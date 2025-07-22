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غوتيريش: ما يحدث في غزة "فيلم رعب"
غوتيريش: ما يحدث في غزة "فيلم رعب"
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن "سوء التغذية يتزايد والمجاعة تدق كل باب في قطاع غزة". 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T15:46+0000
2025-07-22T15:46+0000
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وقال غوتيريش، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن "أهوال غزة لا مثيل لها في التاريخ الحديث"، واصفًا الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه "فيلم رعب".وأضاف: "نشهد حاليا الرمق الأخير لنظام إنساني مبني على المبادئ الإنسانية... حُرم هذا النظام من ظروف العمل. حرم من المساحة اللازمة لتقديم المساعدات. حرم من الأمان لإنقاذ الأرواح".وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250722/البيان-الختامي-لاجتماع-مجلس-الجامعة-العربية-الطارئ-يدين-تحويل-إسرائيل-قطاع-غزة-إلى-منطقة-مجاعة-1102916240.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, العالم

غوتيريش: ما يحدث في غزة "فيلم رعب"

15:46 GMT 22.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، أن "سوء التغذية يتزايد والمجاعة تدق كل باب في قطاع غزة".
وقال غوتيريش، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن "أهوال غزة لا مثيل لها في التاريخ الحديث"، واصفًا الوضع في القطاع الفلسطيني بأنه "فيلم رعب".
أطفال فلسطينيون ينامون داخل أقفاص مخصصة للدجاج نتيجة امتلاء الأماكن بالنازحين في رفح جنوب قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
البيان الختامي لاجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ يدين تحويل إسرائيل قطاع غزة إلى منطقة مجاعة
14:51 GMT
وأضاف: "نشهد حاليا الرمق الأخير لنظام إنساني مبني على المبادئ الإنسانية... حُرم هذا النظام من ظروف العمل. حرم من المساحة اللازمة لتقديم المساعدات. حرم من الأمان لإنقاذ الأرواح".
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة 15 شخصا بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 الساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا جراء المجاعة إلى 101 وفاة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
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