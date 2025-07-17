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عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
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خبير: إسرائيل تقاتل في عدة جبهات وتتلاعب بورقة الأقليات
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لقاء سبوتنيك
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10:33 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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نبض افريقيا
إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال
11:03 GMT
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إسرائيل: عدد من الدروز ما زالوا في سوريا والعمل جار لإعادتهم
إسرائيل: عدد من الدروز ما زالوا في سوريا والعمل جار لإعادتهم
سبوتنيك عربي
أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "لم يعبر أي درزي إضافي إلى سوريا، خلال الليل، والجيش واصل المساعدة في إعادة بعضهم". 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T06:32+0000
2025-07-17T06:32+0000
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وأضافت الإذاعة أنه "لا يزال عدد غير محدد من الدروز الإسرائيليين في بلدة حضرالسورية"، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مقر قيادة الأركان السورية و"هدفا عسكريا" في محيط القصر الرئاسي في دمشق، ضمن ما وصفه بـ"رد على الأعمال المرتكبة ضد المدنيين السوريين في جنوب البلاد". وأدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، أمس الأربعاء، محمّلة إسرائيل مسؤولية التصعيد، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "عدوانها المتكرر". في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ‏استهدف آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، فيما تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، "بمنع أي أذى يلحق بالدروز في سوريا، انطلاقا من التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل". وأكدا أن إسرائيل تعمل "على التصدي لمحاولات النظام السوري إيذاءهم، إلى جانب حرصها على ضمان نزع السلاح في المناطق المحاذية لحدودها مع سوريا".
https://sarabic.ae/20250716/الصحة-السورية-العثور-على-عشرات-الجثث-بمستشفى-السويداء-الوطني-بعد-انسحاب-مجموعات-مسلحة-منه-1102743332.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل: عدد من الدروز ما زالوا في سوريا والعمل جار لإعادتهم

06:32 GMT 17.07.2025
© Sputnik . bassem haddadانهيار دفاعات داعش الإرهابي في تلول الصفا في بادية السويداء تحت ضربات الجيش السوري
انهيار دفاعات داعش الإرهابي في تلول الصفا في بادية السويداء تحت ضربات الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Sputnik . bassem haddad
تابعنا عبر
أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "لم يعبر أي درزي إضافي إلى سوريا، خلال الليل، والجيش واصل المساعدة في إعادة بعضهم".
وأضافت الإذاعة أنه "لا يزال عدد غير محدد من الدروز الإسرائيليين في بلدة حضرالسورية"، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مقر قيادة الأركان السورية و"هدفا عسكريا" في محيط القصر الرئاسي في دمشق، ضمن ما وصفه بـ"رد على الأعمال المرتكبة ضد المدنيين السوريين في جنوب البلاد".
وأدانت وزارة الخارجية السورية، بشدة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مؤسسات حكومية ومنشآت مدنية في دمشق والسويداء، أمس الأربعاء، محمّلة إسرائيل مسؤولية التصعيد، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك لوقف "عدوانها المتكرر".
السويداء - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
الصحة السورية: العثور على عشرات الجثث بمستشفى السويداء الوطني بعد انسحاب مجموعات مسلحة منه
أمس, 21:42 GMT
وتشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا منذ صباح الأحد الماضي اشتباكات عنيفة بين أهالي السويداء (من الطائفة الدرزية) وعشائر البدو، ما دفع وزارة الدفاع السورية إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة بهدف دعم الحواجز الأمنية التي تعرّضت للهجوم وفض الاشتباكات المسلحة في المحافظة.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ‏استهدف آليات عسكرية تابعة للجيش السوري في السويداء، فيما تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، "بمنع أي أذى يلحق بالدروز في سوريا، انطلاقا من التحالف الأخوي العميق مع الدروز في إسرائيل".
وأكدا أن إسرائيل تعمل "على التصدي لمحاولات النظام السوري إيذاءهم، إلى جانب حرصها على ضمان نزع السلاح في المناطق المحاذية لحدودها مع سوريا".
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