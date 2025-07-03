https://sarabic.ae/20250703/بوتين-روسيا-نجحت-في-بناء-آلية-فريدة-للتنمية-وترحب-بمن-ينتقلون-للعيش-فيها-1102314147.html
بوتين: روسيا نجحت في بناء آلية فريدة للتنمية وترحب بمن ينتقلون للعيش فيها
بوتين: روسيا نجحت في بناء آلية فريدة للتنمية وترحب بمن ينتقلون للعيش فيها
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا نجحت في بناء آلية فريدة للتنمية، مشيرًا إلى أن روسيا ترحب بمن ينتقلون للعيش فيها. 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T12:50+0000
2025-07-03T12:50+0000
2025-07-03T13:19+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية "أفكار قوية لعصر جديد": "أولاً وقبل كل شيء، نرحب بالأشخاص الذين ينتقلون إلينا بتعليم جيد وتدريب جيد، ولديهم رغبة في العمل هنا والعيش هنا وتربية أطفالهم في بيئة يرونها مناسبة لتقوية الأسرة. سنرحب برغبتهم في العمل معنا".وأوضح بوتين أن روسيا على وشك اتخاذ خطوة هائلة إلى الأمام، وإطلاق مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي.وأكد بوتين أن السلطات الروسية ستواصل دعم مبادرات المواطنين والعلامات التجارية الروسية الجديدة.وأضاف: "من أجل تحقيق الأهداف المحددة، ولضمان التنفيذ الشامل للتطورات الواعدة، لا بد لنا من دعم ليس فقط مراكز ومعاهد البحوث الكبيرة الفردية، ولكن، كما قلت مرارا، من الأهمية تقديم الدعم للفرق العلمية والهندسية الصغيرة والناشئة، والمدارس، ومجموعات الطلاب، والأسر".وأكد بوتين أنه من المهم الحفاظ على الهوية والقيم المشتركة التي تجعل الروس شعبا موحدا.ولفت بوتين إلى أن مواطني 17 دولة قدّموا طلبات بأفكارهم إلى وكالة المبادرات الاستراتيجية هذا العام، وقال: "بشكل عام، أود الإشارة إلى أن المنتدى يكتسب طابعًا دوليا. هذا العام، قدم مواطنو 17 دولة أجنبية طلبات بأفكارهم".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال افتتاح مراكز الشباب في روسيا أن روسيا بلد ذو إمكانيات غير محدودة.وقال بوتين في كلمة خلال افتتاح مراكز الشباب في مناطق في روسيا عبر تقنية الفيديو: "أولاً، أهنئ الجميع بمناسبة يوم الشباب. هذا العيد مليء بطاقة الشباب، وروح الأمل، والإبداع، والفرص الجديدة، ويهدف إلى المستقبل".بوتين يوعز بتشكيل لجنة تنظيم القمة الروسية العربية الأولىبوتين يدعو الأمين العام لمنظمة "أوبك" لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو
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روسيا
بوتين: روسيا نجحت في بناء آلية فريدة للتنمية وترحب بمن ينتقلون للعيش فيها
12:50 GMT 03.07.2025 (تم التحديث: 13:19 GMT 03.07.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا نجحت في بناء آلية فريدة للتنمية، مشيرًا إلى أن روسيا ترحب بمن ينتقلون للعيش فيها.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية "أفكار قوية لعصر جديد": "أولاً وقبل كل شيء، نرحب بالأشخاص الذين ينتقلون إلينا بتعليم جيد وتدريب جيد، ولديهم رغبة في العمل هنا والعيش هنا وتربية أطفالهم في بيئة يرونها مناسبة لتقوية الأسرة. سنرحب برغبتهم في العمل معنا".
أعتقد أنكم ستوافقونني الرأي بأننا نجحنا في إنشاء منصة وآلية فريدة لتنمية الصناعات الفردية والإنتاج والاقتصاد ككل، وبالتالي روسيا بأكملها في السنوات الأخيرة آلية مبنية على طاقة المجتمع، وعلى عدد كبير جدا من الناس.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأوضح بوتين أن روسيا على وشك اتخاذ خطوة هائلة إلى الأمام، وإطلاق مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي.
بمشاركة أشخاص موهوبين وشغوفين، سيتعين علينا تحقيق خطوة هائلة إلى الأمام، بل وإطلاق مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي. ينبغي أن يكون هذا، بكل معنى الكلمة، عصرا جديدا لروسيا.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن السلطات الروسية ستواصل دعم مبادرات المواطنين والعلامات التجارية الروسية الجديدة.
لقد سبق لي أن تحدثت عن هذا التوجه بشكل عام أخيرا في سان بطرسبورغ خلال "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي"، ونحن، في الواقع، لا نتحدث عنه هناك فحسب، بل نتحدث عنه في كل مكان، وسنواصل الحديث عنه، بل سنواصل أيضا دعم هذه المبادرات. علاماتنا التجارية الجديدة، وهو أمر بالغ الأهمية، موجودة في قطاعات مختلفة، وقد اطلعت عليها للتو في المعرض، وهي منتجات غذائية وملابس، بالإضافة إلى تقنيات متقدمة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف: "من أجل تحقيق الأهداف المحددة، ولضمان التنفيذ الشامل للتطورات الواعدة، لا بد لنا من دعم ليس فقط مراكز ومعاهد البحوث الكبيرة الفردية، ولكن، كما قلت مرارا، من الأهمية تقديم الدعم للفرق العلمية والهندسية الصغيرة والناشئة، والمدارس، ومجموعات الطلاب، والأسر".
في هذا العمل، أدعوكم ألا تنسوا أبدا أن الهدف الرئيسي من تحقيق الإنجازات العلمية والهندسية، وبالطبع جميع المبادرات البيئية الخاصة، هو في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطنين، وتحسين حياة الأسر التي لديها أطفال.
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أنه من المهم الحفاظ على الهوية والقيم المشتركة التي تجعل الروس شعبا موحدا.
وقال: "بالطبع، من المهم بالنسبة لنا ولكم أن نضمن ونحافظ على ما يجعلنا شعبا موحدا، أي الحفاظ على تقاليدنا وقيمنا وهويتنا الوطنية، وهذه هي الشروط الأكثر أهمية لتطور البلاد ووجودها في عالم متغير ومعقد ومتناقض".
ولفت بوتين إلى أن مواطني 17 دولة قدّموا طلبات بأفكارهم إلى وكالة المبادرات الاستراتيجية هذا العام، وقال: "بشكل عام، أود الإشارة إلى أن المنتدى يكتسب طابعًا دوليا. هذا العام، قدم مواطنو 17 دولة أجنبية طلبات بأفكارهم".
وأشار بوتين إلى أنه سيتم تقديم الدعم لتنفيذ جميع المبادرات المهمة، لا سيما تلك التي تهدف إلى خدمة روسيا، وتعزيز الثقة بين المجتمع المدني والعلماء والمهندسين والعاملين في مجال الاقتصاد الإبداعي.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال افتتاح مراكز الشباب في روسيا أن روسيا بلد ذو إمكانيات غير محدودة.
وقال بوتين في كلمة خلال افتتاح مراكز الشباب في مناطق في روسيا عبر تقنية الفيديو: "أولاً، أهنئ الجميع بمناسبة يوم الشباب. هذا العيد مليء بطاقة الشباب، وروح الأمل، والإبداع، والفرص الجديدة، ويهدف إلى المستقبل".