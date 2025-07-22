https://sarabic.ae/20250722/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-الحرب-في-غزة-من-أكثر-الحروب-تعقيدا-وسنواصل-العمل-للقضاء-على-حماس-1102903766.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة من أكثر الحروب تعقيدا وسنواصل العمل للقضاء على "حماس"

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة من أكثر الحروب تعقيدا وسنواصل العمل للقضاء على "حماس"

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، أن الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تعد من "أكثر الحروب تعقيدًا"، مشيرا إلى أن الجيش سيواصل العمل لتحقيق... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T09:33+0000

2025-07-22T09:33+0000

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وقال زامير، اليوم الثلاثاء: "الجيش يدفع ثمنًا باهظًا في معارك غزة"، مؤكدا أن "حرب قطاع غزة تعد من أعقد الحروب التي شهدها جيش الدفاع الإسرائيلي على الإطلاق".وأضاف: "سنواصل العمل لتحقيق أهدافنا: إعادة الرهائن وتفكيك حماس".وأكد أن "الحملة ضد إيران لم تنته بعد"، لافتا إلى أن إسرائيل ستواصل أيضا العمل على إضعاف سوريا و"حزب الله" ومنعهما من تحقيق قدرات استراتيجية.ودعت الحكومة البريطانية، في وقت سابق، إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن معاناة المدنيين بلغت مستويات غير مسبوقة.وأصدرت الحكومة البريطانية، بالاشتراك مع دول أخرى، بيانا مشتركا، نشرته عبر موقعها الرسمي، يطالب الحكومة الإسرائيلية برفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية على الفور.ودعا البيان إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أداء مهامها الإنسانية بأمان وفعالية، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي. كما رفض البيان بشدة أي مقترحات لتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى "مدينة إنسانية"، معتبرًا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي.يأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بنحو 59 ألف قتيل ونحو 141 ألف مصاب، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين، وحصيلة إضافية من الأشخاص الذين يموتون بسبب الجوع.الجيش الإسرائيلي يعتقل موظفي منظمة الصحة العالمية في غزةمصر تعلن دعمها للدول الرافضة لمقترح نقل الفلسطينيين لما يسمى بـ"المدينة الإنسانية"

https://sarabic.ae/20250722/الأمم-المتحدة-88-من-مساحة-قطاع-غزة-تخضع-لأوامر-إخلاء-إسرائيلية-1102899481.html

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