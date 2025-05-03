https://sarabic.ae/20250503/مشايخ-العقل-بالسويداء-نلتزم-بمخرجات-الاجتماع-الذي-جرى-قبل-يومين-1100140168.html

مشايخ العقل بالسويداء: نلتزم بمخرجات الاجتماع الذي جرى قبل يومين

مشايخ العقل بالسويداء: نلتزم بمخرجات الاجتماع الذي جرى قبل يومين

سبوتنيك عربي

أصدر شيوخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في السويداء بسوريا، اليوم السبت، بيانا شددوا فيه على الالتزام بمخرجات الاجتماع الذي عقد قبل يومين، مؤكدين على ضرورة... 03.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-03T20:54+0000

2025-05-03T20:54+0000

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وأكد البيان على "تفعيل قوى الأمن الداخلي من أفراد سلك الأمن الداخلي السابقين، إلى جانب تفعيل الضابطة العدلية من كوادر أبناء محافظة السويداء حصرا".ودعا شيوخ العقل بالسويداء إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار في جميع المناطق، حقنا للدماء، وتفاديا لتصعيد التوتر".وختم البيان بالتأكيد أن "أي إعلان يتجاوز هذه البنود يعد إعلانا أحادي الجانب، لا يمثل التوافق الوطني في المحافظة".وكان محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، أكد اليوم السبت، أن "الاتفاق الذي أُقرّ يوم أمس الجمعة من قبل مشايخ العقل في المحافظة ما يزال ساريا، وسيجري تطبيق بنوده تدريجيا وفق ما تم الاتفاق عليه".وأشار البكور في تصريحات لوكالة أنباء "سانا" السورية، إلى أن "بعض البنود شهدت تعديلات طفيفة استجابة لطلبات من بعض الأطراف، وذلك بهدف تسهيل وتسريع عملية إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة".وأوضح المحافظ أن "جهود الدولة السورية لحل الإشكالات في السويداء مستمرة ولم تتوقف"، مشيرا إلى أن نتائج هذه الجهود بدأت تلوح في الأفق بعد عمل دؤوب خلال الفترة الماضية".وختم بتجديد التزام الدولة السورية بتهدئة الأوضاع، ومعالجة الملفات العالقة بما يضمن مصلحة جميع أهالي محافظة السويداء.واندلعت توترات واشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، صباح الثلاثاء الماضي، بين مجموعات مسلحة حاولت اقتحام مناطق صحنايا وأشرفية صحنايا وجرمانا بريف العاصمة السورية دمشق، التي يقطنها سكان من الدروز، على خلفية انتشار تسجيل صوتي نُسب لأحد مشايخ الطائفة الدرزية يتضمن إساءات بالغة للنبي محمد.وأعلنت السلطات الأمنية السورية، الأربعاء، سيطرتها على منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق وانتشار قوات الأمن في أرجائها، وذلك بعدما شهدت اشتباكات طائفية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.ورغم نفي المجلس الديني الدرزي مسؤوليته عن التسجيل، تصاعدت التوترات، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والقوات الأمنية، بينهم 16 من قوات الأمن العام السوري في صحنايا بريف دمشق.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه نفذ ضربات جوية لاستهداف ما أسماهم "متطرفين" كانوا يستعدون، حسب قوله، لشن هجوم على السكان الدروز في بلدة صحنايا بريف العاصمة السورية دمشق.وأكد أن "إسرائيل لن تسمح بالمساس بالطائفة الدرزية"، مشيرًا إلى أنه "تم إيصال رسالة شديدة اللهجة إلى النظام السوري.. وإسرائيل تتوقع منه أن يعمل على منع أي مساس بالدروز".وتشهد بعض المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني منذ سقوط النظام السابق، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، حيث تجري مناوشات بين قوى الأمن التابعة للإدارة الجديدة وبعض العناصر أو المجموعات المسلحة التي لم تجر تسوية أوضاعها بعد ولم تندمج في الهياكل العسكرية والأمنية للإدارة الجديدة.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو قلقة بشأن التصعيد في سوريا، ودعت القادة السوريين القادرين على التأثير على الوضع في سوريا إلى بذل كل ما في وسعهم لحقن الدماء في أقرب وقت ممكن.

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https://sarabic.ae/20250502/-أول-ضربة-في-تاريخ-سوريا-لـعرش-دمشق-إسرائيل-تهدد-والدروز-يصدرون-بيانا-مهما-1100102828.html

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