https://sarabic.ae/20250702/بوتين-يطالب-الحكومة-بتحديد-موعد-إنجاز-دراسة-مشروع-القطار-فائق-السرعة-بين-موسكو-وسان-بطرسبورغ-1102288043.html
بوتين يطالب الحكومة بتحديد موعد إنجاز دراسة مشروع القطار فائق السرعة بين موسكو وسان بطرسبورغ
بوتين يطالب الحكومة بتحديد موعد إنجاز دراسة مشروع القطار فائق السرعة بين موسكو وسان بطرسبورغ
سبوتنيك عربي
طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الحكومة الروسية بتحديد مواعيد نهائية لإنجاز دراسة مشروع القطار فائق السرعة بين موسكو وسان بطرسبورغ. 02.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-02T18:24+0000
2025-07-02T18:24+0000
2025-07-02T18:24+0000
روسيا
سان بطرسبرغ
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وقال بوتين مخاطبا نائب رئيس الوزراء، فيتالي سافيليف، خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة: "لا يزال سؤالي مطروحًا. متى سيتم الانتهاء من التصاميم وتلقي التقرير الحكومي النهائي (لمشروع القطار فائق السرعة)؟".ويتشكل خط القطار فائق السرعة من سكة حديد كهربائية مزدوجة المسار مخصصة لتشغيل القطارات بسرعات تتراوح بين 200 و400 كيلومتر في الساعة. ولا توجد مثل هذه الطرق في روسيا حتى الآن.وسيكون مشروع القطار فائق السرعة بين موسكو وسان بطرسبورغ مشروعا تجريبيا قبل تعميمه.ومن المخطط له أن تكون مدة السفر عبر هذا الخط بين المدينتين ساعتين و15 دقيقة.رئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية في تتارستان: منتدى بطرسبورغ أهم منصة سنوية
https://sarabic.ae/20250621/توقيع-1060-اتفاقية-بقيمة-63-تريليون-روبل-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي--1101904660.html
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روسيا, سان بطرسبرغ
بوتين يطالب الحكومة بتحديد موعد إنجاز دراسة مشروع القطار فائق السرعة بين موسكو وسان بطرسبورغ
طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الحكومة الروسية بتحديد مواعيد نهائية لإنجاز دراسة مشروع القطار فائق السرعة بين موسكو وسان بطرسبورغ.
وقال بوتين مخاطبا نائب رئيس الوزراء، فيتالي سافيليف، خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة: "لا يزال سؤالي مطروحًا. متى سيتم الانتهاء من التصاميم وتلقي التقرير الحكومي النهائي (لمشروع القطار فائق السرعة)؟".
وقال سافيليف إنه من المقرر انتهاء دراسة مشروع القطار فائق السرعة في 15 أيلول/سبتمبر المقبل.
ويتشكل خط القطار فائق السرعة من سكة حديد كهربائية مزدوجة المسار مخصصة لتشغيل القطارات بسرعات تتراوح بين 200 و400 كيلومتر في الساعة. ولا توجد مثل هذه الطرق في روسيا حتى الآن.
وسيكون مشروع القطار فائق السرعة بين موسكو وسان بطرسبورغ مشروعا تجريبيا قبل تعميمه.
وفي وقت سابق، ذكرت تقارير أنه من المقرر المباشرة ببناء قسم الخط السريع الرئيسي في منتصف عام 2025، وبحيث سيتم إنجاز الطريق بالكامل في عام 2028.
ومن المخطط له أن تكون مدة السفر عبر هذا الخط بين المدينتين ساعتين و15 دقيقة.