https://sarabic.ae/20250721/مصر-تعلن-دعمها-للدول-الرافضة-لمقترح-نقل-الفلسطينيين-لما-يسمى-بـالمدينة-الإنسانية-1102890362.html

مصر تعلن دعمها للدول الرافضة لمقترح نقل الفلسطينيين لما يسمى بـ"المدينة الإنسانية"

مصر تعلن دعمها للدول الرافضة لمقترح نقل الفلسطينيين لما يسمى بـ"المدينة الإنسانية"

سبوتنيك عربي

رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، بالبيان الصادر عن 25 دولة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T18:57+0000

2025-07-21T18:57+0000

2025-07-21T18:57+0000

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وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "مصر ترحب بما تضمنه البيان من مطالبة واضحة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإدانة للممارسات الإسرائيلية ومنع الاحتلال الإسرائيلي توفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين".وأكد البيان "دعم مصر بشكل كامل لموقف الدول المنضمة للبيان الرافض لمقترح نقل السكان الفلسطينيين لما يسمى "مدينة إنسانية" وموقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".ورحبت مصر، أيضا، "بما تضمنه البيان من رفض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وللعنف الذى يرتكبه المستوطنون الاسرائيليون"، مؤكدة على استمرار جهودها الساعية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة.وشددت وزارة الخارجية المصرية على "ضرورة تبني المجتمع الدولي للمزيد من الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".ودعت الحكومة البريطانية، في وقت سابق اليوم، إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة، مؤكدة أن معاناة المدنيين بلغت مستويات غير مسبوقة.وأصدرت الحكومة البريطانية، بالاشتراك مع دول أخرى، بيانا مشتركا، نشرته عبر موقعها الرسمي، يطالب الحكومة الإسرائيلية برفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية على الفور.وأدان البيان نموذج تسليم المساعدات الذي تتبعه إسرائيل، واصفًا إياه بأنه "خطير" و"يؤجج عدم الاستقرار" ويحرم سكان غزة من الكرامة الإنسانية.كما استنكر البيان مقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدات، بما في ذلك أطفال يبحثون عن الماء والغذاء، واعتبر رفض إسرائيل تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين "غير مقبول"، داعيا إياها إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.ودعا البيان إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أداء مهامها الإنسانية بأمان وفعالية، مشددًا على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي. كما رفض البيان بشدة أي مقترحات لتهجير الفلسطينيين قسرًا إلى "مدينة إنسانية"، معتبرًا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي.يأتي ذلك في الوقت الذي قدر فيه عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 20 يوليو/ تموز الجاري، بنحو 59 ألف قتيل ونحو 141 ألف مصاب، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين، وحصيلة إضافية من الأشخاص الذين يموتون بسبب الجوع.

https://sarabic.ae/20250721/الحوثي-يدعو-الدول-العربية-والإسلامية-إلى-القيام-بواجبها-في-إدخال-مساعدات-جوعى-غزة-من-المنافذ-البرية-1102888731.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي