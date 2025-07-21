https://sarabic.ae/20250721/متحدث-اليونيسف-لـ-سبوتنيك-صف-دراسي-بكامل-أطفاله-يفنى-يوميا-في-غزة-1102889064.html
متحدث اليونيسف لـ "سبوتنيك": صف دراسي بكامل أطفاله يفنى يوميا في غزة
متحدث اليونيسف لـ "سبوتنيك": صف دراسي بكامل أطفاله يفنى يوميا في غزة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كاظم أبو خلف، بأن معدل قتل الأطفال اليومي في قطاع غزة في اليوم الـ 654 للحرب لا يزال متصاعدًا، حيث يقتل... 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T18:01+0000
2025-07-21T18:01+0000
2025-07-21T18:01+0000
قطاع غزة
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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن صفًا مدرسيًا بكل أطفاله يختفي ويفنى يوميًا من الوجود لمدة 654 يومًا، مؤكدًا أن معدل الأطفال الذين يسقطون يوميًا بسبب سوء التغذية، في زيادة كبيرة، وصلت إلى 180% عن شهر فبراير/شباط الماضي.وأضاف أن 76 طفلا من الأطفال ماتوا جوعى بسبب سوء التغذية، وانضموا إلى قائمة ضحايا الأطفال، مشيرًا إلى أن الوضع في قطاع غزة لا يكف عن التعقد أكثر فأكثر، حيث تصنف 88% من مساحة القطاع على أنها إما منطقة حمراء (مناطق حرب)، أو وقعت ضمن أوامر الإخلاء الإسرائيلية.واستطرد: "واحد من كل 3 في غزة لم يذق الطعام منذ أيام، فيما تعاني 95% من العائلات في غزة من نقص المياه الصالحة للشرب، و44% من الحالات المرضية بسبب نقص المياه النظيفة".وقال إن الأسبوعين الماضيين من شهر يوليو/ تموز فقط، شهد مقتل 200 طفل، غير الجرحى والمصابين، حيث يخاطر المواطنون بأنفسهم وحياتهم من أجل الحصول على لقمة لأطفالهم، ورصدت التقارير سقوط 922 ضحية للمساعدات فقط في القطاع، وغالبيتهم في المناطق المحيطة بمحطات توزيع المواد الإنسانية التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.وأوضح أن هذه المؤسسة بدأت عملها فقط قبل 55 يومًا، ما يعني أن هناك ما بين 14 إلى 16 ضحية كل يوم في سبيل الحصول على بعض المساعدات الإنسانية والطعام لأطفالهم.وعن الأوضاع في غزة، يتابع كاظم: "الواقع مرير، الناس في غزة تركع، النساء وكبار السن يسقطون من شدة الجوع، أجساد الأطفال نحيلة، ولم يتم التوصل بعد لقرار وقف الحرب، واقع الحال في القطاع كئيب وسيء بامتياز، دون وجود مؤشرات عن تحسن قريب، لا سيما في ظل التصريحات الإسرائيلية التي تهدد بالتصعيد.وأنهى حديثه قائلًا: "من يدفع الثمن في غزة الأطفال، حيث بات القطاع مقبرة كبيرة للأطفال، واسوأ مكان في العالم يمكن للأطفال العيش فيه".وكان الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أكد في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك" أن كل المواد الإنسانية والإغاثية في غزة نفدت.ووصف أبو حسنة الوضع الإنساني للأطفال في القطاع بـ "المأساوي"، مؤكدا أن نصف سكان غزة من الأطفال، ومعظمهم يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، وعشرات الآلاف منهم يعانون من مستويات حادة من سوء التغذية.وحذرت وزارة الصحة في غزة، من تزايد حالات الإعياء الشديد الناجمة عن الجوع، خاصة بين الأطفال وكبار السن، الذين يصلون إلى أقسام الطوارئ بأعداد غير مسبوقة.وأشارت الوزارة إلى أن المئات يواجهون خطر الموت بسبب النقص الحاد في الغذاء، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب كارثة إنسانية.
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https://sarabic.ae/20250719/متحدث-الأونروا-لـسبوتنيك-غزة-تعيش-كارثة-المجاعة-وكل-المواد-الإغاثية-نفدت-1102830554.html
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قطاع غزة, إسرائيل, يونيسف, حصري, العالم العربي
قطاع غزة, إسرائيل, يونيسف, حصري, العالم العربي
متحدث اليونيسف لـ "سبوتنيك": صف دراسي بكامل أطفاله يفنى يوميا في غزة
حصري
صرح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كاظم أبو خلف، بأن معدل قتل الأطفال اليومي في قطاع غزة في اليوم الـ 654 للحرب لا يزال متصاعدًا، حيث يقتل يوميًا ما بين 27 إلى 28 طفلا.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن صفًا مدرسيًا بكل أطفاله يختفي ويفنى يوميًا من الوجود لمدة 654 يومًا، مؤكدًا أن معدل الأطفال الذين يسقطون يوميًا بسبب سوء التغذية، في زيادة كبيرة، وصلت إلى 180% عن شهر فبراير/شباط الماضي.
وأضاف أن 76 طفلا من الأطفال ماتوا جوعى بسبب سوء التغذية، وانضموا إلى قائمة ضحايا الأطفال، مشيرًا إلى أن الوضع في قطاع غزة
لا يكف عن التعقد أكثر فأكثر، حيث تصنف 88% من مساحة القطاع على أنها إما منطقة حمراء (مناطق حرب)، أو وقعت ضمن أوامر الإخلاء الإسرائيلية.
واستطرد: "واحد من كل 3 في غزة لم يذق الطعام منذ أيام، فيما تعاني 95% من العائلات في غزة من نقص المياه الصالحة للشرب، و44% من الحالات المرضية بسبب نقص المياه النظيفة".
وقال إن الأسبوعين الماضيين من شهر يوليو/ تموز فقط، شهد مقتل 200 طفل، غير الجرحى والمصابين، حيث يخاطر المواطنون بأنفسهم وحياتهم من أجل الحصول على لقمة لأطفالهم، ورصدت التقارير سقوط 922 ضحية للمساعدات فقط في القطاع، وغالبيتهم في المناطق المحيطة بمحطات توزيع المواد الإنسانية التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.
وأوضح أن هذه المؤسسة بدأت عملها فقط قبل 55 يومًا، ما يعني أن هناك ما بين 14 إلى 16 ضحية كل يوم في سبيل الحصول على بعض المساعدات الإنسانية والطعام لأطفالهم.
وعن الأوضاع في غزة، يتابع كاظم: "الواقع مرير، الناس في غزة تركع، النساء وكبار السن يسقطون من شدة الجوع، أجساد الأطفال نحيلة، ولم يتم التوصل بعد لقرار وقف الحرب، واقع الحال في القطاع كئيب وسيء بامتياز، دون وجود مؤشرات عن تحسن قريب، لا سيما في ظل التصريحات الإسرائيلية التي تهدد بالتصعيد.
وأنهى حديثه قائلًا: "من يدفع الثمن في غزة الأطفال، حيث بات القطاع مقبرة كبيرة للأطفال، واسوأ مكان في العالم يمكن للأطفال العيش فيه".
وكان الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
(أونروا)، قد أكد في تصريحات سابقة لـ "سبوتنيك" أن كل المواد الإنسانية والإغاثية في غزة نفدت.
ووصف أبو حسنة الوضع الإنساني للأطفال في القطاع بـ "المأساوي"، مؤكدا أن نصف سكان غزة من الأطفال، ومعظمهم يعانون من مستويات مختلفة من سوء التغذية، وعشرات الآلاف منهم يعانون من مستويات حادة من سوء التغذية.
وحذرت وزارة الصحة في غزة، من تزايد حالات الإعياء الشديد الناجمة عن الجوع، خاصة بين الأطفال وكبار السن، الذين يصلون إلى أقسام الطوارئ بأعداد غير مسبوقة.
وأشارت الوزارة إلى أن المئات يواجهون خطر الموت بسبب النقص الحاد في الغذاء، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب كارثة إنسانية.