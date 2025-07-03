https://sarabic.ae/20250703/أوشاكوف-بوتين-وترامب-تطرقا-خلال-اتصالهما-إلى-تطورات-الوضع-في-سوريا-1102325342.html
أوشاكوف: بوتين وترامب تطرقا خلال اتصالهما إلى تطورات الوضع في سوريا
أوشاكوف: بوتين وترامب تطرقا خلال اتصالهما إلى تطورات الوضع في سوريا
سبوتنيك عربي
صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي الأمريكي دونالد ترامب، تطرقا خلال اتصالهما الهاتفي، إلى... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T17:42+0000
2025-07-03T17:42+0000
2025-07-03T17:42+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103384/83/1033848330_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_05d05bdbc757d86dfbcc6902ccc8d9f1.jpg
وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيواصل الجانبان الروسي والأمريكي الحوار حول التطورات في سوريا".وأضاف أوشاكوف: "نوقش الوضع بشأن إيران والشرق الأوسط بشكل عام بتفصيل كبير".وتابع: "أكد الجانب الروسي على أهمية حل جميع القضايا والخلافات والصراعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بهذا الشأن من خلال وزارتي الخارجية والدفاع، وبين مساعدي الرئيسين".وفي وقت لاحق، رحبت الأمم المتحدة بالمحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.بوتين لترامب: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا ولا تراجع عن إزالة الأسباب الجذرية للنزاعبوتين يعلن أنه سيجري محادثة هاتفية مع ترامب اليوم
https://sarabic.ae/20250703/أوشاكوف-القضايا-الأوكرانية-العاجلة-نوقشت-في-محادثة-بين-بوتين-وترامب--عاجل--1102323171.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103384/83/1033848330_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_aedcdbfdbf77d952fbf2eefbad4c6ee6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
أوشاكوف: بوتين وترامب تطرقا خلال اتصالهما إلى تطورات الوضع في سوريا
صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي الأمريكي دونالد ترامب، تطرقا خلال اتصالهما الهاتفي، إلى التطورات في سوريا.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "سيواصل الجانبان الروسي والأمريكي الحوار حول التطورات في سوريا".
وتابع: "ناقش الرئيسان التطورات في سوريا خلال المحادثة الهاتفية، وستواصل موسكو وواشنطن حوارهما حول هذا الموضوع".
وأضاف أوشاكوف: "نوقش الوضع بشأن إيران والشرق الأوسط بشكل عام بتفصيل كبير".
وتابع: "أكد الجانب الروسي على أهمية حل جميع القضايا والخلافات والصراعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بهذا الشأن من خلال وزارتي الخارجية والدفاع، وبين مساعدي الرئيسين".
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.
وفي وقت لاحق، رحبت الأمم المتحدة بالمحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.