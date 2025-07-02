https://sarabic.ae/20250702/مصدر-رسمي-سوري-الحديث-عن-توقيع-اتفاق-سلام-مع-إسرائيل-سابق-لأوانه-1102292083.html

مصدر رسمي سوري: الحديث عن توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل سابق لأوانه

مصدر رسمي سوري: الحديث عن توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل سابق لأوانه

سبوتنيك عربي

صرح مصدر رسمي سوري لوسائل إعلام سورية بأن التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام بين إسرائيل وسوريا في الوقت الراهن تعد سابقة لأوانها. 02.07.2025, سبوتنيك عربي

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وقال المصدر لتلك الوسائل إن "التصريحات المتعلقة بتوقيع اتفاقية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الراهن تعد سابقة لأوانها".وأضاف المصدر أن ذلك الاحتمال لن يحدث أيضا قبل انسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها في الفترة الأخيرة.ولم يستبعد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، يوم السبت الماضي، تطبيع العلاقات مع سوريا، لكنه قال إن "ذلك سيتم فقط إذا بقي الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية".وفي وقت سابق، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، عن استعداد بلاده للسلام مع إسرائيل وبحث التسوية السياسة معها بما في ذلك ملف الجولان، على حد قوله.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 13 مايو/ أيار الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ إجراءات عدة على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.إعلام: سوريا قد توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل خلال الأشهر المقبلةترامب يعلق على احتمالات التطبيع بين سوريا وإسرائيل

https://sarabic.ae/20250701/في-جولة-داخل-أراضيها-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يعلن-أن-سوريا-قد-تفككت-ونسيطر-على-نقاط-رئيسية-فيها-1102263990.html

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