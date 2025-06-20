بوتين يدعو الأمين العام لمنظمة "أوبك" لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو

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بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل
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البرنامج الصباحي
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183 د
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
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رغم العقوبات الأمريكية.. استمرار صادرات النفط الروسية للصين
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29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير: البرنامج النووي الإيراني هو ذريعة لتدخل القوى الكبرى في إدارة الصراع وتحقيق المكاسب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
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29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
18:30 GMT
29 د
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
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مساحة حرة
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10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
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بيارق النصر
حرب الشعب
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عرب بوينت بودكاست
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عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
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بوتين يدعو الأمين العام لمنظمة "أوبك" لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو
بوتين يدعو الأمين العام لمنظمة "أوبك" لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم القيس، لحضور أسبوع الطاقة الروسي الذي يُعقد عادةً في موسكو في أكتوبر/تشرين الأول. 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T19:07+0000
2025-06-20T19:07+0000
روسيا
اقتصاد
أوبك
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والتقى الرئيس الروسي بالقيس، اليوم الجمعة، على هامش منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".وقال بوتين مخاطبا أمين عام "أوبك": "نحن مستعدون لمواصلة تعاوننا في المستقبل. أعلم أنكم دعوتم السيد (نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر) نوفاك لحضور الجلسة القادمة في فيينا. من جانبنا، يسعدنا رؤيتكم في أسبوع الطاقة الروسي التقليدي في موسكو. سنُقيم هذا الحدث في أكتوبر، كما جرت العادة".وأضاف بوتين خلال الاجتماع: "نتفق مع توقعاتكم بأن الطلب على الطاقة والنفط سيظل مرتفعًا بالتأكيد... 105.5 مليون برميل يوميًا. وسيبقى هذا هو الحال في المستقبل القريب. كما نتفق مع هذه التقديرات".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء رفض الغاز الروسي بلغت نحو 200 مليار يورو.وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "لقد حسب خبراؤنا، وخبراء آخرون أيضًا، بالمناسبة، أعتقد أن "يوروستات" يُشير أيضًا إلى أن الضرر الذي لحق بمنطقة اليورو جراء رفض الغاز وحده، بلغ نحو 200 مليار يورو. خسروا 200 مليار يورو. وارتفاع عام في الأسعار يحدث".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران. والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20250620/خبير-استراتيجي-حديث-بوتين-بشأن-أوكرانيا-مطمئن-وزيلينسكي-أصبح-معرقلا-للاستقرار-والتسوية-السياسية-1101891229.html
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روسيا, اقتصاد, أوبك
روسيا, اقتصاد, أوبك

بوتين يدعو الأمين العام لمنظمة "أوبك" لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو

19:07 GMT 20.06.2025
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالأمين العام لمنظمة أوبك هيثم القيس
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بالأمين العام لمنظمة أوبك هيثم القيس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
© Sputnik . Alexei Danichev
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم القيس، لحضور أسبوع الطاقة الروسي الذي يُعقد عادةً في موسكو في أكتوبر/تشرين الأول.
والتقى الرئيس الروسي بالقيس، اليوم الجمعة، على هامش منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".
وقال بوتين مخاطبا أمين عام "أوبك": "نحن مستعدون لمواصلة تعاوننا في المستقبل. أعلم أنكم دعوتم السيد (نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر) نوفاك لحضور الجلسة القادمة في فيينا. من جانبنا، يسعدنا رؤيتكم في أسبوع الطاقة الروسي التقليدي في موسكو. سنُقيم هذا الحدث في أكتوبر، كما جرت العادة".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن "روسيا تتفق مع توقعات أوبك بأن الطلب العالمي على الطاقة سيظل مرتفعًا".
وأضاف بوتين خلال الاجتماع: "نتفق مع توقعاتكم بأن الطلب على الطاقة والنفط سيظل مرتفعًا بالتأكيد... 105.5 مليون برميل يوميًا. وسيبقى هذا هو الحال في المستقبل القريب. كما نتفق مع هذه التقديرات".
بوتين يتحدث في الجلسة العاملة لمنتدى بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
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وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء رفض الغاز الروسي بلغت نحو 200 مليار يورو.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "لقد حسب خبراؤنا، وخبراء آخرون أيضًا، بالمناسبة، أعتقد أن "يوروستات" يُشير أيضًا إلى أن الضرر الذي لحق بمنطقة اليورو جراء رفض الغاز وحده، بلغ نحو 200 مليار يورو. خسروا 200 مليار يورو. وارتفاع عام في الأسعار يحدث".
وبالمقابل، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من البنك المركزي ومجلس الوزراء الروسي تسريع التطبيق الشامل للروبل الرقمي.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران. والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل21:15 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... أنشطة وحضور كبير في اليوم الثالث لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"05:47 GMT
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