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بوتين: روسيا بلد الفرص اللامحدودة

بوتين: روسيا بلد الفرص اللامحدودة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال افتتاح مراكز الشباب في روسيا أن روسيا بلد ذو إمكانيات غير محدودة. 28.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-28T11:45+0000

2025-06-28T11:45+0000

2025-06-28T12:18+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

موسكو

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نوقال بوتين في كلمة خلال افتتاح مراكز الشباب في مناطق في روسيا عبر تقنية الفيديو: "أولاً، أهنئ الجميع بمناسبة يوم الشباب. هذا العيد مليء بطاقة الشباب، وروح الأمل، والإبداع، والفرص الجديدة، ويهدف إلى المستقبل".وأوضح أن السلطات الروسية تولي اهتماما خاصا لقضايا دعم الشباب، وما ستكون عليه روسيا في المستقبل يعتمد على هذا.وأضاف: "أنا متأكد من أن هذه المراكز سوف تصبح نقاط جذب للعديد من الشباب - تلاميذ المدارس والمراهقين والطلاب، وسوف تساعدهم في العثور على الأصدقاء والمعرفة الجديدة، والحصول على الدعم من الأشخاص ذوي التفكير المماثل والموجهين، وبالتالي - اتخاذ خطوة نحو حلمهم".وقال بوتين: "سنواصل القيام بكل شيء حتى نتمكن من الرؤية والاقتناع في الممارسة العملية.. روسيا هي في الواقع بلد إمكانيات لا حدود لها. أريد أن أهنئ الجميع في يوم الشباب مرة أخرى".وتابع: "سنولي، اهتمامًا خاصًا لتهيئة الظروف التي تُمكّن كل فرد من إطلاق كامل إمكاناته، في هذا المجال من العمل. على هذا الأساس ستعتمد البلاد في منتصف القرن الحادي والعشرين والنصف الثاني منه. وأنتم، أيها الشباب، ستواصلون مسيرة آبائكم وأجدادكم - بالمعنى الأوسع والمباشر للكلمة - في كتابة تاريخ وطننا الأم، ونجاحاته وإنجازاته المستقبلية، وصياغة هذه المسيرة".وأضاف: "أود أن أهنئ الشباب الذين يقومون بواجبهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، أبطالنا، الشباب، ولكن في نفس الوقت المحاربين القدامى، الذين أصبحوا الآن مرشدين للجيل الأصغر سنا".يُحتفل بيوم الشباب الروسي في آخر سبت من شهر يونيو/حزيران. وقد حُدد تاريخ العطلة بأمر من رئيس روسيا بتاريخ 2 مايو/أيار 2023. وفي عام 2025، سيوافق هذا اليوم (السبت الأخير من الشهر) 28 يونيو.بوتين يدعو قادة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولىبوتين يطلب من البنك المركزي ومجلس الوزراء تسريع التنفيذ الشامل للروبل الرقمي

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو