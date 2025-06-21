رئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية في تتارستان: منتدى بطرسبورغ أهم منصة سنوية

عربي
بث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيل.. فيديو وصور
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
بيارق النصر
حرب الشعب
12:03 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الإسرائيلية: إيران تستخدم الذخائر العنقودية لأول مرة، روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل العسكري في الصراع الإيراني الإسرائيلي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل أمريكا في الحرب سيجعل قواعدها العسكرية في المنطقة هدفا مباشرا للسلاح الإيراني
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
متحور جديد "نيمبوس" وجدل حول انتشاره
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الاتحاد الأفريقي يعلن دعمه كوت ديفوار في إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:22 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مسؤولون عرب يشيدون بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويحثون على التعاون مع روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قصف صاروخي إيراني يستهدف منشآت استراتيجية في إسرائيل وطهران تتوعد واشنطن إذا دخلت الحرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... تصعيد عسكري وتراجع فرص وقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي.. رسائل اقتصادية وصياغة توازنات دولية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250621/رئيس-مجلس-إدارة-المجموعة-الصناعية-في-تتارستان-منتدى-بطرسبورغ-أهم-منصة-سنوية-1101911623.html
رئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية في تتارستان: منتدى بطرسبورغ أهم منصة سنوية
رئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية في تتارستان: منتدى بطرسبورغ أهم منصة سنوية
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية في تتارستان، سيرغي مايوروف، إن روسيا تجمع الدول الإسلامية كل عام في شهر مايو/ أيار في قازان ضمن منتدى "روسيا - العالم... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T15:00+0000
2025-06-21T15:00+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم
روسيا
تتارستان
البحرين
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101911460_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_95a9baac0b80a5c896f0b67ea938f581.png
وتابع مايوروف في تصريح لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حول أهمية التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، أن التعاون يبدأ بالتواصل وعندما يبدأ الأفراد والشركات وقطاع الأعمال والعلماء والحكومات بالتواصل، تبدأ المشاريع المشتركة بالظهور.وحول ضخامة المنتدى الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، رأى مايوروف أن المنتدى "أهم منصة سنوية"، من خلال المشاركة الدولية الواسعة فيه، كما أنه مهم بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا في الجلسة العامة، متابعا أنها ليست مجرد مشاركة عادية إنما خطاب برمجي، ليس لروسيا فحسب، بل رسالة للعالم أجمع.وحول أهمية التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، والدول العربية أكد أن روسيا تضم عددا كبيرا من المسلمين، وتحوي على عدد كبير من الجنسيات من مختلف الدول الإسلامية والعربية وهذا يفتح بابا للتعاون والتبادل بين هذه البلدان.أما بالنسبة لمشاركة مملكة البحرين كضيف شرف في منتدى بطرسبورغ، وأثرها في توطيد علاقات التعاون بين البلدين، لفت مايوروف إلى أن هناك مشاركة من قبل وزارة الصناعة والموارد الطبيعية البحرينية في منتدى تتارستاني للنفط والغاز الكيميائي في أغسطس/ آب وهذا يدل على مستوى جيد من العلاقات.
https://sarabic.ae/20250621/السعودية-هي-الدولة-الضيفة-لمنتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-لعام-2026--1101905073.html
https://sarabic.ae/20250621/144-دولة-أرسلت-وفودها-إلى-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-هذا-العام-1101905198.html
تتارستان
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101911460_46:0:538:369_1920x0_80_0_0_7a329cc639721261eeab5e8dc69e2b52.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, تتارستان, البحرين, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, تتارستان, البحرين, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

رئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية في تتارستان: منتدى بطرسبورغ أهم منصة سنوية

15:00 GMT 21.06.2025
© Sputnikرئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية في تتارستان سيرغي مايوروف
رئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية في تتارستان سيرغي مايوروف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية في تتارستان، سيرغي مايوروف، إن روسيا تجمع الدول الإسلامية كل عام في شهر مايو/ أيار في قازان ضمن منتدى "روسيا - العالم الإسلامي"، مؤكدا أنه شهد هذا العام عددا غير مسبوق من المشاركين، تجاوز 21 ألفًا، وبحضور ممثلين من 104 دول.
وتابع مايوروف في تصريح لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حول أهمية التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، أن التعاون يبدأ بالتواصل وعندما يبدأ الأفراد والشركات وقطاع الأعمال والعلماء والحكومات بالتواصل، تبدأ المشاريع المشتركة بالظهور.

واعتبر أن تتارستان نافذة تواصل بين روسيا والعالم الإسلامي، ما يؤدي إلى ولادة التعاون والدعم المتبادل، مضيفا: "وبالطبع، نأمل بشدة أن تولد الاستثمارات المتبادلة بين الدول الإسلامية".

ПМЭФ-2025. Работа форума - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
السعودية ضيفة شرف لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي لعام 2026
11:32 GMT
وحول ضخامة المنتدى الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، رأى مايوروف أن المنتدى "أهم منصة سنوية"، من خلال المشاركة الدولية الواسعة فيه، كما أنه مهم بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا في الجلسة العامة، متابعا أنها ليست مجرد مشاركة عادية إنما خطاب برمجي، ليس لروسيا فحسب، بل رسالة للعالم أجمع.
وأضاف مايوروف: "ويتجلى ذلك من خلال رغبة الرئيس بوتين ومقترحه كيف ينبغي أن تعيش الدول، في صداقة واحترام متبادل، وبالضرورة على قدم المساواة، بحيث لا يفرض أحدٌ على أحد، وبحيث تتطور الاقتصادات من خلال تطوير العلاقات الإنسانية".
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2025
144 دولة أرسلت وفودها إلى منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هذا العام
11:36 GMT
وحول أهمية التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، والدول العربية أكد أن روسيا تضم عددا كبيرا من المسلمين، وتحوي على عدد كبير من الجنسيات من مختلف الدول الإسلامية والعربية وهذا يفتح بابا للتعاون والتبادل بين هذه البلدان.
أما بالنسبة لمشاركة مملكة البحرين كضيف شرف في منتدى بطرسبورغ، وأثرها في توطيد علاقات التعاون بين البلدين، لفت مايوروف إلى أن هناك مشاركة من قبل وزارة الصناعة والموارد الطبيعية البحرينية في منتدى تتارستاني للنفط والغاز الكيميائي في أغسطس/ آب وهذا يدل على مستوى جيد من العلاقات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر...أنشطة وفعاليات مميزة في اليوم الرابع لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025"07:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала