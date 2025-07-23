https://sarabic.ae/20250723/ناشط-حقوقي-يكشف-لـسبوتنيك-آخر-تطورات-الأوضاع-في-محافظة-السويداء-جنوبي-سوريا-1102956538.html

ناشط حقوقي يكشف لـ"سبوتنيك" آخر تطورات الأوضاع في محافظة السويداء جنوبي سوريا

ناشط حقوقي يكشف لـ"سبوتنيك" آخر تطورات الأوضاع في محافظة السويداء جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

أكد الناشط والحقوقي السوري هشام عزام، أن "الهدوء الحذر يخيّم على المشهد العام في محافظة السويداء جنوبي سوريا، خوفًا من أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار". 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T16:55+0000

2025-07-23T16:55+0000

2025-07-23T17:29+0000

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وقال عزام، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "حاول البعض من الذين يحاولون اقتحام السويداء، حرق الصوامع في قرية أم الزيتون، لكن تم التصدي لهم من قبل أبناء السويداء، في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات عنيفة على محور قرية العريقة، حيث حاول بعض أبناء العشائر الدخول إلى القرية". وأشار عزام إلى أن "الهدوء، يخيم اليوم الأربعاء على نقاط اشتباكات يوم أمس، ولا تزال الحكومة المؤقتة في دمشق، تعاني من بسط السيطرة على الأراضي السورية كافة، وهذا الأمر يعود إلى ما قبل 8 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حيث كانت منطقة شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وإدلب خارج سيطرة الدولة، بالإضافة إلى السويداء التي كانت تتولى إدارة شؤونها".وتابع: "ما زاد الوضع تعقيدا هو محاولة حكومة دمشق، حل ملف السويداء بالقوة العسكرية"، متوقعًا أن "أطرافا دولية ستتدخل في عملية التفاوض بين الحكومة السورية و(قسد) من جهة، والسويداء من جهة أخرى، لحل هذين الملفين، ولكي تعود سوريا دولة واحدة موحدة كما كانت عليه سابقا".وشدد عزام على أن "محاسبة من ارتكب الانتهاكات، مسألة مهمة جدا، ويجب أن تأخذها الحكومة السورية بعين الاعتبار، لإعادة الثقة بين المجتمع والحكومة"، مشيرًا إلى "المجازر التي ارتكبت في الساحل، من قبل أشخاص قيل إنهم خارجين عن القانون، وما قاموا به هو تصرفات فردية".واستذكر عزام "مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصا مسلحا يقول "غدا سيقولون كان هنا مدينة اسمها جبلة"، ليظهر الشخص نفسه في السويداء، ما يعني أنه لا يزال حرا طليقا"، متسائلا: "أين لجنة تقصي الحقائق، وأين نتائجها، والحديث عن المحاسبة؟ لم نر شيئا على أرض الواقع!".ويرى عزام أن "الحكومة السورية لا تزال تسيطر على الفصائل المسلحة"، موضحًا أنها "لو لم تكن كذلك، لحصل اقتتال داخلي يستمر لسنوات طويلة".وفي ما يتعلق بمنطقة شرق الفرات، التي تسيطر عليها "قسد"، لا يتوقع ضيف "سبوتنيك"، أن يكون هناك حلا عسكريا، لأن "الحكومة السورية تعلّمت درسا، وهو أن حل النزاعات في سوريا لا يمكن أن يكون عسكريا"، وقال: "هذا ما شهدناه في السويداء، حيث لم يجلب الحل العسكري سوى القتل والدمار، واقع الحال الذي سيفرض على حكومة دمشق أن تعيد حساباتها".وحول اتهام الدروز بـ"الخيانة" بسبب تداول الأحاديث عن التواصل مع حكومة إسرائيل، قال الناشط الحقوقي: "منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة في دمشق، فُتحت قنوات تواصل مع الحكومة الإسرائيلية، وكان الشرط الإسرائيلي هو عدم إرسال سلاح ثقيل إلى المنطقة الجنوبية، ومع تصاعد الأحداث في السويداء، أرسلت دمشق جيشا إلى السويداء، بينه أرتال من المدرعات، ما جعل إسرائيل تقصف الرتل، بسبب عدم امتثال حكومة دمشق للمطالب الإسرائيلية بعدم إرسال السلاح الثقيل إلى الجنوب".وأكد الناشط أن "إسرائيل تعهدت بحماية الدروز، وهي تستغل الظروف والمواقف بما يخدم مصلحتها فقط"، وأضاف: "ليس المهم إن كان الدروز تواصلوا مع إسرائيل أم لا، لأن حكومة دمشق أيضا تواصلت مع الحكومة الإسرائيلية، وإنما المهم هو غاية إسرائيل ومصلحتها من التصعيد، خاصة أنها هي من صعّدت، وفبركت الأمور، واستغلتها لمصلحتها".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة السورية الانتقالية، أسفرت عن مقتل مئات من المدنيين والعسكريين، أعقبها إعلان حملة عسكرية من قوات الحكومة السورية للسيطرة على المدينة.وفي محاولة لاحتواء الموقف، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يتضمن 14 بندا، أبرزها وقف العمليات العسكرية وتشكيل لجنة مشتركة من الدولة وشيوخ دروز للإشراف على التنفيذ.

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