https://sarabic.ae/20250704/الخارجية-السورية-وزيرا-خارجية-سوريا-والولايات-المتحدة-يبحثان-هاتفيا-قضايا-ذات-اهتمام-مشترك-1102353261.html

الخارجية السورية: وزيرا خارجية سوريا والولايات المتحدة يبحثان هاتفيا قضايا ذات اهتمام مشترك

الخارجية السورية: وزيرا خارجية سوريا والولايات المتحدة يبحثان هاتفيا قضايا ذات اهتمام مشترك

سبوتنيك عربي

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، تصدرتها العقوبات الأميركية وملف... 04.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-04T12:36+0000

2025-07-04T12:36+0000

2025-07-04T12:36+0000

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وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشرته على منصة "إكس": "أجرى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو تناول فيه الجانبان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها العقوبات الأميركية وملف الأسلحة الكيميائية والتدخل الإيراني ومكافحة داعش والانتهاكات الإسرائيلية والعلاقات الدبلوماسية الثنائية". وشدد الجانبان على أن استمرار قانون قيصر يقيد قدرة الشركات والمستثمرين على الانخراط اقتصاديًا في سوريا على المدى الطويل.وذكرت الخارجية السورية أن "روبيو أكد خلال الاتصال أن الإدارة الأميركية تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك العمل مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة، كما اعتبر قرار ترامب بشأن سوريا قرارًا تاريخيا من شأنه أن يعيد تشكيل مستقبل سوريا والمنطقة".وفي سياق التعاون الثنائي، أعلن الجانبان عن التنسيق المشترك لإنشاء لجنة خاصة بملف الأسلحة الكيميائية تشارك فيها الدولتان.وفي ملف مكافحة الإرهاب، أكد الطرفان أن تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، لا يزال يشكل تهديدا فعليا، خاصة بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق مؤخرًا، وأشارا إلى أن الهجوم كان واحدًا من عشرات الهجمات التي تمكنت الأجهزة السورية من إحباطها خلال الأشهر الماضية.وأشار البيان أن واشنطن شددت على أن داعش يمثل التهديد الأكبر حاليا للحكومة السورية، وأبدت التزامها بـ "مشاركة المعلومات الاستخباراتية وبناء القدرات السورية في هذا المجال.وأضافت الخارجية السورية: "الجانبان ناقشا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب السوري، حيث أعرب الشيباني عن تطلع سوريا للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وأكد روبيو أن أسوأ ما يمكن أن تشهده المنطقة هو انقسام سوريا أو عودتها إلى الحرب الأهلية".أعلن البيت الأبيض، مساء في وقت سابق، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب، وقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا".وقال البيت الأبيض: إن "الأمر التنفيذي بشأن سوريا، سيدخل حيز التنفيذ غدا الثلاثاء"، مؤكدا بقاء العقوبات على الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومساعديه وتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) ووكلاء إيران، على حد قوله. وأكد ترامب، في تصريحات له، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها"، مضيفًا: أن "سوريا الموحدة التي لا توفر ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها ستدعم أمن وازدهار الإقليم".مصدر رسمي سوري: الحديث عن توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل سابق لأوانهترامب يعلق على احتمالات التطبيع بين سوريا وإسرائيل

https://sarabic.ae/20250703/أوشاكوف-بوتين-وترامب-تطرقا-خلال-اتصالهما-إلى-تطورات-الوضع-في-سوريا-1102325342.html

https://sarabic.ae/20250630/ترامب-يوقع-أمرا-تنفيذيا-برفع-العقوبات-عن-سوريا-ودمشق-تعلق-1102234294.html

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