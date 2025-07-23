https://sarabic.ae/20250723/الأردن-يعلن-إدخال-إحدى-أكبر-دفعات-الطحين-إلى-غزة-فيديو-1102959425.html

الأردن يعلن إدخال "إحدى أكبر دفعات الطحين" إلى غزة.. فيديو

الأردن يعلن إدخال "إحدى أكبر دفعات الطحين" إلى غزة.. فيديو

سبوتنيك عربي

أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، وصول كمية كبيرة من أكياس الطحين إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية لأبناء... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T18:02+0000

2025-07-23T18:02+0000

2025-07-23T18:02+0000

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وذكرت الهيئة، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الشحنة "تعد من أكبر دفعات الطحين، التي تدخل القطاع".وأرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع منظمات دولية إغاثية، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، 4 قوافل مساعدات برية إلى قطاع غزة.ويذكر أن القوافل كانت محملة بالمواد الغذائية، وبشكل أساسي مادة الطحين، فيما يستعد الأردن لإرسال المزيد من القوافل الإغاثية بعد الحصول على ضمانات لإيصال المواد وتوزيعها على مستحقيها، بحسب وسائل إعلام أردنية.وبلغ مجموع الشاحنات التي أرسلت ضمن القوافل نحو 147 شاحنة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي (111 شاحنة)، والمطبخ المركزي العالمي (36 شاحنة)، حيث تمكنت الهيئة الخيرية بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي من إدخال القافلة الأخيرة التي أرسلتها بعد التنسيق مع الأطراف المعنية.وفي بيان أصدرته حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، طالبت الحركة "الدول العربية والإسلامية بقطع كل أشكال العلاقات مع الاحتلال، وإغلاق السفارات، وطرد السفراء الصهاينة، وإلغاء كل أشكال التطبيع، وعزله ونبذه، كخطوة أولى على طريق ردعه وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.

https://sarabic.ae/20250723/المتحدثة-باسم-الهلال-الأحمر-الفلسطيني-رغيف-الخبز-أصبح-حلما-لأطفال-غزة-1102933950.html

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