الأردن يعلن إدخال "إحدى أكبر دفعات الطحين" إلى غزة.. فيديو
© Sputnik . Ajwad Jradatميناء غزة يتحول من مكان للفرح والترفيه إلى ملاذ للنازحين الفارين من الموت
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، وصول كمية كبيرة من أكياس الطحين إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية لأبناء القطاع، في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة.
وذكرت الهيئة، في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الشحنة "تعد من أكبر دفعات الطحين، التي تدخل القطاع".
عبور قافلة مساعدات إلى شمال غزة لصالح منظمة “المطبخ المركزي العالمي"— JHCO (@_jhco) July 23, 2025
وضمّت القافلة ما مجموعه 36 شاحنة محمّلة بالمواد الغذائية، تم إدخالها تباعًا إلى المناطق الشمالية من القطاع، حيث يعاني القطاع من أوضاع إنسانية صعبة نتيجة تصاعد الأعمال العدائية والانقطاع المتكرر لسلاسل الإمداد. pic.twitter.com/nrffKJQbsp
وأرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع منظمات دولية إغاثية، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، 4 قوافل مساعدات برية إلى قطاع غزة.
ويذكر أن القوافل كانت محملة بالمواد الغذائية، وبشكل أساسي مادة الطحين، فيما يستعد الأردن لإرسال المزيد من القوافل الإغاثية بعد الحصول على ضمانات لإيصال المواد وتوزيعها على مستحقيها، بحسب وسائل إعلام أردنية.
وبلغ مجموع الشاحنات التي أرسلت ضمن القوافل نحو 147 شاحنة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي (111 شاحنة)، والمطبخ المركزي العالمي (36 شاحنة)، حيث تمكنت الهيئة الخيرية بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي من إدخال القافلة الأخيرة التي أرسلتها بعد التنسيق مع الأطراف المعنية.
وأشارت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إلى أنها تمكنت اليوم الأربعاء، من إدخال قافلة واحدة من المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر "زيكيم" الحدودي، والتي تضم 36 شاحنة، بعد أن أبدى المطبخ المركزي العالمي استعداده تأمين دخول المساعدات إلى غزة وتوزيعها على الأهالي بالقطاع.
وفي بيان أصدرته حركة حماس الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، طالبت الحركة "الدول العربية والإسلامية بقطع كل أشكال العلاقات مع الاحتلال، وإغلاق السفارات، وطرد السفراء الصهاينة، وإلغاء كل أشكال التطبيع، وعزله ونبذه، كخطوة أولى على طريق ردعه وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.