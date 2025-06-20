https://sarabic.ae/20250620/بوتين-حصة-بريكس-من-الاقتصاد-العالمي-تضاعفت-وتواصل-النمو-1101882464.html

بوتين: حصة "بريكس" من الاقتصاد العالمي تضاعفت وتواصل النمو

بوتين: حصة "بريكس" من الاقتصاد العالمي تضاعفت وتواصل النمو

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن حصة دول مجموعة "بريكس" في الاقتصاد العالمي تضاعفت منذ بداية القرن الحالي، وستواصل النمو. 20.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-20T13:57+0000

2025-06-20T13:57+0000

2025-06-20T13:57+0000

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025

روسيا

مجموعة بريكس

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين خلال الجلسة العامة في منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي": "إذا كانت دول بريكس، على سبيل المثال، تُشكل في بداية القرن الحادي والعشرين خُمس الاقتصاد العالمي، فإنها اليوم تُمثل بالفعل 40% من الاقتصاد العالمي، ومن البديهي أن هذه النسبة ستزداد، هذه، كما يُقال، حقيقة طبية (حقيقة راسخة)، وهذا سيحدث لا محالة".وأكد بوتين أن روسيا ستواصل العمل بشكل وثيق مع دول مجموعة "بريكس" بشأن البنية التحتية لعمليات الدفع.وأوضح بوتين أنه ينبغي تعميم استخدام الروبل الرقمي، مشيرا إلى أنه تم الطلب من البنك المركزي ومجلس الوزراء تسريع إطلاقه على نطاق واسع.وأضاف الرئيس الروسي: "لقد نُفذ في روسيا مشروع تجريبي منذ ما يقرب من عامين، حيث تم الانتهاء من جميع العمليات الرئيسية، بما في ذلك فتح وإغلاق الحسابات، والتحويلات بين الأفراد والكيانات القانونية، ودفع ثمن السلع والخدمات. وتتمثل المهمة الآن في تعميم استخدام الروبل الرقمي بين المواطنين والشركات والبنوك".بوتن يبدأ سلسلة من لقاءات مع ضيوف منتدى بطرسبورغ بالاجتماع مع رئيس وفد البحرين

https://sarabic.ae/20250620/بوتين-يتحدث-في-الجلسة-العاملة-لمنتدى-بطرسبورغ-1101876769.html

https://sarabic.ae/20250620/13-مركزا-في-روسيا-يتمركز-فيها-نخبة-الباحثين-في-مجال-الذكاء-الاصطناعي--1101875674.html

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, روسيا, مجموعة بريكس, فلاديمير بوتين