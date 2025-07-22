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الجيش الإسرائيلي يعتقل موظفي منظمة الصحة العالمية في غزة
الجيش الإسرائيلي يعتقل موظفي منظمة الصحة العالمية في غزة
سبوتنيك عربي
احتجز الجيش الإسرائيلي موظفين اثنين في منظمة الصحة العالمية في غزة، ما أدى إلى تقويض الوجود التشغيلي للمنظمة في القطاع، وفق ما ذكرته المنظمة على مواقع التواصل... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت المنظمة على منصة "إكس": "اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المبنى، وأجبرت النساء والأطفال على الإخلاء سيرًا على الأقدام باتجاه المواصي وسط اشتباكات عنيفة. وقُيّد موظفو منظمة الصحة العالمية وعائلاتهم بالأصفاد، وجُرّدوا من ملابسهم، واستُجوبوا على الفور وفُتّشوا تحت تهديد السلاح".وأضافت المنظمة أن "أمر الإخلاء الأخير أثر على العديد من مباني منظمة الصحة العالمية".في الوقت الحالي، يتم تقويض الوجود التشغيلي لمنظمة الصحة العالمية، وهي وكالة الأمم المتحدة الرائدة في مجال الصحة، في قطاع غزة، ما يقوض الجهود المبذولة للحفاظ على نظام صحي متداعي.وأوضحت منظمة الصحة أنه بعد خروج المستودع الرئيسي عن الخدمة ونفاد غالبية الإمدادات الطبية في غزة أصبحت غير قادرة على دعم المستشفيات وفرق الطوارئ الطبية وشركاء القطاع الصحي الذين يعانون أصلا من نقص حاد بالأدوية والوقود والمعدات.أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستودعات ومرافق أخرى تابعة للمنظمة خلال تقدمه في قطاع غزة.وتوغل الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، في مناطق جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب. وقد سبق هذا التوغل غارات جوية وقصف مدفعي عنيف، فيما أجُبر الآلاف على النزوح نحو منطقة المواصي في ظروف إنسانية كارثية.يوم أمس الاثنين، وقع وزراء خارجية 25 دولة، معظمها في أوروبا، بيانا يدعو إلى إنهاء فوري للحرب في غزة واستئناف إمدادات المساعدات الإنسانية الكاملة إلى الشعب الفلسطيني."قد يتم الاتفاق خلال أيام".. تقرير: تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيلبلدية غزة تعلن توقف محطة التحلية الرئيسية عن العمل بالكامل
https://sarabic.ae/20250721/حماس-استهداف-الأطباء-والمسعفين-جزء-من-سياسة-ممنهجة-لتفريغ-غزة-من-مقومات-الحياة-1102881267.html
https://sarabic.ae/20250720/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-أوامر-إخلاء-جديدة-في-دير-البلح-وسط-قطاع-غزة--1102833605.html
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, حول العالم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, حول العالم, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعتقل موظفي منظمة الصحة العالمية في غزة
05:29 GMT 22.07.2025 (تم التحديث: 05:44 GMT 22.07.2025)
احتجز الجيش الإسرائيلي موظفين اثنين في منظمة الصحة العالمية في غزة، ما أدى إلى تقويض الوجود التشغيلي للمنظمة في القطاع، وفق ما ذكرته المنظمة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المنظمة على منصة "إكس": "اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المبنى، وأجبرت النساء والأطفال على الإخلاء سيرًا على الأقدام باتجاه المواصي وسط اشتباكات عنيفة. وقُيّد موظفو منظمة الصحة العالمية وعائلاتهم بالأصفاد، وجُرّدوا من ملابسهم، واستُجوبوا على الفور وفُتّشوا تحت تهديد السلاح".
وأضاف: "اعتُقل موظفان من منظمة الصحة العالمية واثنان من عائلاتهما. أُفرج عن ثلاثة منهم لاحقًا، بينما لا يزال أحد الموظفين رهن الاحتجاز".
وأضافت المنظمة أن "أمر الإخلاء الأخير أثر على العديد من مباني منظمة الصحة العالمية".
في الوقت الحالي، يتم تقويض الوجود التشغيلي لمنظمة الصحة العالمية، وهي وكالة الأمم المتحدة الرائدة في مجال الصحة، في قطاع غزة، ما يقوض الجهود المبذولة للحفاظ على نظام صحي متداعي.
ويقع المستودع الرئيسي للصحة العالمية في دير البلح داخل منطقة الإخلاء، وقد تضرر عندما تسبب هجوم في حدوث انفجارات وحريق داخله، وفق ما ورد في بيان المنظمة.
وأوضحت منظمة الصحة أنه بعد خروج المستودع الرئيسي عن الخدمة ونفاد غالبية الإمدادات الطبية في غزة أصبحت غير قادرة على دعم المستشفيات وفرق الطوارئ الطبية وشركاء القطاع الصحي الذين يعانون أصلا من نقص حاد بالأدوية والوقود والمعدات.
أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستودعات ومرافق أخرى تابعة للمنظمة خلال تقدمه في قطاع غزة.
ودعت المنظمة إلى الإفراج الفوري عن الموظف المحتجز. ولم يصدر تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن هذه الحوادث.
وتوغل الجيش الإسرائيلي، يوم أمس الاثنين، في مناطق جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب. وقد سبق هذا التوغل غارات جوية وقصف مدفعي عنيف، فيما أجُبر الآلاف على النزوح نحو منطقة المواصي في ظروف إنسانية كارثية.
يوم أمس الاثنين، وقع وزراء خارجية 25 دولة، معظمها في أوروبا، بيانا يدعو إلى إنهاء فوري للحرب في غزة واستئناف إمدادات المساعدات الإنسانية الكاملة إلى الشعب الفلسطيني.