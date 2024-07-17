https://sarabic.ae/20240717/بوتين-يدعو-إلى-توسيع-استخدم-الروبل-الرقمي-1090884694.html

بوتين يدعو إلى توسيع استخدم الروبل الرقمي

بوتين يدعو إلى توسيع استخدم الروبل الرقمي

سبوتنيك عربي

أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاوارات بالشؤون الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بأنه من الضروري بدء إدخال الروبل الرقمي بشكل واسع النطاق في مختلف المجالات. 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T14:01+0000

2024-07-17T14:01+0000

2024-07-17T14:01+0000

روسيا

الاقتصاد الروسي

الروبل الروسي

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وشدد الرئيس على أن مجال العملات الرقمية يتحدث سريعا وله آفاق واسعة، إذ يصبح هذا المجال إكثر طلبا في العالم كله. ووفقا لكلامه فمن المهم عدم تفويت اللحظة وتنظيم الإطار القانوني المناسب من أجل تداول الأموال الرقمية.وأضاف بوتين أن روسيا تقدمت بشكل كبير في هذا المجال، لا سيما أن الروبل الرقمي أظهر فعاليته وكفاءته في إطار المشروع التجريبي.وكان البنك المركزي الروسي قد بدأ العمل على الروبل الرقمي في عام 2021، وبدأ اختبار استعمال هذه العملة منذ 15 أغسطس/آب عام 2023.انضمت إلى المشروع التجريبي 13 بنكا ومنها "ألفا-بنك" و"دوم إر أف" ونحو 600 مواطن فضلا عن نحو 30 مجمعا تجاريا وخدميا، وفي المرحلة الأولية تقوم الهيئة التنظيمية بفتح محافظ بالروبل والتحويل بين الزبائن والدفع لقاء السلع والخدمات. وفي بداية عام 2024 انضمت إلى المشروع التجريبي نحو 20 بنكا إضافيا.

https://sarabic.ae/20240321/حصة-الروبل-الروسي-في-المدفوعات-مقابل-السلع-والخدمات-مع-مناطق-مختلفة-حول-العالم-1087222033.html

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