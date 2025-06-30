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ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا.. ودمشق تعلق
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا.. ودمشق تعلق
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب، وقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا". 30.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-30T20:30+0000
2025-06-30T20:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال البيت الأبيض إن "الأمر التنفيذي بشأن سوريا، سيدخل حيّز التنفيذ غدا الثلاثاء"، مؤكدا بقاء العقوبات على الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومساعديه وتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) ووكلاء إيران، على حد قوله.وأكد ترامب، في تصريحات له، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها"، مضيفًا أن "سوريا الموحدة التي لا توفر ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها ستدعم أمن وازدهار الإقليم".من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أشعد الشيباني، أن "رفع العقوبات عن سوريا، سيساعد سوريا في الانفتاح على المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أنها "ستفتح الباب لعملية طال انتظارها لإعادة الإعمار والتنمية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح أمس الأحد، بأنه اتخذ قرارا برفع العقوبات، التي كانت مفروضة على سوريا، ليمنح دمشق فرصة للنمو وللمضي قدما، على حد قوله.وقال ترامب: "لا أعرف إن كانت سوريا ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل"، مضيفًا: "قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء بناء على طلب من بعض الدول الصديقة في المنطقة".
https://sarabic.ae/20250629/ترامب-يعلق-على-احتمالات-التطبيع-بين-سوريا-وإسرائيل-1102190599.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا.. ودمشق تعلق

20:30 GMT 30.06.2025 (تم التحديث: 20:34 GMT 30.06.2025)
© Photo / AP/ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
© Photo / AP/
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أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، أن "الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب، وقع أمرا تنفيذيا برفع العقوبات عن سوريا".
وقال البيت الأبيض إن "الأمر التنفيذي بشأن سوريا، سيدخل حيّز التنفيذ غدا الثلاثاء"، مؤكدا بقاء العقوبات على الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومساعديه وتنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا ودول عدة) ووكلاء إيران، على حد قوله.
وأكد ترامب، في تصريحات له، أن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها"، مضيفًا أن "سوريا الموحدة التي لا توفر ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها ستدعم أمن وازدهار الإقليم".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2025
ترامب يعلق على احتمالات التطبيع بين سوريا وإسرائيل
أمس, 16:16 GMT

وتابع: "الظروف في سوريا تغيّرت بفعل التطورات التي حدثت خلال الأشهر الستة الماضية، والحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، اتخذت إجراءات إيجابية".

من جهته، أكد وزير الخارجية السوري أشعد الشيباني، أن "رفع العقوبات عن سوريا، سيساعد سوريا في الانفتاح على المجتمع الدولي"، مشيرًا إلى أنها "ستفتح الباب لعملية طال انتظارها لإعادة الإعمار والتنمية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح أمس الأحد، بأنه اتخذ قرارا برفع العقوبات، التي كانت مفروضة على سوريا، ليمنح دمشق فرصة للنمو وللمضي قدما، على حد قوله.
جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أشارت إلى أن تعليق ترامب، جاء ردا على سؤال حول احتمال انضمام سوريا إلى اتفاقيات "أبراهام" الخاصة بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.
وقال ترامب: "لا أعرف إن كانت سوريا ستقوم بالتطبيع مع إسرائيل"، مضيفًا: "قرار رفع العقوبات عن سوريا جاء بناء على طلب من بعض الدول الصديقة في المنطقة".
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