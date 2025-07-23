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ميدينسكي: تم تنفيذ جميع الاتفاقيات الإنسانية للجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا- عاجل
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الأردن يعلن إدخال "إحدى أكبر دفعات الطحين" إلى غزة.. فيديو
الأردن يعلن إدخال "إحدى أكبر دفعات الطحين" إلى غزة.. فيديو
سبوتنيك عربي
أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، وصول كمية كبيرة من أكياس الطحين إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية لأبناء... 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T18:02+0000
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وذكرت الهيئة، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الشحنة "تعد من أكبر دفعات الطحين، التي تدخل القطاع".وأرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع منظمات دولية إغاثية، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، 4 قوافل مساعدات برية إلى قطاع غزة.ويذكر أن القوافل كانت محملة بالمواد الغذائية، وبشكل أساسي مادة الطحين، فيما يستعد الأردن لإرسال المزيد من القوافل الإغاثية بعد الحصول على ضمانات لإيصال المواد وتوزيعها على مستحقيها، بحسب وسائل إعلام أردنية.وبلغ مجموع الشاحنات التي أرسلت ضمن القوافل نحو 147 شاحنة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي (111 شاحنة)، والمطبخ المركزي العالمي (36 شاحنة)، حيث تمكنت الهيئة الخيرية بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي من إدخال القافلة الأخيرة التي أرسلتها بعد التنسيق مع الأطراف المعنية.وفي بيان أصدرته حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، طالبت الحركة "الدول العربية والإسلامية بقطع كل أشكال العلاقات مع الاحتلال، وإغلاق السفارات، وطرد السفراء الصهاينة، وإلغاء كل أشكال التطبيع، وعزله ونبذه، كخطوة أولى على طريق ردعه وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250723/المتحدثة-باسم-الهلال-الأحمر-الفلسطيني-رغيف-الخبز-أصبح-حلما-لأطفال-غزة-1102933950.html
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أخبار الأردن, العالم العربي, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الأردن, العالم العربي, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم

الأردن يعلن إدخال "إحدى أكبر دفعات الطحين" إلى غزة.. فيديو

18:02 GMT 23.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، وصول كمية كبيرة من أكياس الطحين إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية لأبناء القطاع، في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.
وذكرت الهيئة، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الشحنة "تعد من أكبر دفعات الطحين، التي تدخل القطاع".
وأرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع منظمات دولية إغاثية، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، 4 قوافل مساعدات برية إلى قطاع غزة.
ميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: رغيف الخبز أصبح حلما لأطفال غزة
10:02 GMT
ويذكر أن القوافل كانت محملة بالمواد الغذائية، وبشكل أساسي مادة الطحين، فيما يستعد الأردن لإرسال المزيد من القوافل الإغاثية بعد الحصول على ضمانات لإيصال المواد وتوزيعها على مستحقيها، بحسب وسائل إعلام أردنية.
وبلغ مجموع الشاحنات التي أرسلت ضمن القوافل نحو 147 شاحنة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي (111 شاحنة)، والمطبخ المركزي العالمي (36 شاحنة)، حيث تمكنت الهيئة الخيرية بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي من إدخال القافلة الأخيرة التي أرسلتها بعد التنسيق مع الأطراف المعنية.

وأشارت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى أنها تمكنت اليوم الأربعاء، من إدخال قافلة واحدة من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر "زيكيم" الحدودي، والتي تضم 36 شاحنة، بعد أن أبدى المطبخ المركزي العالمي استعداده تأمين دخول المساعدات إلى غزة وتوزيعها على الأهالي بالقطاع.

وفي بيان أصدرته حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، طالبت الحركة "الدول العربية والإسلامية بقطع كل أشكال العلاقات مع الاحتلال، وإغلاق السفارات، وطرد السفراء الصهاينة، وإلغاء كل أشكال التطبيع، وعزله ونبذه، كخطوة أولى على طريق ردعه وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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