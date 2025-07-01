https://sarabic.ae/20250701/في-جولة-داخل-أراضيها-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يعلن-أن-سوريا-قد-تفككت-ونسيطر-على-نقاط-رئيسية-فيها-1102263990.html

في جولة داخل أراضيها.. رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن أن سوريا "قد تفككت" ونسيطر على نقاط رئيسية فيها

في جولة داخل أراضيها.. رئيس الأركان الإسرائيلي يعلن أن سوريا "قد تفككت" ونسيطر على نقاط رئيسية فيها

سبوتنيك عربي

أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية في أراض سورية، ادعى خلالها أن سوريا تفككت وإسرائيل تسيطر على نقاط رئيسية بداخل الأراضي... 01.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-01T20:09+0000

2025-07-01T20:09+0000

2025-07-01T20:09+0000

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ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح من خلاله أن الجنرال إيال زامير، قام بجولة ميدانية وأجرى تقدير موقف على الأراضي السورية، مع عدد من قادة الجيش الإسرائيلي.وقال رئيس الأركان الإسرائيلي: "سوريا تفككت وتشهد تغيرًا، ونحن نسيطر على نقاط رئيسة داخل سوريا، وسنواصل العمل ما وراء الحدود للدفاع عن أنفسنا على أحسن وجه".وتابع الجنرال زامير: "نخوض منذ فترة طويلة معركة متعددة الجبهات، وفي الأسبوع الماضي، بلغت هذه المعركة ذروة أخرى. نلحق ضربات قاسية بكافة مكونات المحور الذي شكلته إيران ضدنا، والآن تصرفنا بقوة شديدة ضد رأس المحور وهو النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني".ولم يستبعد جدعون ساعر، وزير الخارجية الإسرائيلي، يوم السبت الماضي، تطبيع العلاقات مع سوريا، لكنه قال إن "ذلك سيتم فقط إذا بقي الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية".جاء تعليق ساعر، وسط تقارير حول احتمال إنجاز اتفاق تطبيع مع سوريا، قبل نهاية العام الحالي، إذ نقلت القناة الإسرائيلية عن "مصدر سوري مطّلع"، قوله إن "إسرائيل وسوريا ستوقعان اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025".وفي وقت سابق، أعرب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، عن استعداد بلاده للسلام مع إسرائيل وبحث التسوية السياسة معها بما في ذلك ملف الجولان، على حد قوله.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد التقى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في 13 مايو/ أيار الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، وأعلن خلال اللقاء رفع العقوبات عن سوريا، كما أبلغه بضرورة اتخاذ إجراءات عدة على رأسها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.وتحتل إسرائيل، هضبة الجولان السورية، منذ حرب عام 1967، وبعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على يد المعارضة السورية المسلحة، توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة منزوعة السلاح في الجولان.ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة، قرارات عدة أبرزها تولي القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، علاوة على تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشعب.

https://sarabic.ae/20250701/إعلام-سوريا-قد-توقع-اتفاقية-سلام-مع-إسرائيل-خلال-الأشهر-المقبلة-1102235949.html

https://sarabic.ae/20250629/ترامب-يعلق-على-احتمالات-التطبيع-بين-سوريا-وإسرائيل-1102190599.html

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إسرائيل, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب