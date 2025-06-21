https://sarabic.ae/20250621/رئيس-مجلس-إدارة-المجموعة-الصناعية-في-تتارستان-منتدى-بطرسبورغ-أهم-منصة-سنوية-1101911623.html
رئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية في تتارستان: منتدى بطرسبورغ أهم منصة سنوية
رئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية في تتارستان: منتدى بطرسبورغ أهم منصة سنوية
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية في تتارستان، سيرغي مايوروف، إن روسيا تجمع الدول الإسلامية كل عام في شهر مايو/ أيار في قازان ضمن منتدى "روسيا - العالم... 21.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-21T15:00+0000
2025-06-21T15:00+0000
2025-06-21T15:00+0000
تقارير سبوتنيك
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روسيا
تتارستان
البحرين
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وتابع مايوروف في تصريح لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حول أهمية التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، أن التعاون يبدأ بالتواصل وعندما يبدأ الأفراد والشركات وقطاع الأعمال والعلماء والحكومات بالتواصل، تبدأ المشاريع المشتركة بالظهور.وحول ضخامة المنتدى الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، رأى مايوروف أن المنتدى "أهم منصة سنوية"، من خلال المشاركة الدولية الواسعة فيه، كما أنه مهم بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا في الجلسة العامة، متابعا أنها ليست مجرد مشاركة عادية إنما خطاب برمجي، ليس لروسيا فحسب، بل رسالة للعالم أجمع.وحول أهمية التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، والدول العربية أكد أن روسيا تضم عددا كبيرا من المسلمين، وتحوي على عدد كبير من الجنسيات من مختلف الدول الإسلامية والعربية وهذا يفتح بابا للتعاون والتبادل بين هذه البلدان.أما بالنسبة لمشاركة مملكة البحرين كضيف شرف في منتدى بطرسبورغ، وأثرها في توطيد علاقات التعاون بين البلدين، لفت مايوروف إلى أن هناك مشاركة من قبل وزارة الصناعة والموارد الطبيعية البحرينية في منتدى تتارستاني للنفط والغاز الكيميائي في أغسطس/ آب وهذا يدل على مستوى جيد من العلاقات.
https://sarabic.ae/20250621/السعودية-هي-الدولة-الضيفة-لمنتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-لعام-2026--1101905073.html
https://sarabic.ae/20250621/144-دولة-أرسلت-وفودها-إلى-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-هذا-العام-1101905198.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, تتارستان, البحرين, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, روسيا, تتارستان, البحرين, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
رئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية في تتارستان: منتدى بطرسبورغ أهم منصة سنوية
حصري
قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية في تتارستان، سيرغي مايوروف، إن روسيا تجمع الدول الإسلامية كل عام في شهر مايو/ أيار في قازان ضمن منتدى "روسيا - العالم الإسلامي"، مؤكدا أنه شهد هذا العام عددا غير مسبوق من المشاركين، تجاوز 21 ألفًا، وبحضور ممثلين من 104 دول.
وتابع مايوروف في تصريح لـ"سبوتنيك" على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، حول أهمية التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، أن التعاون يبدأ بالتواصل وعندما يبدأ الأفراد والشركات وقطاع الأعمال والعلماء والحكومات بالتواصل، تبدأ المشاريع المشتركة بالظهور.
واعتبر أن تتارستان نافذة تواصل بين روسيا والعالم الإسلامي، ما يؤدي إلى ولادة التعاون والدعم المتبادل، مضيفا: "وبالطبع، نأمل بشدة أن تولد الاستثمارات المتبادلة بين الدول الإسلامية".
وحول ضخامة المنتدى الدولي في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، رأى مايوروف أن المنتدى "أهم منصة سنوية"، من خلال المشاركة الدولية الواسعة فيه، كما أنه مهم بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا في الجلسة العامة، متابعا أنها ليست مجرد مشاركة عادية إنما خطاب برمجي، ليس لروسيا فحسب، بل رسالة للعالم أجمع.
وأضاف مايوروف: "ويتجلى ذلك من خلال رغبة الرئيس بوتين ومقترحه كيف ينبغي أن تعيش الدول، في صداقة واحترام متبادل، وبالضرورة على قدم المساواة، بحيث لا يفرض أحدٌ على أحد، وبحيث تتطور الاقتصادات من خلال تطوير العلاقات الإنسانية".
وحول أهمية التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، والدول العربية أكد أن روسيا تضم عددا كبيرا من المسلمين، وتحوي على عدد كبير من الجنسيات من مختلف الدول الإسلامية والعربية
وهذا يفتح بابا للتعاون والتبادل بين هذه البلدان.
أما بالنسبة لمشاركة مملكة البحرين كضيف شرف في منتدى بطرسبورغ
، وأثرها في توطيد علاقات التعاون بين البلدين، لفت مايوروف إلى أن هناك مشاركة من قبل وزارة الصناعة والموارد الطبيعية البحرينية في منتدى تتارستاني للنفط والغاز الكيميائي في أغسطس/ آب وهذا يدل على مستوى جيد من العلاقات.