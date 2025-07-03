https://sarabic.ae/20250703/بوتين-يعلن-أنه-سيجري-محادثة-هاتفية-مع-ترامب-اليوم-1102316498.html
بوتين يعلن أنه سيجري محادثة هاتفية مع ترامب اليوم
بوتين يعلن أنه سيجري محادثة هاتفية مع ترامب اليوم
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم. 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T13:24+0000
2025-07-03T13:24+0000
2025-07-03T13:48+0000
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وقال بوتين خلال زيارته لمعرض مسابقة العلامات التجارية الروسية المتنامية "اعرف بلدنا" في المركز الوطني "روسيا": "سأتحدث مع الرئيس الأمريكي اليوم".وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قد يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الصراع في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.وقال أوشاكوف خلال مقابلة تعليقا على توقيت لقاء محتمل بين بوتين وترامب: "قد يحدث هذا في أي لحظة".
https://sarabic.ae/20250703/بوتين-روسيا-نجحت-في-بناء-آلية-فريدة-للتنمية-وترحب-بمن-ينتقلون-للعيش-فيها-1102314147.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين يعلن أنه سيجري محادثة هاتفية مع ترامب اليوم
13:24 GMT 03.07.2025 (تم التحديث: 13:48 GMT 03.07.2025)
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أنه سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم.
وقال بوتين خلال زيارته لمعرض مسابقة العلامات التجارية الروسية المتنامية "اعرف بلدنا" في المركز الوطني "روسيا": "سأتحدث مع الرئيس الأمريكي اليوم".
وتابع: "للأسف، علينا أن نختتم. لدي فعالية بروتوكولية. إذا لم يعترض طريقي شيء، فقد تم التخطيط لمحادثة مع الرئيس الأمريكي".
وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه قد يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
بشأن الصراع في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.
وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 80 للأمم المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول، قد يكون سببا وجيها لعقد اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.
وقال أوشاكوف خلال مقابلة تعليقا على توقيت لقاء محتمل بين بوتين وترامب: "قد يحدث هذا في أي لحظة".