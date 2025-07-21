https://sarabic.ae/20250721/الحوثي-يدعو-الدول-العربية-والإسلامية-إلى-القيام-بواجبها-في-إدخال-مساعدات-جوعى-غزة-من-المنافذ-البرية-1102888731.html

الحوثي يدعو الدول العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها في إدخال مساعدات جوعى ‎غزة من المنافذ البرية

الحوثي يدعو الدول العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها في إدخال مساعدات جوعى ‎غزة من المنافذ البرية

سبوتنيك عربي

دعا عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، محمد علي الحوثي، "الدول العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها في إدخال مساعدات جوعى قطاع... 21.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-21T17:51+0000

2025-07-21T17:51+0000

2025-07-21T17:51+0000

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وقال الحوثي إن "الإنزال الجوي للمساعدات في غزة لن يؤدي إلى فك الحصار وهو يخدم الكيان قبل الجوعى"، داعيا الدول العربية والإسلامية لعدم قبول أي عرض من الكيان المحتل بإنزال مساعدات من الجو إلى القطاع.كما دعا محمد علي الحوثي "الدول العربية والإسلامية لإيقاف مرور سلاسل جميع الإمدادات والتبادل التجاري مع كيان العدو الإسرائيلي".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، في وقت سابق اليوم، "استهداف خمسة مواقع في إسرائيل بخمس طائرات مسيرة".وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسير هاجم بـ5 مسيرات 5 أهداف منها مطار بن غوريون وهدفا عسكريا آخر في يافا وميناء أم الرشراش ومطار رامون وهدفا حيويا في منطقة أسدود".وأضاف سريع أن ️"العملية حققت أهدافها بنجاح"، مؤكدا استمرار عمليات لإسناد الشعب الفلسطيني حتى توقف العدوان على غزة.وشن سلاح الجو الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، غارات على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة الحديدة والساحل الغربي.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "نهاجم الآن أهدافا للحوثيين في ميناء الحديدة، ونمنع بقوة أي محاولة لاستعادة البنية التحتية التي تعرضت للهجوم في الماضي".وأضاف: "الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لاستمرارهم في إطلاق الصواريخ، وسنواصل العمل في أي وقت وفي أي مكان لحماية إسرائيل".وتأتي هذه الهجمات عقب إطلاق "أنصار الله" صواريخ على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلنت إسرائيل أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها.في المقابل، أعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون" في تل أبيب، بصاروخ باليستي، مؤكدة أن "العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".وأفادت "القناة 12" الاسرائيلية، أن الصاروخ المذكور هو الثاني الذي يطلق من اليمن في غضون الـ48 الساعات الماضية، موضحة أنه تسبب في تعليق رحلات جوية في مطار "بن غوريون".الجدير بالذكر أنه منذ نهاية عام 2023، عقب بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، تشنّ "أنصار الله" هجمات صاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر مرتبطة بها، فيما ترد إسرائيل على هجمات "أنصار الله" بشن ضربات على مواقع سيطرتهم في اليمن.

https://sarabic.ae/20250718/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطار-بن-غوريون-بصاروخ-باليستي-فرط-صوتي-1102810923.html

https://sarabic.ae/20250721/غارات-إسرائيلية-على-مواقع-أنصار-الله-في-الحديدة-والساحل-الغربي-1102866016.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم