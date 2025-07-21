https://sarabic.ae/20250721/غارات-إسرائيلية-على-مواقع-أنصار-الله-في-الحديدة-والساحل-الغربي-1102866016.html
غارات إسرائيلية على مواقع "أنصار الله" في الحديدة والساحل الغربي
غارات إسرائيلية على مواقع "أنصار الله" في الحديدة والساحل الغربي
سبوتنيك عربي
شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة الحديدة والساحل الغربي. 21.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-21T10:12+0000
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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "نهاجم الآن أهدافا للحوثيين في ميناء الحديدة، ونمنع بقوة أي محاولة لاستعادة البنية التحتية التي تعرضت للهجوم في الماضي". وتأتي هذه الهجمات عقب إطلاق "أنصار الله" صواريخ على إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلنت إسرائيل أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها. في المقابل، أعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون" في تل أبيب، بصاروخ باليستي، مؤكدة أن "العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار". الجدير بالذكر أنه منذ نهاية عام 2023، عقب بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، تشنّ "أنصار الله" هجمات صاروخية ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر مرتبطة بها، فيما ترد إسرائيل على هجمات "أنصار الله" بشن ضربات على مواقع سيطرتهم في اليمن.
https://sarabic.ae/20250720/أنصار-الله-تعيد-فتح-طريق-استراتيجي-يربطها-بمناطق-سيطرة-الحكومة-اليمنية-1102832474.html
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انصار الله, حركة انصار الله, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
انصار الله, حركة انصار الله, قصف اليمن, أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
غارات إسرائيلية على مواقع "أنصار الله" في الحديدة والساحل الغربي
شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في محافظة الحديدة والساحل الغربي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: "نهاجم الآن أهدافا للحوثيين في ميناء الحديدة، ونمنع بقوة أي محاولة لاستعادة البنية التحتية التي تعرضت للهجوم في الماضي".
وأضاف: "الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا لاستمرارهم في إطلاق الصواريخ، وسنواصل العمل في أي وقت وفي أي مكان لحماية إسرائيل".
وتأتي هذه الهجمات عقب إطلاق "أنصار الله" صواريخ على إسرائيل
في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلنت إسرائيل أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها.
في المقابل، أعلنت جماعة "أنصار الله"، يوم الجمعة الماضي، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت مطار "بن غوريون"
في تل أبيب، بصاروخ باليستي، مؤكدة أن "العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".
وأفادت القناة 12 الاسرائيلية، أن الصاروخ المذكور هو الثاني الذي يطلق من اليمن في غضون الـ48 الساعات الماضية، موضحة أنه تسبب في تعليق رحلات جوية في مطار "بن غوريون".
الجدير بالذكر أنه منذ نهاية عام 2023، عقب بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، تشنّ "أنصار الله" هجمات صاروخية
ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر مرتبطة بها، فيما ترد إسرائيل على هجمات "أنصار الله" بشن ضربات على مواقع سيطرتهم في اليمن.