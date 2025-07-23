https://sarabic.ae/20250723/إعلام-إسرائيلي-مفاوضات-غزة-في-المرحلة-الأخيرة--ورد-حماس-قريب-جدا-1102932796.html
إعلام إسرائيلي: مفاوضات غزة في المرحلة الأخيرة... ورد "حماس" قريب جدا
إعلام إسرائيلي: مفاوضات غزة في المرحلة الأخيرة... ورد "حماس" قريب جدا
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة باتت في مرحلتها الأخيرة، وسط تقديرات متزايدة بقرب التوصل إلى اتفاق. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن معظم النقاط الخلافية جرى حلها، وأن رد حركة حماس على المقترح الجديد قد يصدر الليلة أو غدا على أقصى تقدير.ويرى الوسطاء المشاركون في المحادثات وخصوصا في القاهرة والدوحة، أن رد حماس سيكون خلال الساعات الـ 24 المقبلة، رغم استمرار الخلاف حول انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق أعادت احتلالها خلال العمليات العسكرية الأخيرة، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن التفاهمات الحالية تفتح الباب أمام إبرام اتفاق خلال مدة قصيرة إذا أبدى الطرفان قدرا من المرونة.ورغم هذه التوقعات، لم يصدر عن حركة حماس أي رد رسمي حتى الآن على مقترح الوسطاء الذي تم تقديمه يوم الخميس الماضي.وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي وآخر فلسطيني مقرب من حماس، أن الصفقة تشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء ونقل 18 جريحا، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.وأضافت أن إطلاق سراح المحتجزين وتسليم الجثث سيتم على خمس مراحل خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد إلى 60 يوما، كما يتضمن الاقتراح منع حماس من إقامة مراسم علنية ومصورة عند تنفيذ الاتفاق، بخلاف ما حدث في اتفاقات سابقة.وفي بيان أصدرته حماس في وقت سابق اليوم، طالبت الحركة "الدول العربية والإسلامية بقطع كل أشكال العلاقات مع الاحتلال، وإغلاق السفارات، وطرد السفراء الصهاينة، وإلغاء كل أشكال التطبيع، وعزله ونبذه، كخطوة أولى على طريق ردعه وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250723/الأونروا-تعلن-وفاة-أطفال-وكبار-بسبب-سوء-التغذية-الحاد-في-غزة-1102930039.html
https://sarabic.ae/20250723/حماس-تطالب-الدول-العربية-والإسلامية-بقطع-العلاقات-مع-إسرائيل-وطرد-سفرائها-1102926703.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, حركة حماس
إعلام إسرائيلي: مفاوضات غزة في المرحلة الأخيرة... ورد "حماس" قريب جدا
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة باتت في مرحلتها الأخيرة، وسط تقديرات متزايدة بقرب التوصل إلى اتفاق.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن معظم النقاط الخلافية جرى حلها، وأن رد حركة حماس على المقترح الجديد قد يصدر الليلة أو غدا على أقصى تقدير.
ويرى الوسطاء المشاركون في المحادثات وخصوصا في القاهرة والدوحة، أن رد حماس سيكون خلال الساعات الـ 24 المقبلة، رغم استمرار الخلاف حول انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق أعادت احتلالها خلال العمليات العسكرية
الأخيرة، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".
وتشير مصادر إسرائيلية إلى أن التفاهمات الحالية تفتح الباب أمام إبرام اتفاق خلال مدة قصيرة إذا أبدى الطرفان قدرا من المرونة.
ورغم هذه التوقعات، لم يصدر عن حركة حماس أي رد رسمي حتى الآن على مقترح الوسطاء الذي تم تقديمه يوم الخميس الماضي.
وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي وآخر فلسطيني مقرب من حماس، أن الصفقة تشمل إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء ونقل 18 جريحا، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وأضافت أن إطلاق سراح المحتجزين وتسليم الجثث سيتم على خمس مراحل خلال فترة وقف إطلاق نار تمتد إلى 60 يوما، كما يتضمن الاقتراح منع حماس من إقامة مراسم علنية ومصورة عند تنفيذ الاتفاق، بخلاف ما حدث في اتفاقات سابقة.
وفي بيان أصدرته حماس في وقت سابق اليوم، طالبت الحركة "الدول العربية والإسلامية بقطع كل أشكال العلاقات مع الاحتلال، وإغلاق السفارات، وطرد السفراء الصهاينة، وإلغاء كل أشكال التطبيع
، وعزله ونبذه، كخطوة أولى على طريق ردعه وإجباره على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني المظلوم".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 22 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل
أكثر من 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 143 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.