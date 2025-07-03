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هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
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من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
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https://sarabic.ae/20250703/أوشاكوف-بوتين-وترامب-تطرقا-خلال-اتصالهما-إلى-تطورات-الوضع-في-سوريا-1102325342.html
أوشاكوف: بوتين وترامب تطرقا خلال اتصالهما إلى تطورات الوضع في سوريا
أوشاكوف: بوتين وترامب تطرقا خلال اتصالهما إلى تطورات الوضع في سوريا
سبوتنيك عربي
صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي الأمريكي دونالد ترامب، تطرقا خلال اتصالهما الهاتفي، إلى... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T17:42+0000
2025-07-03T17:42+0000
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وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيواصل الجانبان الروسي والأمريكي الحوار حول التطورات في سوريا".وأضاف أوشاكوف: "نوقش الوضع بشأن إيران والشرق الأوسط بشكل عام بتفصيل كبير".وتابع: "أكد الجانب الروسي على أهمية حل جميع القضايا والخلافات والصراعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بهذا الشأن من خلال وزارتي الخارجية والدفاع، وبين مساعدي الرئيسين".وفي وقت لاحق، رحبت الأمم المتحدة بالمحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.بوتين لترامب: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا ولا تراجع عن إزالة الأسباب الجذرية للنزاعبوتين يعلن أنه سيجري محادثة هاتفية مع ترامب اليوم
https://sarabic.ae/20250703/أوشاكوف-القضايا-الأوكرانية-العاجلة-نوقشت-في-محادثة-بين-بوتين-وترامب--عاجل--1102323171.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

أوشاكوف: بوتين وترامب تطرقا خلال اتصالهما إلى تطورات الوضع في سوريا

17:42 GMT 03.07.2025
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، فنلندا 16 يويليو/ تموز 2018
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي، فنلندا 16 يويليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© Sputnik . Sergei Guneyev
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صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي الأمريكي دونالد ترامب، تطرقا خلال اتصالهما الهاتفي، إلى التطورات في سوريا.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيواصل الجانبان الروسي والأمريكي الحوار حول التطورات في سوريا".

وتابع: "ناقش الرئيسان التطورات في سوريا خلال المحادثة الهاتفية، وستواصل موسكو وواشنطن حوارهما حول هذا الموضوع".

وأضاف أوشاكوف: "نوقش الوضع بشأن إيران والشرق الأوسط بشكل عام بتفصيل كبير".
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
بوتين لترامب: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا ولا تراجع عن إزالة الأسباب الجذرية للنزاع
16:16 GMT
وتابع: "أكد الجانب الروسي على أهمية حل جميع القضايا والخلافات والصراعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بهذا الشأن من خلال وزارتي الخارجية والدفاع، وبين مساعدي الرئيسين".

وفي وقت سابق من اليوم، صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.

وفي وقت لاحق، رحبت الأمم المتحدة بالمحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.
بوتين لترامب: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا ولا تراجع عن إزالة الأسباب الجذرية للنزاع
بوتين يعلن أنه سيجري محادثة هاتفية مع ترامب اليوم
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