعت مؤخراً على طريق دمشق - السويداء طالت أحد المواطنين العاملين في القطاع التجاري، وما أعقبها من ردود أفعال متوترة تمثلت بوقوع عمليات خطف متبادلة"، بحسب "الوطن" السورية.وكشف الحريري عن وجود "دعوات رسمية وشعبية لتغليب صوت العقل والالتزام بالقانون حفاظاً على أمن المحافظة واستقرارها".وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الأحداث تطورت بعد سلب سيارة خضار واحتجاز سائقها أمس على طريق دمشق - السويداء، الأمر الذي دفع مقرّبين من السائق إلى نصب نقاط تفتيش مؤقتة في السويداء، واحتجاز 8 أشخاص والمطالبة باستعادة سيارة الخضار التي سلبت مقابل تحريرهم، لتقوم مجموعة مسلحة بالرد على ذلك واحتجاز 5 مواطنين من حي المقوس شرقي السويداء، بحسب "السويداء 24".
https://sarabic.ae/20250503/مشايخ-العقل-بالسويداء-نلتزم-بمخرجات-الاجتماع-الذي-جرى-قبل-يومين-1100140168.html
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العالم العربي, السويداء, محافظة السويداء
العالم العربي, السويداء, محافظة السويداء
قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة في السويداء... وشيخ الموحدين الدروز يوجه نداء للشرع
15:21 GMT 13.07.2025 (تم التحديث: 15:35 GMT 13.07.2025)
ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات التي تشهدها بعض مناطق محافظة السويداء السورية، إلى 6 قتلى بينهم طفل ونحو 20 مصابا، حيث ناشد شيخ عقل المسلمين الموحدين الدروز، حمود الحناوي، جميع الأطراف بوقف كل ما يزرع الفـتنة ويهـدد السلم الأهلي.
واحتدم الاقتتال في المحافظة
بين أبناء العشائر والمحافظة، منذ يوم أمس السبت، على خلفية سلب سيارة خضار واحتجاز سائقها أمس على طريق دمشق - السويداء، الأمر الذي أشعل شراراة الأزمة.
ووجه الحناوي "نداء خاصا" إلى الرئيس أحمد الشرع، ووجهاء العشائر، داعيا إياهم إلى "وأد الفتنة" وإنهاء الأزمة الداخلية، مؤكدا أن "الموحدين الدروز يسعون للخير، ويرفضون الظلم، ويؤمنون أن الكرامة تُصان بالعقل والحكمة لا بالسلاح والخطـف".
وبدوره، قال العميد نزار الحريري معاون قائد الأمن الداخلي لشؤون الشرطة، إن "محافظة السويداء تشهد متابعات أمنية دقيقة في محيط حي المقوس شرقي المدينة وذلك إثر تطورات متسارعة ناجمة عن حادثة سلب وقعت مؤخراً على طريق دمشق - السويداء طالت أحد المواطنين العاملين في القطاع التجاري، وما أعقبها من ردود أفعال متوترة تمثلت بوقوع عمليات خطف متبادلة"، بحسب "الوطن" السورية.
ونوه الحريري إلى وجود "جهود حثيثة تُبذل بالتنسيق مع الفعاليات المحلية لاحتواء التوتر وتعزيز السلم الأهلي عبر الحوار".
وكشف الحريري عن وجود "دعوات رسمية وشعبية لتغليب صوت العقل والالتزام بالقانون حفاظاً على أمن المحافظة واستقرارها".
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الأحداث تطورت
بعد سلب سيارة خضار واحتجاز سائقها أمس على طريق دمشق - السويداء، الأمر الذي دفع مقرّبين من السائق إلى نصب نقاط تفتيش مؤقتة في السويداء، واحتجاز 8 أشخاص والمطالبة باستعادة سيارة الخضار التي سلبت مقابل تحريرهم، لتقوم مجموعة مسلحة بالرد على ذلك واحتجاز 5 مواطنين من حي المقوس شرقي السويداء، بحسب "السويداء 24".