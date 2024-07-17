بوتين يدعو إلى توسيع استخدم الروبل الرقمي

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بث مباشر.. انعقاد مجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في الشرق الأوسط
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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30 د
كواليس السينما
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
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14 د
صدى الحياة
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خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
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ملفات ساخنة
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29 د
مساحة حرة
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20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
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05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
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ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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من الملعب
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11:03 GMT
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ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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12:32 GMT
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17:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240717/بوتين-يدعو-إلى-توسيع-استخدم-الروبل-الرقمي-1090884694.html
بوتين يدعو إلى توسيع استخدم الروبل الرقمي
بوتين يدعو إلى توسيع استخدم الروبل الرقمي
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاوارات بالشؤون الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بأنه من الضروري بدء إدخال الروبل الرقمي بشكل واسع النطاق في مختلف المجالات. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T14:01+0000
2024-07-17T14:01+0000
روسيا
الاقتصاد الروسي
الروبل الروسي
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وشدد الرئيس على أن مجال العملات الرقمية يتحدث سريعا وله آفاق واسعة، إذ يصبح هذا المجال إكثر طلبا في العالم كله. ووفقا لكلامه فمن المهم عدم تفويت اللحظة وتنظيم الإطار القانوني المناسب من أجل تداول الأموال الرقمية.وأضاف بوتين أن روسيا تقدمت بشكل كبير في هذا المجال، لا سيما أن الروبل الرقمي أظهر فعاليته وكفاءته في إطار المشروع التجريبي.وكان البنك المركزي الروسي قد بدأ العمل على الروبل الرقمي في عام 2021، وبدأ اختبار استعمال هذه العملة منذ 15 أغسطس/آب عام 2023.انضمت إلى المشروع التجريبي 13 بنكا ومنها "ألفا-بنك" و"دوم إر أف" ونحو 600 مواطن فضلا عن نحو 30 مجمعا تجاريا وخدميا، وفي المرحلة الأولية تقوم الهيئة التنظيمية بفتح محافظ بالروبل والتحويل بين الزبائن والدفع لقاء السلع والخدمات. وفي بداية عام 2024 انضمت إلى المشروع التجريبي نحو 20 بنكا إضافيا.
https://sarabic.ae/20240321/حصة-الروبل-الروسي-في-المدفوعات-مقابل-السلع-والخدمات-مع-مناطق-مختلفة-حول-العالم-1087222033.html
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روسيا, الاقتصاد الروسي, الروبل الروسي
روسيا, الاقتصاد الروسي, الروبل الروسي

بوتين يدعو إلى توسيع استخدم الروبل الرقمي

14:01 GMT 17.07.2024
© Alexey Sukhorukov / الانتقال إلى بنك الصورورقة نقدية من فئة الـ5000 روبل
ورقة نقدية من فئة الـ5000 روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Alexey Sukhorukov
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أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مشاوارات بالشؤون الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بأنه من الضروري بدء إدخال الروبل الرقمي بشكل واسع النطاق في مختلف المجالات.
وشدد الرئيس على أن مجال العملات الرقمية يتحدث سريعا وله آفاق واسعة، إذ يصبح هذا المجال إكثر طلبا في العالم كله. ووفقا لكلامه فمن المهم عدم تفويت اللحظة وتنظيم الإطار القانوني المناسب من أجل تداول الأموال الرقمية.
وأضاف بوتين أن روسيا تقدمت بشكل كبير في هذا المجال، لا سيما أن الروبل الرقمي أظهر فعاليته وكفاءته في إطار المشروع التجريبي.

وأشار الرئيس إلى أنه شارك في المشروع 12 بنكا و600 شخص و22 مجمعا تجاريا من 11 مدينة. واعتبارا من الـ1 من يوليو/تموز فقد تمت أكثر من 27 ألف عملية تحويل مصرفي وأكثر من 7 آلاف عملية دفع لسلع وخدمات.

وكان البنك المركزي الروسي قد بدأ العمل على الروبل الرقمي في عام 2021، وبدأ اختبار استعمال هذه العملة منذ 15 أغسطس/آب عام 2023.
حصة الروبل الروسي في المدفوعات مقابل السلع والخدمات مع مناطق مختلفة في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2024
وسائط متعددة
حصة الروبل الروسي في المدفوعات مقابل السلع والخدمات مع مناطق مختلفة حول العالم
21 مارس, 09:36 GMT
انضمت إلى المشروع التجريبي 13 بنكا ومنها "ألفا-بنك" و"دوم إر أف" ونحو 600 مواطن فضلا عن نحو 30 مجمعا تجاريا وخدميا، وفي المرحلة الأولية تقوم الهيئة التنظيمية بفتح محافظ بالروبل والتحويل بين الزبائن والدفع لقاء السلع والخدمات. وفي بداية عام 2024 انضمت إلى المشروع التجريبي نحو 20 بنكا إضافيا.
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