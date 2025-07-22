https://sarabic.ae/20250722/الداخلية-السورية-لـسبوتينك-سيتم-محاسبة-كل-عنصر-ثبت-تورطه-بمخالفات-خلال-أزمة-السويداء-1102913498.html

الداخلية السورية لـ"سبوتينك": ستتم محاسبة كل عنصر ثبت تورطه بمخالفات خلال أزمة السويداء

الداخلية السورية لـ"سبوتينك": ستتم محاسبة كل عنصر ثبت تورطه بمخالفات خلال أزمة السويداء

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم الثلاثاء، أنه ستتم محاسبة أي عنصر من الأمن العام ثبت ارتكابه مخالفة خلال الأحداث في السويداء. 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T14:17+0000

2025-07-22T14:17+0000

2025-07-22T14:18+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقال البابا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال، يتعلق بتقيمه للوضع الآن في السويداء ومدى الالتزام بوقف إطلاق النار: "الوضع الآن يتحسن، والدولة دائما تركز على موضوع سلامة المدنيين وموضوع الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، لذلك يتم الآن تغليب المسار الإنساني ودخول المساعدات والإفراج عن المختطفين والمحتجزين من قبل العصابات المسلحة في السويداء، وأيضا إجراء تبادل ودفن الجثث وهذا أمر مهم جدا".وأضاف البابا ردا على سؤال حول المرحلة المقبلة لمحافظة السويداء: "مستقبل السويداء هو جزء لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية وتخضع لسلطة الدولة الشرعية في سوريا".وتابع البابا: "نتواصل مع الجميع وغايتنا قدر الإمكان بسط السلم الأهلي والأمن المجتمعي وعودة السويداء إلى السياق الوطني وإنهاء هذه المأساة الإنسانية، وفي نفس الوقت تفكيك بنية العصابات المسلحة الخارجة عن القانون والتي أدت إلى هذا الانفلات الأمني".وخلص البابا إلى أن "أي مخالفة تثبت بحق أي عنصر فستتم محاسبته بناء على القوانين واللوائح الإدارية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الانتهاكات والأخطاء كانت متبادلة يعني ليست من طرف واحد بل كانت من جميع الأطراف، ومن يتحمل وزرها بالدرجة الأولى هو من بدأ بموضوع العصيان والقتال وإثارة الفتن على مدار 7 أشهر من العصابات المنفلتة الموجودة في السويداء".وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في محافظة السويداء جنوبي البلاد، في 13 يوليو/ تموز الجاري، واستمرت لأيام عدة، بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين والعسكريين.الأول من نوعه في السويداء... إجلاء 300 شخص من البدو إلى درعاتصويت.. برأيك هل يتغير واقع سوريا بعد تصريحات باراك بضرورة "محاسبة" الحكومة السورية بسبب السويداء؟

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