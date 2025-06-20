https://sarabic.ae/20250620/بوتين-يدعو-الأمين-العام-لمنظمة-أوبك-لحضور-أسبوع-الطاقة-الروسي-في-موسكو--1101891849.html
بوتين يدعو الأمين العام لمنظمة "أوبك" لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو
بوتين يدعو الأمين العام لمنظمة "أوبك" لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم القيس، لحضور أسبوع الطاقة الروسي الذي يُعقد عادةً في موسكو في أكتوبر/تشرين الأول. 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T19:07+0000
2025-06-20T19:07+0000
2025-06-20T19:07+0000
روسيا
اقتصاد
أوبك
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والتقى الرئيس الروسي بالقيس، اليوم الجمعة، على هامش منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".وقال بوتين مخاطبا أمين عام "أوبك": "نحن مستعدون لمواصلة تعاوننا في المستقبل. أعلم أنكم دعوتم السيد (نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر) نوفاك لحضور الجلسة القادمة في فيينا. من جانبنا، يسعدنا رؤيتكم في أسبوع الطاقة الروسي التقليدي في موسكو. سنُقيم هذا الحدث في أكتوبر، كما جرت العادة".وأضاف بوتين خلال الاجتماع: "نتفق مع توقعاتكم بأن الطلب على الطاقة والنفط سيظل مرتفعًا بالتأكيد... 105.5 مليون برميل يوميًا. وسيبقى هذا هو الحال في المستقبل القريب. كما نتفق مع هذه التقديرات".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء رفض الغاز الروسي بلغت نحو 200 مليار يورو.وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "لقد حسب خبراؤنا، وخبراء آخرون أيضًا، بالمناسبة، أعتقد أن "يوروستات" يُشير أيضًا إلى أن الضرر الذي لحق بمنطقة اليورو جراء رفض الغاز وحده، بلغ نحو 200 مليار يورو. خسروا 200 مليار يورو. وارتفاع عام في الأسعار يحدث".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران. والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20250620/خبير-استراتيجي-حديث-بوتين-بشأن-أوكرانيا-مطمئن-وزيلينسكي-أصبح-معرقلا-للاستقرار-والتسوية-السياسية-1101891229.html
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روسيا, اقتصاد, أوبك
بوتين يدعو الأمين العام لمنظمة "أوبك" لحضور أسبوع الطاقة الروسي في موسكو
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمين العام لمنظمة "أوبك" هيثم القيس، لحضور أسبوع الطاقة الروسي الذي يُعقد عادةً في موسكو في أكتوبر/تشرين الأول.
والتقى الرئيس الروسي بالقيس، اليوم الجمعة، على هامش منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي".
وقال بوتين مخاطبا أمين عام "أوبك": "نحن مستعدون لمواصلة تعاوننا في المستقبل. أعلم أنكم دعوتم السيد (نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر) نوفاك لحضور الجلسة القادمة في فيينا. من جانبنا، يسعدنا رؤيتكم في أسبوع الطاقة الروسي التقليدي في موسكو. سنُقيم هذا الحدث في أكتوبر، كما جرت العادة".
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن "روسيا تتفق مع توقعات أوبك بأن الطلب العالمي على الطاقة سيظل مرتفعًا".
وأضاف بوتين خلال الاجتماع: "نتفق مع توقعاتكم بأن الطلب على الطاقة والنفط سيظل مرتفعًا بالتأكيد... 105.5 مليون برميل يوميًا. وسيبقى هذا هو الحال في المستقبل القريب. كما نتفق مع هذه التقديرات".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء رفض الغاز الروسي بلغت نحو 200 مليار يورو.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "لقد حسب خبراؤنا، وخبراء آخرون أيضًا، بالمناسبة، أعتقد أن "يوروستات" يُشير أيضًا إلى أن الضرر الذي لحق بمنطقة اليورو جراء رفض الغاز وحده، بلغ نحو 200 مليار يورو. خسروا 200 مليار يورو. وارتفاع عام في الأسعار يحدث".
وبالمقابل، طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من البنك المركزي ومجلس الوزراء الروسي تسريع التطبيق الشامل للروبل الرقمي.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي،
في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران. والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".