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بوتين يعلن أنه سيجري محادثة هاتفية مع ترامب اليوم
بوتين يعلن أنه سيجري محادثة هاتفية مع ترامب اليوم
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم. 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T13:24+0000
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وقال بوتين خلال زيارته لمعرض مسابقة العلامات التجارية الروسية المتنامية "اعرف بلدنا" في المركز الوطني "روسيا": "سأتحدث مع الرئيس الأمريكي اليوم".وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قد يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الصراع في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.وقال أوشاكوف خلال مقابلة تعليقا على توقيت لقاء محتمل بين بوتين وترامب: "قد يحدث هذا في أي لحظة".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

بوتين يعلن أنه سيجري محادثة هاتفية مع ترامب اليوم

13:24 GMT 03.07.2025 (تم التحديث: 13:48 GMT 03.07.2025)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم.
وقال بوتين خلال زيارته لمعرض مسابقة العلامات التجارية الروسية المتنامية "اعرف بلدنا" في المركز الوطني "روسيا": "سأتحدث مع الرئيس الأمريكي اليوم".

وتابع: "للأسف، علينا أن نختتم. لدي فعالية بروتوكولية. إذا لم يعترض طريقي شيء، فقد تم التخطيط لمحادثة مع الرئيس الأمريكي".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
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12:50 GMT
وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قد يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الصراع في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 80 للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، قد يكون سببا وجيها لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وقال أوشاكوف خلال مقابلة تعليقا على توقيت لقاء محتمل بين بوتين وترامب: "قد يحدث هذا في أي لحظة".
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