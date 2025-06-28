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بوتين: روسيا بلد الفرص اللامحدودة
بوتين: روسيا بلد الفرص اللامحدودة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال افتتاح مراكز الشباب في روسيا أن روسيا بلد ذو إمكانيات غير محدودة. 28.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-28T11:45+0000
2025-06-28T11:45+0000
2025-06-28T12:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
موسكو
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نوقال بوتين في كلمة خلال افتتاح مراكز الشباب في مناطق في روسيا عبر تقنية الفيديو: "أولاً، أهنئ الجميع بمناسبة يوم الشباب. هذا العيد مليء بطاقة الشباب، وروح الأمل، والإبداع، والفرص الجديدة، ويهدف إلى المستقبل".وأوضح أن السلطات الروسية تولي اهتماما خاصا لقضايا دعم الشباب، وما ستكون عليه روسيا في المستقبل يعتمد على هذا.وأضاف: "أنا متأكد من أن هذه المراكز سوف تصبح نقاط جذب للعديد من الشباب - تلاميذ المدارس والمراهقين والطلاب، وسوف تساعدهم في العثور على الأصدقاء والمعرفة الجديدة، والحصول على الدعم من الأشخاص ذوي التفكير المماثل والموجهين، وبالتالي - اتخاذ خطوة نحو حلمهم".وقال بوتين: "سنواصل القيام بكل شيء حتى نتمكن من الرؤية والاقتناع في الممارسة العملية.. روسيا هي في الواقع بلد إمكانيات لا حدود لها. أريد أن أهنئ الجميع في يوم الشباب مرة أخرى".وتابع: "سنولي، اهتمامًا خاصًا لتهيئة الظروف التي تُمكّن كل فرد من إطلاق كامل إمكاناته، في هذا المجال من العمل. على هذا الأساس ستعتمد البلاد في منتصف القرن الحادي والعشرين والنصف الثاني منه. وأنتم، أيها الشباب، ستواصلون مسيرة آبائكم وأجدادكم - بالمعنى الأوسع والمباشر للكلمة - في كتابة تاريخ وطننا الأم، ونجاحاته وإنجازاته المستقبلية، وصياغة هذه المسيرة".وأضاف: "أود أن أهنئ الشباب الذين يقومون بواجبهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، أبطالنا، الشباب، ولكن في نفس الوقت المحاربين القدامى، الذين أصبحوا الآن مرشدين للجيل الأصغر سنا".يُحتفل بيوم الشباب الروسي في آخر سبت من شهر يونيو/حزيران. وقد حُدد تاريخ العطلة بأمر من رئيس روسيا بتاريخ 2 مايو/أيار 2023. وفي عام 2025، سيوافق هذا اليوم (السبت الأخير من الشهر) 28 يونيو.بوتين يدعو قادة الدول العربية للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولىبوتين يطلب من البنك المركزي ومجلس الوزراء تسريع التنفيذ الشامل للروبل الرقمي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو
روسيا, أخبار روسيا اليوم, موسكو
بوتين: روسيا بلد الفرص اللامحدودة
11:45 GMT 28.06.2025 (تم التحديث: 12:18 GMT 28.06.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، خلال افتتاح مراكز الشباب في روسيا أن روسيا بلد ذو إمكانيات غير محدودة.
نوقال بوتين في كلمة خلال افتتاح مراكز الشباب في مناطق في روسيا عبر تقنية الفيديو: "أولاً، أهنئ الجميع بمناسبة يوم الشباب. هذا العيد مليء بطاقة الشباب، وروح الأمل، والإبداع، والفرص الجديدة، ويهدف إلى المستقبل".
وأوضح أن السلطات الروسية تولي اهتماما خاصا لقضايا دعم الشباب، وما ستكون عليه روسيا في المستقبل يعتمد على هذا.
وأشار الرئيس إلى أن هذا اليوم يحتفل به على نطاق واسع في روسيا. وأكد بوتين متوجها للشباب الروسي: "معكم، وبمشاركتكم الفعالة، تتطور البلاد بشكل ديناميكي، وتبني وتنفذ الخطط لعقود قادمة".
وأضاف: "أنا متأكد من أن هذه المراكز سوف تصبح نقاط جذب للعديد من الشباب - تلاميذ المدارس والمراهقين والطلاب، وسوف تساعدهم في العثور على الأصدقاء والمعرفة الجديدة، والحصول على الدعم من الأشخاص ذوي التفكير المماثل والموجهين، وبالتالي - اتخاذ خطوة نحو حلمهم".
وقال بوتين: "سنواصل القيام بكل شيء حتى نتمكن من الرؤية والاقتناع في الممارسة العملية.. روسيا هي في الواقع بلد إمكانيات لا حدود لها. أريد أن أهنئ الجميع في يوم الشباب مرة أخرى".
وأضاف بوتين: "نرى أن الشباب، وطاقتهم، ورغبتهم في خدمة شعبهم ووطنهم، هم القوة الدافعة الرئيسية وراء العديد من المبادرات التطوعية. إن اهتمامكم، وإخلاصكم، ونقاء أفكاركم، ورغبتكم في خدمة الناس، تستحق خالص الامتنان والدعم الشامل... وسنواصل تقديم الدعم الشامل لتطوير العمل التطوعي".
وتابع: "سنولي، اهتمامًا خاصًا لتهيئة الظروف التي تُمكّن كل فرد من إطلاق كامل إمكاناته، في هذا المجال من العمل. على هذا الأساس ستعتمد البلاد في منتصف القرن الحادي والعشرين والنصف الثاني منه. وأنتم، أيها الشباب، ستواصلون مسيرة آبائكم وأجدادكم - بالمعنى الأوسع والمباشر للكلمة - في كتابة تاريخ وطننا الأم، ونجاحاته وإنجازاته المستقبلية، وصياغة هذه المسيرة".
وأضاف: "أود أن أهنئ الشباب الذين يقومون بواجبهم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، أبطالنا، الشباب، ولكن في نفس الوقت المحاربين القدامى، الذين أصبحوا الآن مرشدين للجيل الأصغر سنا".
احتفالًا بهذه المناسبة، سيتم افتتاح 6 مراكز شبابية جديدة في مناطق روسيا للعمل مع فئات مختلفة من الشباب، بما في ذلك الفنانين الشباب والشباب من المناطق التاريخية والبلدات الصغيرة والمناطق الريفية، ومجموعات الطلاب، وكذلك الشباب الذين يحتاجون إلى مساعدة نفسية.
يُحتفل بيوم الشباب الروسي في آخر سبت من شهر يونيو/حزيران. وقد حُدد تاريخ العطلة بأمر من رئيس روسيا بتاريخ 2 مايو/أيار 2023. وفي عام 2025، سيوافق هذا اليوم (السبت الأخير من الشهر) 28 يونيو.