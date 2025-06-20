https://sarabic.ae/20250620/بوتين-يتحدث-في-الجلسة-العاملة-لمنتدى-بطرسبورغ-1101876769.html

بوتين من منتدى بطرسبورغ: روسيا تعتزم تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الصديقة فيديو ...

بوتين من منتدى بطرسبورغ: روسيا تعتزم تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الصديقة فيديو ...

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تعتزم تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الصديقة، وذلك في الجلسة العاملة بمنتدى "بطرسبورغ الاقتصادي... 20.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-20T12:25+0000

2025-06-20T12:25+0000

2025-06-20T14:10+0000

روسيا

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

اقتصاد

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وأضاف الرئيس الروسي خلال كلمة له في الجلسة العامة، أن "الأزمات تشتعل بسرعة في جميع أنحاء العالم، وهذا واضح في الشرق الأوسط اليوم".ووفقا للرئيس الروسي، فإنه "يجب أن تنتشر التغييرات التكنولوجية الإيجابية في جميع أنحاء العالم وأن تكون متاحة للجميع".وعن الاقتصاد الروسي، أشار الرئيس الروسي إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي الروسي ينمو بأكثر من 4% سنويًا، على الرغم من كل الصعوبات".وأكد الرئيس الروسي على أنه "لقد لعبت الصناعة العسكرية دورها في نمو الاقتصاد الروسي على مدى العامين الماضيين".وحول نمو الاقتصاد الروسي أضاف بوتين، أن "العمل الحكومي النشط وإجراءات البنك المركزي لعبت دورًا في إبطاء التضخم في روسيا".وقال بوتين: المهمة الأكثر أهمية لهذا العام هي انتقال الاقتصاد الروسي إلى نمو متوازن مع تضخم معتدل ومعدل بطالة منخفض.وأضاف أيضا، أن "نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الروسي بنسبة 1.5% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام".ووفقا للرئيس الروسي، فإن "ديناميكيات التضخم تتطور بشكل أفضل من توقعات السوق وسمحت للبنك المركزي بالبدء في تخفيف السياسة النقدية".وأشار الرئيس الروسي إلى أم "البطالة في روسيا وصلت إلى أدنى مستوى تاريخي واستقر المعدل عند 2.3%".وقال الرئيس الروسي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "من أجل مصلحة الشعب، لا بد من صقل تشريعات العمل. وقد أعدت الحكومة حزمة من هذه التغييرات، وأطلب من مجلس الدوما اعتمادها في أقرب وقت ممكن".وأضاف بوتين، أن "انخفاض عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر في روسيا من 42.3 مليون إلى 10.5 مليون شخص منذ عام 2000 ونتطلع إلى خفض هذا العدد".وقال بوتين في كلمة أمام الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "ديناميكيات التضخم تتطور بشكل أفضل مما توقعه العديد من الخبراء، وحتى بنك روسيا. وهذا ما سمح بالبدء في تخفيف تدريجي للسياسة النقدية المالية".وأوضح أن هذا سمح بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الروسي.وأضاف "نُفذ في روسا مشروع تجريبي منذ ما يقرب من عامين، حيث تم الانتهاء من جميع العمليات الرئيسية، بما في ذلك فتح وإغلاق الحسابات، والتحويلات بين الأفراد والكيانات القانونية، ودفع ثمن السلع والخدمات. وتتمثل المهمة الآن في تعميم استخدام الروبل الرقمي بين المواطنين والشركات والبنوك".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "روسيا تطوير تحديث منشآتها العسكرية وتجهيزها بمعدات حديثة".وقال بوتين: لا يمكن ضمان التقدم الحضاري إلا من خلال العمل المشترك بين الدول في إطار جمعيات التكامل، بما في ذلك تلك التي تشبه مجموعة "لبريكس".وقال الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: "نولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز العلاقات داخل مجموعة البريكس. لقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين بلداننا تريليون دولار، وهو في نمو مستمر. كل هذا، في الواقع، يُشكل عناصر منصة نمو عالمية، مبنية على المبادئ الأساسية لمجموعة البريكس، وهي التوافق والتكافؤ، ومراعاة مصالح كل طرف".وأشار الرئيس الروسي إلى أنه "فيما يتعلق بالبنية التحتية للمدفوعات، سنواصل تعاوننا الوثيق مع زملائنا في بريكس، وسنبني آليات وخدمات فعالة وموثوقة، وأكرر، مستقلة عن تدخل الآليات والخدمات الخارجية".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام في الفترة من 18 إلى 21 حزيران/يونيو الجاري، تحت عنوان "القيم المشتركة - أساس النمو في العالم متعدد الأقطاب". وتعد وكالة أنباء ريا نوفوستي شريكًا إعلاميًا للمنتدى.

https://sarabic.ae/20250620/بوتن-يبدأ-سلسلة-من-لقاءات-مع-ضيوف-منتدى-بطرسبرغ-بالاجتماع-مع-رئيس-وفد-البحرين--1101875556.html

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يلقي بوتين كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 حول العالم متعدد الأقطاب سبوتنيك عربي يلقي بوتين كلمة في الجلسة العامة لمنتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025 حول العالم متعدد الأقطاب 2025-06-20T12:25+0000 true PT87M02S

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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, اقتصاد