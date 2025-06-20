https://sarabic.ae/20250620/بوتين-يطلب-من-البنك-المركزي-ومجلس-الوزراء-تسريع-التنفيذ-الشامل-للروبل-الرقمي-1101882059.html
بوتين يطلب من البنك المركزي ومجلس الوزراء تسريع التنفيذ الشامل للروبل الرقمي
بوتين يطلب من البنك المركزي ومجلس الوزراء تسريع التنفيذ الشامل للروبل الرقمي
سبوتنيك عربي
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من البنك المركزي ومجلس الوزراء الروسي تسريع التطبيق الشامل للروبل الرقمي. 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T14:10+0000
2025-06-20T14:10+0000
2025-06-20T14:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
العالم
الروبل الروسي
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وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025: "المهمة الآن هي نشر استخدام الروبل الرقمي على نطاق واسع، سواء بين المواطنين أو المؤسسات المصرفية. أطلب من البنك المركزي والحكومة تسريع الإجراءات اللازمة وتحديد توقيت الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي لقطاعنا المالي".وشدد بوتين على ضرورة تعميم استخدام الروبل الرقمي في روسيا بين المواطنين والشركات والبنوك.وبدأ بنك روسيا العمل على إصدار الروبل الرقمي، في عام 2021. وفي 1 أغسطس/ آب 2023، دخلت الأحكام الرئيسية للقانون الذي يرسخ القواعد القانونية لإدخاله في البلاد حيز التنفيذ، وفي 15 أغسطس من العام نفسه، بدأت تجربة استخدام الروبل الرقمي.وفي فبراير/ شباط الماضي، صرّحت إلفيرا نابيولينا، محافظ بنك روسيا، بأن إطلاق الروبل الرقمي على نطاق واسع سيتأخر قليلا عن الموعد المخطط له. وكان من المتوقع قبل ذلك أن يصبح الروبل الرقمي متاحا للجميع ابتداء من 1 يوليو/ تموز 2025.وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران. والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".روسيا: العمل جار على فكرة التوجه نحو عملة يمكننا استخدامها معا في دول "بريكس"بوتين: الاقتصاد الروسي نما بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين
https://sarabic.ae/20240717/بوتين-يدعو-إلى-توسيع-استخدم-الروبل-الرقمي-1090884694.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, عملات, العملات, الشركات الرقمية, الرقمية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, العالم, الروبل الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, عملات, العملات, الشركات الرقمية, الرقمية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, العالم, الروبل الروسي
بوتين يطلب من البنك المركزي ومجلس الوزراء تسريع التنفيذ الشامل للروبل الرقمي
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من البنك المركزي ومجلس الوزراء الروسي تسريع التطبيق الشامل للروبل الرقمي.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025: "المهمة الآن هي نشر استخدام الروبل الرقمي على نطاق واسع، سواء بين المواطنين أو المؤسسات المصرفية. أطلب من البنك المركزي والحكومة تسريع الإجراءات اللازمة وتحديد توقيت الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي لقطاعنا المالي".
وشدد بوتين على ضرورة تعميم استخدام الروبل الرقمي في روسيا بين المواطنين والشركات والبنوك.
"في روسيا، نُفّذ مشروع تجريبي مشابه منذ ما يقرب من عامين: تم الانتهاء من جميع العمليات الرئيسية، بما في ذلك فتح وإغلاق الحسابات، والتحويلات بين الأفراد والكيانات القانونية، ودفع ثمن السلع والخدمات. وتتمثل المهمة الآن في تعميم استخدام الروبل الرقمي بين المواطنين والشركات والبنوك".
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وبدأ بنك روسيا العمل على إصدار الروبل الرقمي، في عام 2021. وفي 1 أغسطس/ آب 2023، دخلت الأحكام الرئيسية للقانون الذي يرسخ القواعد القانونية لإدخاله في البلاد حيز التنفيذ، وفي 15 أغسطس من العام نفسه، بدأت تجربة استخدام الروبل الرقمي.
وفي فبراير/ شباط الماضي، صرّحت إلفيرا نابيولينا، محافظ بنك روسيا، بأن إطلاق الروبل الرقمي
على نطاق واسع سيتأخر قليلا عن الموعد المخطط له. وكان من المتوقع قبل ذلك أن يصبح الروبل الرقمي متاحا للجميع ابتداء من 1 يوليو/ تموز 2025.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي،
في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران. والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".