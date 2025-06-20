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بوتين من منتدى بطرسبورغ: روسيا تعتزم تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الصديقة فيديو ...
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بوتين: حصة "بريكس" من الاقتصاد العالمي تضاعفت وتواصل النمو
بوتين: حصة "بريكس" من الاقتصاد العالمي تضاعفت وتواصل النمو
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن حصة دول مجموعة "بريكس" في الاقتصاد العالمي تضاعفت منذ بداية القرن الحالي، وستواصل النمو. 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T13:57+0000
2025-06-20T13:57+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
روسيا
مجموعة بريكس
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال الجلسة العامة في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "إذا كانت دول بريكس، على سبيل المثال، تُشكل في بداية القرن الحادي والعشرين خُمس الاقتصاد العالمي، فإنها اليوم تُمثل بالفعل 40% من الاقتصاد العالمي، ومن البديهي أن هذه النسبة ستزداد، هذه، كما يُقال، حقيقة طبية (حقيقة راسخة)، وهذا سيحدث لا محالة".وأكد بوتين أن روسيا ستواصل العمل بشكل وثيق مع دول مجموعة "بريكس" بشأن البنية التحتية لعمليات الدفع.وأوضح بوتين أنه ينبغي تعميم استخدام الروبل الرقمي، مشيرا إلى أنه تم الطلب من البنك المركزي ومجلس الوزراء تسريع إطلاقه على نطاق واسع.وأضاف الرئيس الروسي: "لقد نُفذ في روسيا مشروع تجريبي منذ ما يقرب من عامين، حيث تم الانتهاء من جميع العمليات الرئيسية، بما في ذلك فتح وإغلاق الحسابات، والتحويلات بين الأفراد والكيانات القانونية، ودفع ثمن السلع والخدمات. وتتمثل المهمة الآن في تعميم استخدام الروبل الرقمي بين المواطنين والشركات والبنوك".بوتن يبدأ سلسلة من لقاءات مع ضيوف منتدى بطرسبورغ بالاجتماع مع رئيس وفد البحرين
https://sarabic.ae/20250620/بوتين-يتحدث-في-الجلسة-العاملة-لمنتدى-بطرسبورغ-1101876769.html
https://sarabic.ae/20250620/13-مركزا-في-روسيا-يتمركز-فيها-نخبة-الباحثين-في-مجال-الذكاء-الاصطناعي--1101875674.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, مجموعة بريكس, فلاديمير بوتين
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, مجموعة بريكس, فلاديمير بوتين

بوتين: حصة "بريكس" من الاقتصاد العالمي تضاعفت وتواصل النمو

13:57 GMT 20.06.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يتحدث في الجلسة العاملة لمنتدى بطرسبورغ
بوتين يتحدث في الجلسة العاملة لمنتدى بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن حصة دول مجموعة "بريكس" في الاقتصاد العالمي تضاعفت منذ بداية القرن الحالي، وستواصل النمو.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "إذا كانت دول بريكس، على سبيل المثال، تُشكل في بداية القرن الحادي والعشرين خُمس الاقتصاد العالمي، فإنها اليوم تُمثل بالفعل 40% من الاقتصاد العالمي، ومن البديهي أن هذه النسبة ستزداد، هذه، كما يُقال، حقيقة طبية (حقيقة راسخة)، وهذا سيحدث لا محالة".

وأكد بوتين أن "علاقات دول بريكس تتعزز، والتجارة المتبادلة تنمو".

بوتين يتحدث في الجلسة العاملة لمنتدى بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
بوتين من منتدى بطرسبورغ: روسيا تعتزم تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الصديقة فيديو ...
12:25 GMT
وأكد بوتين أن روسيا ستواصل العمل بشكل وثيق مع دول مجموعة "بريكس" بشأن البنية التحتية لعمليات الدفع.

وقال بوتين: "فيما يتعلق بالبنية التحتية للدفع، فسنواصل هنا التعاون الوثيق مع زملائنا في مجموعة بريكس، وبناء آليات وخدمات فعالة وموثوقة، وأكرر، مستقلة عن التدخل الخارجي".

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11:58 GMT
وأوضح بوتين أنه ينبغي تعميم استخدام الروبل الرقمي، مشيرا إلى أنه تم الطلب من البنك المركزي ومجلس الوزراء تسريع إطلاقه على نطاق واسع.

وقال: "المهمة هي نشر استخدام الروبل الرقمي على نطاق واسع، سواء بين المواطنين أو المؤسسات المصرفية. نطلب من البنك المركزي والحكومة تسريع الإجراءات اللازمة وتحديد توقيت الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي لقطاعنا المالي".

وأضاف الرئيس الروسي: "لقد نُفذ في روسيا مشروع تجريبي منذ ما يقرب من عامين، حيث تم الانتهاء من جميع العمليات الرئيسية، بما في ذلك فتح وإغلاق الحسابات، والتحويلات بين الأفراد والكيانات القانونية، ودفع ثمن السلع والخدمات. وتتمثل المهمة الآن في تعميم استخدام الروبل الرقمي بين المواطنين والشركات والبنوك".
بوتن يبدأ سلسلة من لقاءات مع ضيوف منتدى بطرسبورغ بالاجتماع مع رئيس وفد البحرين
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