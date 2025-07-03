https://sarabic.ae/20250703/بوتين-روسيا-نجحت-في-بناء-آلية-فريدة-للتنمية-وترحب-بمن-ينتقلون-للعيش-فيها-1102314147.html

بوتين: روسيا نجحت في بناء آلية فريدة للتنمية وترحب بمن ينتقلون للعيش فيها

بوتين: روسيا نجحت في بناء آلية فريدة للتنمية وترحب بمن ينتقلون للعيش فيها

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا نجحت في بناء آلية فريدة للتنمية، مشيرًا إلى أن روسيا ترحب بمن ينتقلون للعيش فيها. 03.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-03T12:50+0000

2025-07-03T12:50+0000

2025-07-03T13:19+0000

روسيا

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وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى وكالة المبادرات الاستراتيجية "أفكار قوية لعصر جديد": "أولاً وقبل كل شيء، نرحب بالأشخاص الذين ينتقلون إلينا بتعليم جيد وتدريب جيد، ولديهم رغبة في العمل هنا والعيش هنا وتربية أطفالهم في بيئة يرونها مناسبة لتقوية الأسرة. سنرحب برغبتهم في العمل معنا".وأوضح بوتين أن روسيا على وشك اتخاذ خطوة هائلة إلى الأمام، وإطلاق مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي.وأكد بوتين أن السلطات الروسية ستواصل دعم مبادرات المواطنين والعلامات التجارية الروسية الجديدة.وأضاف: "من أجل تحقيق الأهداف المحددة، ولضمان التنفيذ الشامل للتطورات الواعدة، لا بد لنا من دعم ليس فقط مراكز ومعاهد البحوث الكبيرة الفردية، ولكن، كما قلت مرارا، من الأهمية تقديم الدعم للفرق العلمية والهندسية الصغيرة والناشئة، والمدارس، ومجموعات الطلاب، والأسر".وأكد بوتين أنه من المهم الحفاظ على الهوية والقيم المشتركة التي تجعل الروس شعبا موحدا.ولفت بوتين إلى أن مواطني 17 دولة قدّموا طلبات بأفكارهم إلى وكالة المبادرات الاستراتيجية هذا العام، وقال: "بشكل عام، أود الإشارة إلى أن المنتدى يكتسب طابعًا دوليا. هذا العام، قدم مواطنو 17 دولة أجنبية طلبات بأفكارهم".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال افتتاح مراكز الشباب في روسيا أن روسيا بلد ذو إمكانيات غير محدودة.وقال بوتين في كلمة خلال افتتاح مراكز الشباب في مناطق في روسيا عبر تقنية الفيديو: "أولاً، أهنئ الجميع بمناسبة يوم الشباب. هذا العيد مليء بطاقة الشباب، وروح الأمل، والإبداع، والفرص الجديدة، ويهدف إلى المستقبل".بوتين يوعز بتشكيل لجنة تنظيم القمة الروسية العربية الأولىبوتين يدعو الأمين العام لمنظمة "أوبك" لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو

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