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أردوغان يؤكد للشرع: الهجمات الإسرائيلية على سوريا "غير مقبولة"
أردوغان يؤكد للشرع: الهجمات الإسرائيلية على سوريا "غير مقبولة"
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تركيا ستواصل دعم الشعب السوري كما تفعل الآن"، معربا عن ترحيب أنقرة بوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه جنوبي سوريا. 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T14:19+0000
2025-07-17T14:19+0000
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أحمد الشرع
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جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان والشرع، اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، التي أشارت إلى أن المباحثات تناولت التطورات الأخيرة في سوريا عقب الهجمات الإسرائيلية.وأكد أردوغان للشرع أن هجمات إسرائيل على سوريا لا يمكن قبولها، مشددا على أن "العدوان يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها".ومن جانبه، أثنى الشرع على موقف أردوغان الداعم لوحدة سوريا السياسية وضمان وحدة ترابها وحماية سيادتها.وفي وقت سابق، اليوم الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته اعتمدت سياسة القوة لإبعاد التهديدات التي تتعرض لها بداية من جنوب دمشق ومرتفعات الجولان حتى جبل الدروز، مشيرا إلى أن "الضربات الإسرائيلية دفعت القوات السورية إلى الانسحاب نحو دمشق".وشنت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.واعتبرت الحكومة السورية أن الغارات تمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ودعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.وكانت اشتباكات قد اندلعت في السويداء في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت عدة أيام، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250717/إسرائيل-عدد-من-الدروز-ما-زالوا-في-سوريا-والعمل-جار-لإعادتهم-1102748575.html
https://sarabic.ae/20250713/قتلى-وجرحى-باشتباكات-عنيفة-في-السويداء-وشيخ-الموحدين-الدروز-يوجه-نداء-للشرع-1102653516.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, رجب طيب أردوغان, أحمد الشرع
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, رجب طيب أردوغان, أحمد الشرع

أردوغان يؤكد للشرع: الهجمات الإسرائيلية على سوريا "غير مقبولة"

14:19 GMT 17.07.2025
© Photo / trthaberأردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول
أردوغان يستقبل الشرع في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Photo / trthaber
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تركيا ستواصل دعم الشعب السوري كما تفعل الآن"، معربا عن ترحيب أنقرة بوقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه جنوبي سوريا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان والشرع، اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، التي أشارت إلى أن المباحثات تناولت التطورات الأخيرة في سوريا عقب الهجمات الإسرائيلية.
انهيار دفاعات داعش الإرهابي في تلول الصفا في بادية السويداء تحت ضربات الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
إسرائيل: عدد من الدروز ما زالوا في سوريا والعمل جار لإعادتهم
06:32 GMT
وأكد أردوغان للشرع أن هجمات إسرائيل على سوريا لا يمكن قبولها، مشددا على أن "العدوان يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها".
ومن جانبه، أثنى الشرع على موقف أردوغان الداعم لوحدة سوريا السياسية وضمان وحدة ترابها وحماية سيادتها.
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته اعتمدت سياسة القوة لإبعاد التهديدات التي تتعرض لها بداية من جنوب دمشق ومرتفعات الجولان حتى جبل الدروز، مشيرا إلى أن "الضربات الإسرائيلية دفعت القوات السورية إلى الانسحاب نحو دمشق".
وشنت إسرائيل سلسلة غارات على العاصمة السورية دمشق، يوم الأربعاء، استهدفت مقر وزارة الدفاع ومناطق محيطة بالقصر الرئاسي.
واعتبرت الحكومة السورية أن الغارات تمثل خرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، ودعت مجلس الأمن للتدخل العاجل.
صورة أرشيفية لمبنى فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في السويداء سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
قتلى وجرحى باشتباكات عنيفة في السويداء... وشيخ الموحدين الدروز يوجه نداء للشرع
13 يوليو, 15:21 GMT
وكانت اشتباكات قد اندلعت في السويداء في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت عدة أيام، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين، أعقبتها حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.
وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.
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