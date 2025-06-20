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بوتين من منتدى بطرسبورغ: روسيا تعتزم تطوير التعاون العسكري التقني مع الدول الصديقة فيديو ...
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نبض افريقيا
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بوتين يطلب من البنك المركزي ومجلس الوزراء تسريع التنفيذ الشامل للروبل الرقمي
بوتين يطلب من البنك المركزي ومجلس الوزراء تسريع التنفيذ الشامل للروبل الرقمي
سبوتنيك عربي
طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من البنك المركزي ومجلس الوزراء الروسي تسريع التطبيق الشامل للروبل الرقمي. 20.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-20T14:10+0000
2025-06-20T14:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
عملات
العملات
الشركات الرقمية
الرقمية
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025
العالم
الروبل الروسي
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وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025: "المهمة الآن هي نشر استخدام الروبل الرقمي على نطاق واسع، سواء بين المواطنين أو المؤسسات المصرفية. أطلب من البنك المركزي والحكومة تسريع الإجراءات اللازمة وتحديد توقيت الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي لقطاعنا المالي".وشدد بوتين على ضرورة تعميم استخدام الروبل الرقمي في روسيا بين المواطنين والشركات والبنوك.وبدأ بنك روسيا العمل على إصدار الروبل الرقمي، في عام 2021. وفي 1 أغسطس/ آب 2023، دخلت الأحكام الرئيسية للقانون الذي يرسخ القواعد القانونية لإدخاله في البلاد حيز التنفيذ، وفي 15 أغسطس من العام نفسه، بدأت تجربة استخدام الروبل الرقمي.وفي فبراير/ شباط الماضي، صرّحت إلفيرا نابيولينا، محافظ بنك روسيا، بأن إطلاق الروبل الرقمي على نطاق واسع سيتأخر قليلا عن الموعد المخطط له. وكان من المتوقع قبل ذلك أن يصبح الروبل الرقمي متاحا للجميع ابتداء من 1 يوليو/ تموز 2025.وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران. والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".روسيا: العمل جار على فكرة التوجه نحو عملة يمكننا استخدامها معا في دول "بريكس"بوتين: الاقتصاد الروسي نما بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, عملات, العملات, الشركات الرقمية, الرقمية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, العالم, الروبل الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, عملات, العملات, الشركات الرقمية, الرقمية, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025, العالم, الروبل الروسي

بوتين يطلب من البنك المركزي ومجلس الوزراء تسريع التنفيذ الشامل للروبل الرقمي

14:10 GMT 20.06.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يتحدث في الجلسة العاملة لمنتدى بطرسبورغ
بوتين يتحدث في الجلسة العاملة لمنتدى بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من البنك المركزي ومجلس الوزراء الروسي تسريع التطبيق الشامل للروبل الرقمي.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025: "المهمة الآن هي نشر استخدام الروبل الرقمي على نطاق واسع، سواء بين المواطنين أو المؤسسات المصرفية. أطلب من البنك المركزي والحكومة تسريع الإجراءات اللازمة وتحديد توقيت الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي لقطاعنا المالي".
وشدد بوتين على ضرورة تعميم استخدام الروبل الرقمي في روسيا بين المواطنين والشركات والبنوك.

"في روسيا، نُفّذ مشروع تجريبي مشابه منذ ما يقرب من عامين: تم الانتهاء من جميع العمليات الرئيسية، بما في ذلك فتح وإغلاق الحسابات، والتحويلات بين الأفراد والكيانات القانونية، ودفع ثمن السلع والخدمات. وتتمثل المهمة الآن في تعميم استخدام الروبل الرقمي بين المواطنين والشركات والبنوك".

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وبدأ بنك روسيا العمل على إصدار الروبل الرقمي، في عام 2021. وفي 1 أغسطس/ آب 2023، دخلت الأحكام الرئيسية للقانون الذي يرسخ القواعد القانونية لإدخاله في البلاد حيز التنفيذ، وفي 15 أغسطس من العام نفسه، بدأت تجربة استخدام الروبل الرقمي.
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بوتين يدعو إلى توسيع استخدم الروبل الرقمي
17 يوليو 2024, 14:01 GMT
وفي فبراير/ شباط الماضي، صرّحت إلفيرا نابيولينا، محافظ بنك روسيا، بأن إطلاق الروبل الرقمي على نطاق واسع سيتأخر قليلا عن الموعد المخطط له. وكان من المتوقع قبل ذلك أن يصبح الروبل الرقمي متاحا للجميع ابتداء من 1 يوليو/ تموز 2025.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في الفترة من 18 إلى 21 يونيو/حزيران. والموضوع الرئيسي للمنتدى هو "القيم المشتركة - أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب".
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بوتين: الاقتصاد الروسي نما بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين
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