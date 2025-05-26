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بوتين: الاقتصاد الروسي نما بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين
بوتين: الاقتصاد الروسي نما بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الروسي نما بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين رغم الظروف الصعبة. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T13:49+0000
2025-05-26T14:23+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال بوتين خلال اجتماع مع ممثلي دوائر الأعمال الروسية: "خلال العامين الماضيين، وفي ظل ظروف بعيدة كل البعد عن المثالية، شهد الاقتصاد الروسي نموًا متسارعًا. كما تعلمون، في العام قبل الماضي كانت النسبة 4.1%، وفي العام الماضي كانت 4.3%، وهو مؤشر جيد، علاوة على ذلك، لم يكن هذا النمو مقتصرًا على قطاعات محددة، ولم يأخذ الطابع المحلي".وأوضح أن النمو الاقتصادي شمل أوسع نطاق من المجالات، في الصناعة والزراعة والتقنيات الرقمية والخدمات والتمويل.وأضاف: "من الواضح أن مثل هذه النتيجة لا يمكن تحقيقها بأشكال منفردة، حتى لو كانت منظمات كبيرة جدًا. أعذروني أن أكرر لا يمكن تحقيقها بأشكال فردية، حتى لو كانت منظمات كبيرة، كما ذكرتُ للتو".وأوضح بوتين أن عددا من الشركات الغربية غادرت روسيا تحت ضغط النخب الغربية، مشيراً إلى أن بعض هذه الشركات خذلت شركاءها الروس.وقال: "غادرت العديد من الشركات الأجنبية السوق الروسية، وفي الغالب تحت ضغط ما يُسمى بالنخب السياسية الغربية. علاوة على ذلك، فإن بعضها، للأسف،وهذا واضح، قد خذل شركاءه الروس".وأشاد بوتين بقطاع الأعمال الروسي ودوره في احتلال الاقتصاد الروسي المركز الرابع في العالم من حيث تعادل القدرة الشرائية، قائلا إن "حقيقة أن حجم الاقتصاد الروسي اليوم هو الرابع في العالم من حيث تعادل القدرة الشرائية هو بالطبع فضلكم المباشر، ونتيجة العمل المشترك لفرق المؤسسات والشركات من جميع مناطق روسيا".وأشار بوتين إلى أن الشركات الأمريكية لم توقف التوريد واستمرت في صيانة المعدات الطبية في روسيا على عكس الأوروبيين.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه بفضل جهود رجال الأعمال، يظهر الاقتصاد الروسي الاستقرار والتطور.وقال بوتين خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع أعضاء منظمة "ديلوفايا روسيا" والمشاركين في المؤتمر الـ20 للمنظمة: "بفضل جهود قطاع الأعمال وطاقة العمل الريادي، فإن الاقتصاد الروسي يظهر الاستقرار ويتطور إلى حد كبير".وأشار بوتين إلى كفاءة العمل التشاركي المشترك بين الدولة وقطاع الأعمال والجمعيات العمالية، قائلا: "في العام قبل الماضي (حققنا) نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، وفي العام الماضي 4.3%، وهذا في الواقع ثمرة العمل التشاركي المشترك بين الدولة وقطاع الأعمال والجمعيات العمالية، وهو مزيج من حرية ريادة الأعمال والمبادرة ومؤهلات العمال والمهندسين والمتخصصين في مختلف المجالات".بوتين: الاقتصاد الروسي يظهر استقرارا وتطورا بفضل جهود قطاع الأعمالبوتين: جميع عمليات التجارة الخارجية تقريبا بين روسيا والصين بالروبل واليوان
https://sarabic.ae/20250513/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-أعضاء-منظمة-ديلوفايا-روسيا-العامة-1100474221.html
https://sarabic.ae/20250519/رئيس-صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-روسيا-وأمريكا-يمكنهما-أن-تكونا-شريكين-اقتصاديين-ممتازين--1100754899.html
https://sarabic.ae/20250512/بوتين-روسيا-تواصل-باستمرار-وبنجاح-تطوير-التعاون-مع-دول-العالم-الإسلامي-1100418769.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

بوتين: الاقتصاد الروسي نما بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين

13:49 GMT 26.05.2025 (تم التحديث: 14:23 GMT 26.05.2025)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد الروسي نما بوتيرة متسارعة خلال العامين الماضيين رغم الظروف الصعبة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع ممثلي دوائر الأعمال الروسية: "خلال العامين الماضيين، وفي ظل ظروف بعيدة كل البعد عن المثالية، شهد الاقتصاد الروسي نموًا متسارعًا. كما تعلمون، في العام قبل الماضي كانت النسبة 4.1%، وفي العام الماضي كانت 4.3%، وهو مؤشر جيد، علاوة على ذلك، لم يكن هذا النمو مقتصرًا على قطاعات محددة، ولم يأخذ الطابع المحلي".
وأوضح أن النمو الاقتصادي شمل أوسع نطاق من المجالات، في الصناعة والزراعة والتقنيات الرقمية والخدمات والتمويل.
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وأضاف: "من الواضح أن مثل هذه النتيجة لا يمكن تحقيقها بأشكال منفردة، حتى لو كانت منظمات كبيرة جدًا. أعذروني أن أكرر لا يمكن تحقيقها بأشكال فردية، حتى لو كانت منظمات كبيرة، كما ذكرتُ للتو".

وتابع: "لا يسعني إلا أن أشيد إلى المساهمة التي قدمتها الشركات، بما في ذلك الجيل الشاب من رواد الأعمال، في تطوير الاقتصاد الروسي في القرن الحادي والعشرين، ومنها إحياء الزراعة، ومجمع البناء، وقطاعات صناعية وخدماتية حديثة بأكملها، وتعزيز سيادتنا، بما في ذلك الصناعية والتكنولوجية والمالية، ومن دون هذه السيادة، لا يمكن لأي سيادة أخرى أن تتحقق، لأن كل شيء يرتكز عليها، وهذا هو الأساس".

وأوضح بوتين أن عددا من الشركات الغربية غادرت روسيا تحت ضغط النخب الغربية، مشيراً إلى أن بعض هذه الشركات خذلت شركاءها الروس.
وقال: "غادرت العديد من الشركات الأجنبية السوق الروسية، وفي الغالب تحت ضغط ما يُسمى بالنخب السياسية الغربية. علاوة على ذلك، فإن بعضها، للأسف،وهذا واضح، قد خذل شركاءه الروس".
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وأشاد بوتين بقطاع الأعمال الروسي ودوره في احتلال الاقتصاد الروسي المركز الرابع في العالم من حيث تعادل القدرة الشرائية، قائلا إن "حقيقة أن حجم الاقتصاد الروسي اليوم هو الرابع في العالم من حيث تعادل القدرة الشرائية هو بالطبع فضلكم المباشر، ونتيجة العمل المشترك لفرق المؤسسات والشركات من جميع مناطق روسيا".
وأشار بوتين إلى أن الشركات الأمريكية لم توقف التوريد واستمرت في صيانة المعدات الطبية في روسيا على عكس الأوروبيين.

وقال: "بالمناسبة، كانت الشركات الأمريكية تقوم بتوريد وصيانة (المعدات الطبية) طوال هذه السنوات من دون أي توقف، بينما انسحبت الشركات الأوروبية".

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه بفضل جهود رجال الأعمال، يظهر الاقتصاد الروسي الاستقرار والتطور.
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وقال بوتين خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع أعضاء منظمة "ديلوفايا روسيا" والمشاركين في المؤتمر الـ20 للمنظمة: "بفضل جهود قطاع الأعمال وطاقة العمل الريادي، فإن الاقتصاد الروسي يظهر الاستقرار ويتطور إلى حد كبير".
وأشار بوتين إلى كفاءة العمل التشاركي المشترك بين الدولة وقطاع الأعمال والجمعيات العمالية، قائلا: "في العام قبل الماضي (حققنا) نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%، وفي العام الماضي 4.3%، وهذا في الواقع ثمرة العمل التشاركي المشترك بين الدولة وقطاع الأعمال والجمعيات العمالية، وهو مزيج من حرية ريادة الأعمال والمبادرة ومؤهلات العمال والمهندسين والمتخصصين في مختلف المجالات".
بوتين: الاقتصاد الروسي يظهر استقرارا وتطورا بفضل جهود قطاع الأعمال
بوتين: جميع عمليات التجارة الخارجية تقريبا بين روسيا والصين بالروبل واليوان
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