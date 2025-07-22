https://sarabic.ae/20250722/الأمم-المتحدة-88-من-مساحة-قطاع-غزة-تخضع-لأوامر-إخلاء-إسرائيلية-1102899481.html
الأمم المتحدة: 88% من مساحة قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية
الأمم المتحدة: 88% من مساحة قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية
سبوتنيك عربي
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، إن 88 في المئة من مناطق قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية تنطوي على تهجير قسري للفلسطينيين. 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T08:09+0000
2025-07-22T08:09+0000
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وأوضح "أوتشا" في بيان نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة، يوم الاثنين، أن ما يسمى "أوامر الإخلاء" ستؤثر على ما بين 50 و80 ألف فلسطيني يعيشون في المناطق المعنية في قطاع غزة.ولفت إلى أن 88 في المئة من مساحة القطاع البالغة نحو 360 كيلومترا مربعا ويسكنها نحو 2.3 مليون فلسطيني، أصبحت خاضعة لتلك الأوامر.ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعمدت القوات الإسرائيلية إلى استهداف مدارس ومنشآت تؤوي نازحين.وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته ضد قطاع غزة منذ انطلاق عملية "عربات جدعون" في منتصف مايو/ أيار الماضي، مما تسبب في تدمير ما تبقى من مقومات الحياة ومنع النازحين من العودة إلى المناطق التي تم تهجيرهم منها.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.
https://sarabic.ae/20250424/الإنذار-الأخير-إسرائيل-تصدر-أوامر-إخلاء-جديدة-لسكان-غزة-1099864093.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل
الأمم المتحدة: 88% من مساحة قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، إن 88 في المئة من مناطق قطاع غزة تخضع لأوامر إخلاء إسرائيلية تنطوي على تهجير قسري للفلسطينيين.
وأوضح "أوتشا" في بيان نشره الموقع
الرسمي للأمم المتحدة، يوم الاثنين، أن ما يسمى "أوامر الإخلاء" ستؤثر على ما بين 50 و80 ألف فلسطيني يعيشون في المناطق المعنية في قطاع غزة.
ولفت إلى أن 88 في المئة من مساحة القطاع البالغة نحو 360 كيلومترا مربعا ويسكنها نحو 2.3 مليون فلسطيني، أصبحت خاضعة لتلك الأوامر.
ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة
في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعمدت القوات الإسرائيلية إلى استهداف مدارس ومنشآت تؤوي نازحين.
وكثف الجيش الإسرائيلي هجماته ضد قطاع غزة منذ انطلاق عملية "عربات جدعون" في منتصف مايو/ أيار الماضي، مما تسبب في تدمير ما تبقى من مقومات الحياة ومنع النازحين من العودة إلى المناطق التي تم تهجيرهم منها.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز 2025، تسببت الحرب
على غزة في مقتل نحو 59 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 141 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة.