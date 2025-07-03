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https://sarabic.ae/20250703/أوشاكوف-القضايا-الأوكرانية-العاجلة-نوقشت-في-محادثة-بين-بوتين-وترامب--عاجل--1102323171.html
بوتين لترامب: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا ولا تراجع عن إزالة الأسباب الجذرية للنزاع
بوتين لترامب: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا ولا تراجع عن إزالة الأسباب الجذرية للنزاع
سبوتنيك عربي
صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن... 03.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-03T16:16+0000
2025-07-03T17:02+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أوشاكوف للصحفيين عقب المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب: "انتهت للتو مكالمة هاتفية أخرى استمرت قرابة الساعة بين بوتين وترامب".حول الصراع الأوكرانيقال أوشاكوف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".وقال أوشاكوف ردا على سؤال عما إذا كان ترامب أبلغ بوتين بقرار الولايات المتحدة تعليق توريد بعض الأسلحة إلى أوكرانيا: "تمت مناقشة هذا الموضوع على نطاق واسع في وسائل الإعلام في الأيام والساعات الأخيرة، ولكن خلال المحادثة التي جرت لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع".وأضاف: "أطلع (بوتين) على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات إسطنبول ذات الطابع الإنساني، والتي تم التوصل إليها خلال الجولة الثانية من الاتصالات الروسية الأوكرانية المباشرة في إسطنبول".وأجاب أوشاكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كان بوتين وترامب قد ناقشا جولة ثالثة من المحادثات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، قائلا: "كما أشرت سابقا، قال رئيسنا (بوتين) إننا مستعدون لمواصلة عملية التفاوض، أي أننا مستعدون لعقد الجولة الثالثة التالية".حول الشرق الأوسطوأضاف أوشاكوف: "نوقش الوضع بشأن إيران والشرق الأوسط بشكل عام بتفصيل كبير".وأكد أوشاكوف أن الرئيسين تطرقا خلال الاتصال الهاتفي إلى التطورات في سوريا، وقال: "سيواصل الجانبان الروسي والأمريكي الحوار حول التطورات في سوريا".العلاقات الروسية الأمريكيةأكد أوشاكوف أن الرئيس ترامب أبلغ الرئيس بوتين بنجاح إقرار مشروع قانون إصلاح الضرائب والهجرة في مجلس الشيوخ.وقال: "بدأ دونالد ترامب حديثه بالنجاح في إقرار مشروع القانون الرئيسي للإدارة الأميركية بشأن إصلاح الضرائب والهجرة والطاقة في الكونغرس الأمريكي".وتابع: "تمت الإشارة من جانبنا (من الرئيس بوتين) إلى أن روسيا لعبت دورا مهما في تشكيل الدولة الأمريكية، بما في ذلك خلال حرب الاستقلال، قبل 250 عاما، ثم خلال سنوات الحرب الأهلية، التي انتهت قبل 160 عاما".وأوضح أوشاكوف أن الرئيسين ناقشا عددا من المشاريع الاقتصادية المشتركة ذات الطابع الاستراتيجي، في مجالي الطاقة واستكشاف الفضاء، دون التطرق إلى عقد لقاء شخصي.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم.وقال بوتين خلال زيارته لمعرض مسابقة العلامات التجارية الروسية المتنامية "اعرف بلدنا" في المركز الوطني "روسيا": "سأتحدث مع الرئيس الأمريكي اليوم".وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الساعة 5:00 مساء بتوقيت موسكو.ترامب يرحب بتصريحات بوتين بشأن الجهود الأمريكية لتسوية الأزمة الأوكرانية: "كلمات لطيفة جدا"بوتين: ترامب "رجل شجاع" والعلاقات مع أمريكا بدأت تتحسن
https://sarabic.ae/20250703/بوتين-يعلن-أنه-سيجري-محادثة-هاتفية-مع-ترامب-اليوم-1102316498.html
https://sarabic.ae/20250629/أوشاكوف-لقاء-بوتين-وترامب-قد-يتم-في-أي-لحظة-1102177467.html
https://sarabic.ae/20250627/ترامب-بوتين-أدلى-بتصريحات-جيدة-اليوم-1102143334.html
https://sarabic.ae/20250627/بوتين-ترامب-رجل-شجاع-والعلاقات-مع-أمريكا-بدأت-تتحسن-1102137701.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بوتين لترامب: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا ولا تراجع عن إزالة الأسباب الجذرية للنزاع

16:16 GMT 03.07.2025 (تم التحديث: 17:02 GMT 03.07.2025)
© Sputnik . Michael Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
© Sputnik . Michael Klimentyev
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تابعنا عبر
صرّح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، أن روسيا لن تتخلى عن السعي للقضاء على جميع الأسباب الجذرية للمواجهة التي اندلعت في أوكرانيا.
وقال أوشاكوف للصحفيين عقب المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب: "انتهت للتو مكالمة هاتفية أخرى استمرت قرابة الساعة بين بوتين وترامب".
حول الصراع الأوكراني
قال أوشاكوف: "بطبيعة الحال، تمت مناقشة القضية الأوكرانية، وأثار دونالد ترامب مرة أخرى مسألة الوقف السريع للعمل العسكري".

وأضاف: "قال رئيسنا (بوتين) إن روسيا ستحقق أهدافها، أي القضاء على جميع الأسباب الجذرية التي أدت إلى الوضع الراهن، وإلى المواجهة الحالية. ولن تتراجع روسيا عن هذه الأهداف".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
بوتين يعلن أنه سيجري محادثة هاتفية مع ترامب اليوم
13:24 GMT
وقال أوشاكوف ردا على سؤال عما إذا كان ترامب أبلغ بوتين بقرار الولايات المتحدة تعليق توريد بعض الأسلحة إلى أوكرانيا: "تمت مناقشة هذا الموضوع على نطاق واسع في وسائل الإعلام في الأيام والساعات الأخيرة، ولكن خلال المحادثة التي جرت لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع".

وتابع: "بشكل عام، أود الإشارة إلى أن الحوار بين الرئيسين (روسيا والولايات المتحدة)، كما هو الحال دائما بين هذين الرئيسين، كان على نفس المستوى، صريحا وعمليا وواقعيا. ومن الطبيعي أن يواصل الرئيسان اتصالاتهما في المستقبل القريب".

وأضاف: "أطلع (بوتين) على التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات إسطنبول ذات الطابع الإنساني، والتي تم التوصل إليها خلال الجولة الثانية من الاتصالات الروسية الأوكرانية المباشرة في إسطنبول".
مباحثات الرئيسين بوتين وترامب في هامبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
أوشاكوف: لقاء بوتين وترامب قد يتم في أي لحظة
29 يونيو, 10:48 GMT
وأجاب أوشاكوف ردًا على سؤال حول ما إذا كان بوتين وترامب قد ناقشا جولة ثالثة من المحادثات بين وفدي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، قائلا: "كما أشرت سابقا، قال رئيسنا (بوتين) إننا مستعدون لمواصلة عملية التفاوض، أي أننا مستعدون لعقد الجولة الثالثة التالية".
حول الشرق الأوسط
وأضاف أوشاكوف: "نوقش الوضع بشأن إيران والشرق الأوسط بشكل عام بتفصيل كبير".

وتابع: "أكد الجانب الروسي على أهمية حل جميع القضايا والخلافات والصراعات بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط. وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بهذا الشأن من خلال وزارتي الخارجية والدفاع، وبين مساعدي الرئيسين".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
ترامب يرحب بتصريحات بوتين بشأن الجهود الأمريكية لتسوية الأزمة الأوكرانية: "كلمات لطيفة جدا"
27 يونيو, 22:06 GMT
وأكد أوشاكوف أن الرئيسين تطرقا خلال الاتصال الهاتفي إلى التطورات في سوريا، وقال: "سيواصل الجانبان الروسي والأمريكي الحوار حول التطورات في سوريا".
العلاقات الروسية الأمريكية
أكد أوشاكوف أن الرئيس ترامب أبلغ الرئيس بوتين بنجاح إقرار مشروع قانون إصلاح الضرائب والهجرة في مجلس الشيوخ.
وقال: "بدأ دونالد ترامب حديثه بالنجاح في إقرار مشروع القانون الرئيسي للإدارة الأميركية بشأن إصلاح الضرائب والهجرة والطاقة في الكونغرس الأمريكي".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبوغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2025
بوتين: ترامب "رجل شجاع" والعلاقات مع أمريكا بدأت تتحسن
27 يونيو, 16:22 GMT
وتابع: "تمت الإشارة من جانبنا (من الرئيس بوتين) إلى أن روسيا لعبت دورا مهما في تشكيل الدولة الأمريكية، بما في ذلك خلال حرب الاستقلال، قبل 250 عاما، ثم خلال سنوات الحرب الأهلية، التي انتهت قبل 160 عاما".
وأوضح أوشاكوف أن الرئيسين ناقشا عددا من المشاريع الاقتصادية المشتركة ذات الطابع الاستراتيجي، في مجالي الطاقة واستكشاف الفضاء، دون التطرق إلى عقد لقاء شخصي.

وقال: "كجزء من تبادل وجهات النظر حول الشؤون الثنائية، تم تأكيد الاهتمام المشترك في تنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية الواعدة، لا سيما في مجالي الطاقة واستكشاف الفضاء".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم.
وقال بوتين خلال زيارته لمعرض مسابقة العلامات التجارية الروسية المتنامية "اعرف بلدنا" في المركز الوطني "روسيا": "سأتحدث مع الرئيس الأمريكي اليوم".
وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيجري محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الساعة 5:00 مساء بتوقيت موسكو.
ترامب يرحب بتصريحات بوتين بشأن الجهود الأمريكية لتسوية الأزمة الأوكرانية: "كلمات لطيفة جدا"
بوتين: ترامب "رجل شجاع" والعلاقات مع أمريكا بدأت تتحسن
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